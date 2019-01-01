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الاتحاد × الحزم | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد ضد الحزم في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

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2019-10-04T19:05:01Z

90+3’ خطأ فى منتصف الميدان ضد فارس العياف بعد تدخله على إيميليانو فيشيو 

2019-10-04T19:02:57Z

90+2’ عرضية من منصور الحربي لداخل المنطقة تلقاها عبدالرحمن العبود برأسية سهلة بين أحضان الحارس ماليك عسيله

2019-10-04T19:01:31Z

90’ الحكم يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

التبديل الاخير فى صفوف الحزم

2019-10-04T19:00:49Z

88’ دخول عبدالله حايف الشمري وخروج أدريس فتوحي 

2019-10-04T19:00:03Z

87’ الحكم يلغي الهدف بعد الرجوع إلى الفار والتأكد من وجود لمسة يد

2019-10-04T18:57:26Z

85’ جوووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني للعميد عن طريق روماريو 

2019-10-04T18:56:56Z

84’ تنفيذ الركنية بعرضية من روماريو لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي 

2019-10-04T18:56:19Z

83’ تسديدة قوية من روماريو لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

إدريس فتوحي يسجل هدف التقدم للحزم

2019-10-04T18:53:53Z

وصف الهدف

82’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية للغاية من خارج المنطقة تسكن فى أقصي الجهة  اليسري للحارس فواز القرني 

2019-10-04T18:53:23Z

81’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الثاني للحزم عن طريق إدريس فتوحي 

2019-10-04T18:52:06Z

80’ عشر دقائق أخيرة من عمر المباراة ولايزال التعادل قائم بين الفريقين 

تبديل فى صفوف الاتحاد

2019-10-04T18:50:40Z

79’ دخول عبدالإله سعد الملكي وخروج كارلوس فيلانويفا 

2019-10-04T18:48:39Z

78’ تسديدة قوية من الجهة اليسري عن طريق منصور الحربي لكنها فى الشباك من الخارج

2019-10-04T18:46:55Z

77’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق إيرنست اسانتي لكنها مرت بدون خطورة

2019-10-04T18:44:59Z

74’ محاولة المرور من الجهة اليسري عن طريق وسام السويد لكن تدخل معه روماريو والحكم يحتسب خطأ لصالح الحزم

2019-10-04T18:43:37Z

73’ إنطلاقة من هارون كمارا من الجهة اليسري لكن ابعدها  لويس فيليبي  من امامه بنجاح

2019-10-04T18:42:48Z

72’ ركنية للحزم من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية من سيف حسين لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-10-04T18:40:25Z

71’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق إبراهيما تانديا لكنها تصطدم فى القائم الايمن وترتد بين أقدام مدافعي الاتحاد

2019-10-04T18:39:45Z

70’ تسديدة قوية من روماريو من على حدود المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات

2019-10-04T18:39:09Z

69’ محاولة المرور من بريوفيتش من الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح 

2019-10-04T18:38:24Z

66’ تسديدة قوية من إدريس فتوحي من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم 

2019-10-04T18:37:20Z

64’ تمريرة رائعة من كارلوس فيلانويفا لداخل المنطقة تلقاها أليكساندر بريوفيتش بتسديدة مقسية لكنها بين احضان الحارس

التبديل الأول فى صفوف الاتحاد

2019-10-04T18:34:38Z

63’ دخول أليكساندر بريوفيتش وخروج عبد العزيز البيشي 

2019-10-04T18:33:37Z

63’ عرضية من عبدالعزيز لبيشي من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-10-04T18:32:51Z

62’ محاولة التوغل من سعود عبدالحميد من الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2019-10-04T18:29:35Z

60’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الثاني والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق 

2019-10-04T18:29:06Z

59’ ركنية للاتحاد تنفذ بعرضية من روماريو لداخل المنطقة تلقاها منصور الحربي برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-10-04T18:28:49Z

58’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الاتحاد 

2019-10-04T18:28:09Z

57’ توقف اللقاء لسقوط حسن الحبيب ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-10-04T18:27:29Z

