مباشرالتعاون ضد الاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة التعاون ضد الاتحاد في الجولة 25 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب مدينة الملك عبدلله

Ittihad - Shabab 2023Al Ittihad Twitter
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التعاون vs الإتحادالإتحاددوري روشن السعوديالتعاون

ملخص

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    فيديو: شاهد البث المباشرة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23

    البث المباشرة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23 على شاهد VIP

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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    التعاون - الاتحادالأربعاء 3 مايو 2023،
    19:00 السعودية، 19:00 مصر    		شاهد VIPمدينة الملك عبدلله

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    انطلاق المباراة

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    تشكيل التعاون

    يبدأ التعاون بقيادة تشاموسكا بالرسم الأتي

    الخطة 3-4-1-2

    مايلسون

    محمد الغامدي - نالدو سانتوس - حسن كادش

    فهد الرشيدي - فلافيو ميديروس - سعد فهد الناصر - سعد بالعبيد

    ألفارو ميدران

    أشرف المهديوي - لياندر توامبا

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    تشكيل الاتحاد

    يبدا الاتحاد بقيادة المدرب نونو سانتو بالرسم الآتي

    الخطة 4-4-1-1

    مارسيلو جروهي

    أحمد بامسعود - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مدالله العليان

    إيجور كورونادو - طارق حامد - برونو هينريكي - عبد الرحمن العبود

    رومارينهو

    عبدالرزاق حمدالله

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    أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يطمح الاتحاد في مواصلة الظهور بأداء جيد والمنافسة على دوري روشن وإثبات أحقيته باللقب هذا الموسم حين يحل ضيفًا على التعاون على ملعب مدينة الملك عبدلله، في مباراة صعبة وقوية مُنتظرة للغاية.

    الاتحاد مستمر في صدارة جدول الترتيب بعد الفوز المثير على الشباب في الجولة الماضية بهدفين لهدف، ويسعى لمواصلة تحقيق الانتصارات من أجل التشبث بموقعه والاقتراب أكثر من تحقيق حلم اللقب.

    بينما يتواجد التعاون في المركز السادس برصيد 37 نقطة، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام متصدر الترتيب.

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