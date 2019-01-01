التبديل الاخير فى صفوف الحزم
إدريس فتوحي يسجل هدف التقدم للحزم
وصف الهدف82’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية للغاية من خارج المنطقة تسكن فى أقصي الجهة اليسري للحارس فواز القرني
📃 | 🔸 الهدف الثاني للحزم عن طريق ادريس فتوحي🔹#الحزم 2 #الاتحاد 1— نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) October 4, 2019
⏰ د 82#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/jGF0dqAEAp
تبديل فى صفوف الاتحاد
⚽️دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: #الاتحاد_الحزم— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 4, 2019
79’
الاتحاد 1 - 1 الحزم
➡️خروج: فيلانويفا
⬅️دخول: عبدالإله المالكي#الاتحاد_حياة pic.twitter.com/MadxMIukYR
📸 (٢)صور لقاء #الاتحاد_الحزم #الاتحاد_حياة pic.twitter.com/A42Eb5fCUQ— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 4, 2019
التبديل الأول فى صفوف الاتحاد
⚽️دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: #الاتحاد_الحزم— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 4, 2019
64’
➡️خروج:عبدالعزيز البيشي
⬅️دخول: بيرجوفيتش#الاتحاد_حياة pic.twitter.com/BjwVCrLPGW
تبديل أول فى صفوف الحزم
📃 | 🔸 دخول تانديا وخروج الحبيب 🔹#الحزم 1 #الاتحاد 1— نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) October 4, 2019
⏰ د 60 #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/JmxokAaGBL
⚽️دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: #الاتحاد_الحزم— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 4, 2019
الاتحاد 1 - 1 الحزم #الاتحاد_حياة pic.twitter.com/Xq9WaWZVwE
📃 | 🔸نهاية الشوط الأول 🔹#الحزم 1 #الاتحاد 1— نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) October 4, 2019
⏰ #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/EvPzaSCPzM
هدف التعادل للحزم
وصف الهدف45+2’ الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بتمريرة قصيرة إلى وسام السويد الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها فاجنر إيروني برأسية قوية على يسار الحارس فواز القرني
📃 | 🔸الهدف الأول للحزم عن طريق فاقنر 🔹#الحزم 1 #الاتحاد 1— نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) October 4, 2019
⏰ د 45+3#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/jT478M04ZW
⚽️دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: #الاتحاد_الحزم— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 4, 2019
الاتحاد 1 : 0 الحزم#الاتحاد_حياة pic.twitter.com/O4uOwe6mwI
شاهد الهدف الأول للعميد
هارون كمارا
هدف هارون الاول للعميد على الحزم ١-٠#الاتحاد_الحزم pic.twitter.com/C7uFEJjZRd— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 4, 2019
هارون كمارا يسجل الهدف الأول للاتحاد
وصف الهدف7’ الهدف جاء بعد استخلاص رائع للكرة من هارون كمارا من امام المدافع فاجنر إيروني وينفرد بالرمي ويسددها على يمين الحارس ماليك عسيله
⚽️دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: #الاتحاد_الحزم— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 4, 2019
8’ قووول اتحادي أول سجله هارون كمارا #الاتحاد_حياة pic.twitter.com/RuZGNzuoOS
⚽️دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: #الاتحاد_الحزم— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 4, 2019
- بالتوفيق للعميد 🖤💛#الاتحاد_حياة pic.twitter.com/eS16heSKpS
التشكيل الرسمي للحزم
يبدأ المدرب دانيال إيسايلا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
مالك عسيله / أسامة يوسف / فاجنر إيروني / سيف حسن / وسام السويد / فارس العياف / لويس فيليبي موراله / إيرنست أسانتي / حسن جمال الحبيب / إدريس فتوحي / كارلوس ستراندبيرج
📃 | 🔸تشكيلة المباراة 🔹#الحزم VS #الاتحاد— نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) October 4, 2019
⛳️#جدة
⏰ 8:10 مساء #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/gNwnEbhnxf
البدلاء / داوود حسين آل سعيد / مسعود حمد بخيت / عبدالله حايف الشمري / إبراهيما تانديا / يوسف محمد عمر / منصور الحمزي / عمر محمد هوساوي / عبدالعزيز خليفة الناشي
التشكيل الرسمي للاتحاد
يبدأ المدرب خوسيه لويس سييرا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
فواز القرني / سعود عبدالحميد / زياد الصحفي / عبدالمحسن فلاته / منصور الحربي / كريم الأحمدي / كارلوس فيلانويفا / عبدالعزيز البيشي / إيميليانو فيتشيو / روماريو / هارون كمارا
قائمة الفريق الكروي في مواجهة #الاتحاد_الحزم #الاتحاد_حياة pic.twitter.com/eo60aMtTIY— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 4, 2019
البدلاء / عبدالله المالكي / طارق عبده محمد / حمدان الشمراني / عساف القرني / اليكساندر بريوفيتش / عبدالله العمار / عبدالرحمن العبود / عصام المولد
على الجانب الآخر يدخل الحزم هذا اللقاء وهو قادم من فوزًا كبيرًا أمام ضمك، في الجولة الماضية بأربعة أهداف دون رد، وبهذا الانتصاراحتل الفريق المركز التاسع برصيد 7 نقاط، جمعهم من فوزين، وتعادل وحيد وخسر مبارتين، وسيسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة واستغلال النتائج السيئة الذي يقدمها الاتحاد في الدوري حتى الآن
يدخل العميد المباراة بعد أن خاض مباراته المؤجلة من الجولة الثانية ضد التعاون مساء الثلاثاء، واستطاع تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة يحتل الاتحاد حاليًا المركز الثالث فى الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، حيث خاض النمور خمس مباريات حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات، بينما خسر مبارتين.