56’ تسديدة قوية من روماريو من على حدود المنطقة لكن ابعدها الحارس ماليك عسيله ببراعة 

2019-10-04T18:26:06Z

54’ تسديدة قوية من عبدالعزيز البيشي من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-10-04T18:24:59Z

53’ ضغط قوي من لاعبي الاتحاد على دفاعات الحزم لمحاولة البحث عن التقدم من جديد

2019-10-04T18:24:05Z

52’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق منصور الحربي ابعدها الحارس ماليك عسيله ببراعة لترتد على الجهة اليمنى إلى سعود عبدالحميد الذي توغل لداخل المنطقة ثم سدد كرة قوية مرت اعلى المرمي 

2019-10-04T18:23:18Z

51’ تسديدة قوية من كارلوس ستراندبيرج لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-10-04T18:19:50Z

49’ دسديدة قوية من عبدالعزيز البيشي من خارج المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس ماليك عسيله

2019-10-04T18:18:55Z

48’ تنفيذ الخطا من إيميليانو فيشيو بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط البشري وتمر بدون خطورة 

2019-10-04T18:18:28Z

47’ خطأ للاتحاد من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من أسامة يوسف على عبدالعزيز البيشي 

هدف التعادل للحزم

2019-10-04T17:58:44Z

وصف الهدف

45+2’ الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بتمريرة قصيرة إلى وسام السويد الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها فاجنر إيروني برأسية قوية على يسار الحارس فواز القرني 

2019-10-04T17:58:06Z

45+1’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الاول للحزم عن طريق فاجنر إيروني 

2019-10-04T17:56:17Z

44’ عرضية من حسن جمال الحبيب من الجهة اليسري لكنها مرت من الجميع ليستخلصها الدفاع ويبعدها من منطقة الخطورة 

2019-10-04T17:55:49Z

43’ تسديدة قوية من عبدالمحسن فلاته من خارج المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات

2019-10-04T17:52:14Z

42’ ضغط متقدم من لاعبي الحزم لمحاولة الإختراق من العمق والبحث عن هدف التعادل

2019-10-04T17:51:43Z

41’ تسديدة قوية من إيرنست أسانتي لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-10-04T17:51:10Z

40’ خمس دقائق أخيرة من زمن الشوط الأول والتقدم مازال للعميد بهدف دون رد

2019-10-04T17:49:19Z

37’ عرضية من اسامة يوسف لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

2019-10-04T17:48:56Z

36’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من منصور الحربي على اسامة يوسف 

2019-10-04T17:45:02Z

35’ تمريرات من لاعبي الحزم على حدود المنطقة لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات الاتحاد لإدراك هدف التعادل

2019-10-04T17:42:12Z

32’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الحزم 

2019-10-04T17:41:44Z

31’ توقف اللقاء لسقوط فواز القرني ودخول الطاقم الطبي للإطمئان عليه

2019-10-04T17:39:57Z

31’ تمريرة طولية فى إتجاه إيرنست اسانتي الذي حاول التسديد لكن ابعدها منصور الحربي بنجاح

2019-10-04T17:39:00Z

29’ تمريرة من عبدالعزيز البيشي إلى روماريو الذي هيأ الكرة اامام كمارا لكنه فشل فى استلام الكرة 

2019-10-04T17:38:35Z

28’ تمريرات فى منتصف الميدان من لاعبي الاتحاد وهدوء نسبي فى مجريات اللقاء 

2019-10-04T17:35:48Z

26’ تمريرة من كارلوس فيلانويفا فى إتجاه روماريو لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-10-04T17:35:19Z

25’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الاتحاد

2019-10-04T17:32:51Z

22’ محاولات من لاعبي الحزم للبحث عن هدف التعادل لكن دون خطورة على مرمي العميد

2019-10-04T17:32:16Z

21’ عرضية من إدريس فتوحي من الجهة اليمنى تلقاها كارلوس ستراندبيرج بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-10-04T17:28:20Z

19’ خطأ فى منتصف الميدان للحزم بعد تدخل قوي من سعود عبدالحميد على إدريس فتوحي 

2019-10-04T17:27:06Z

18’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الاتحاد وسيطرة تامة على مجريات القاء

