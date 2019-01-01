على الجانب الآخر يدخل الحزم هذا اللقاء وهو قادم من فوزًا كبيرًا أمام ضمك، في الجولة الماضية بأربعة أهداف دون رد، وبهذا الانتصاراحتل الفريق المركز التاسع برصيد 7 نقاط، جمعهم من فوزين، وتعادل وحيد وخسر مبارتين، وسيسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة واستغلال النتائج السيئة الذي يقدمها الاتحاد في الدوري حتى الآن