أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يطمح الاتحاد في مواصلة الظهور بأداء جيد والمنافسة على دوري روشن وإثبات أحقيته باللقب هذا الموسم حين يحل ضيفًا على التعاون على ملعب مدينة الملك عبدلله، في مباراة صعبة وقوية مُنتظرة للغاية.

الاتحاد مستمر في صدارة جدول الترتيب بعد الفوز المثير على الشباب في الجولة الماضية بهدفين لهدف، ويسعى لمواصلة تحقيق الانتصارات من أجل التشبث بموقعه والاقتراب أكثر من تحقيق حلم اللقب.

بينما يتواجد التعاون في المركز السادس برصيد 37 نقطة، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام متصدر الترتيب.