2019-10-04T17:25:48Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول والتقدم للاتحاد بهدف دون رد

2019-10-04T17:25:25Z

13’ سيطرة من لاعبي الاتحاد وضغط متقدم على دفاعات الحزم 

2019-10-04T17:21:12Z

11’ تنفيذ الخطأ بعرضية من كارلوس فيلانويفا لداخل المنطقة تلقاها روماريو بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

2019-10-04T17:20:17Z

10’ بطاقة صفراء من نصيب وسام السويد بعد تدخل قوي على عبدالعزيز البيشي 

2019-10-04T17:19:13Z

9’ تنفيذ الخطأ بعرضية من كارلوس فيلانويفا لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-10-04T17:18:31Z

8’ خطأ من الجهة اليسري للاتحاد بعد تدخل قوي من فاجنر إيروني على روماريو 

هارون كمارا يسجل الهدف الأول للاتحاد

2019-10-04T17:16:31Z

وصف الهدف

7’ الهدف جاء بعد استخلاص رائع للكرة من هارون كمارا من امام المدافع فاجنر إيروني وينفرد بالرمي ويسددها على يمين الحارس ماليك عسيله

2019-10-04T17:15:59Z

6’ جوووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول للاتحاد عن طريق هارون كمارا 

2019-10-04T17:15:21Z

5’ عرضية من إيميليانو فيشيو من الجهة اليسري لكنها اقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-10-04T17:14:43Z

4’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-10-04T17:13:47Z

3’ خطأ لصالح الحزم بعد تدخل قوي من هارون كمارا على لويز فليبي من الجهة اليمنى 

2019-10-04T17:13:14Z

2’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق أسامة يوسف الخلف لكن أمسكها الحارس فواز القرني بثبات 

التشكيل الرسمي للحزم

2019-10-04T17:09:19Z

يبدأ المدرب دانيال إيسايلا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من

مالك عسيله / أسامة يوسف / فاجنر إيروني / سيف حسن / وسام السويد / فارس العياف / لويس فيليبي موراله / إيرنست أسانتي / حسن جمال الحبيب / إدريس فتوحي / كارلوس ستراندبيرج 

البدلاء / داوود حسين آل سعيد / مسعود حمد بخيت / عبدالله حايف الشمري / إبراهيما تانديا / يوسف محمد عمر / منصور الحمزي / عمر محمد هوساوي / عبدالعزيز خليفة الناشي

التشكيل الرسمي للاتحاد

2019-10-04T17:07:08Z

يبدأ المدرب خوسيه لويس سييرا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من

فواز القرني / سعود عبدالحميد / زياد الصحفي / عبدالمحسن فلاته / منصور الحربي / كريم الأحمدي / كارلوس فيلانويفا / عبدالعزيز البيشي / إيميليانو فيتشيو / روماريو / هارون كمارا 

البدلاء / عبدالله المالكي / طارق عبده محمد / حمدان الشمراني / عساف القرني / اليكساندر بريوفيتش / عبدالله العمار / عبدالرحمن العبود / عصام المولد

2019-10-04T16:57:43Z

على الجانب الآخر يدخل الحزم هذا اللقاء وهو قادم من فوزًا كبيرًا أمام ضمك، في الجولة الماضية بأربعة أهداف دون رد، وبهذا الانتصاراحتل الفريق المركز التاسع برصيد 7 نقاط، جمعهم من فوزين، وتعادل وحيد وخسر مبارتين، وسيسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة واستغلال النتائج السيئة الذي يقدمها الاتحاد في الدوري حتى الآن

2019-10-04T16:57:14Z

يدخل العميد المباراة بعد أن خاض مباراته المؤجلة من الجولة الثانية ضد التعاون مساء الثلاثاء، واستطاع تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة يحتل الاتحاد حاليًا المركز الثالث فى الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، حيث خاض النمور خمس مباريات حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات، بينما خسر مبارتين.

2019-10-04T16:55:56Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوليفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين الاتحاد والحزم، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.