عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
أبها - الاتحاد
السبت 31 ديسمبر 2022،
مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
أبها - الاتحاد
السبت 31 ديسمبر 2022،
مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
متعة #دوري_روشن_السعودي لا تنتهي— SHAHID (@ShahidVOD) December 28, 2022
الاتحاد على أتم الاستعداد لأبها
الهلال في مهمة صعبة أمام ضمك
النصر للمحافظة على الصدارة من بوابة الخليج
اشترك في باقة الرياضة وتابع جميع المباريات
HD بتقنية
على
Shahid#SSC#الرياضة_على_شاهد#العالميhttps://t.co/ikUMD1hf8M pic.twitter.com/X0bSvgO57X
غروهي يواصل التألق ويتصدى لركلة جزاء سعد بقير 👏🏻👏🏻— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 31, 2022
#أبها_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/2nUIP1x6zS
56' العملاااااااق جيروهي يتصدى لركلة جزاء سعد بقير ويحرم أبها من تقليص الفارث
56' أووووه طارق حامد يلمس الكرة بيده داخل المنطقة والحكم لا يتردد في احتساب ركلة جزاء لصالح أبها
54' أوووووه فرصة خطيرة للاتحاد ومحاولة نحو الثالث لكن تسديدة كوستا سهلة في يد الحارس
بطريقة رائعة..— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 31, 2022
رومارينهو يسجل ثاني الأهداف 😰🔥
أبها 0 × 2 الاتحاد
#أبها_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/5UkGZiNCOz
51' جووووووول رومارينيو يستلم الكرة على الرواق الأيسر ويتلاعب بدفاعات أبها قبل أن يضعها من الزاوية الضيقة في شباك إيبسي
50' الاتحاد يبدأ الشوط الثاني بقوة ويحاول مضاعفة النتيجة وقتل المباراة
45+4' أووووه ركنية لأبها بعد عرضية رائعة من سعد بقيري والمحاولات مستمرة لأصحاب الأرض
45' أوووووه مخالفة على حدود منطقة الجزاء وسعد بقير يسددها بصورة رائعة لكن حارس النمور يتألق
43' الاتحاد يعود للهجوم ولكن التحولات لا تكتمل بتصدي دفاع قوي لأصحاب الأرض
36' أووووووه أبها ناويها .. تسديدة صاروخية من صالح العمري والحارس يتعملق
35' عاد الحكم إلى تقنية الفيديو ليتراجع عن القرار ويحتسب ركنية لصالح أصحاب الأرض
بعد العودة لتقنية الـVAR— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 31, 2022
حكم المباراة يلغي ركلة جزاء أبها ❌
#أبها_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/WCfLFlknc3
33' أوووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح أبها
حمدالله يسجل أول الأهداف ⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 31, 2022
أبها 0 × 1 الاتحاد#أبها_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/ZwcfVxoamK
24' أبها يحاول الرد السريع والتعادل عن طريق هجمات من صالح العمري لكن حجازي حاضرًا
21' جوووووووووول الاتحاد يتقدم بعد انطلاقة من الشنقطيى على الرواق الأيمن ومراوغة ناجحة وتمريرة عرضية أرضية يلمسها حمدالله ويسكنها الشباك
13' الاتحاد يحاول الوصول لمرمى أبها، لكن عرضيات كورونادو لا تصل إلى حمدالله
7' أوووووووه فرصة خطيرة من أبها وعرضية يسدها صالح العمري برأسه لكن جروهي يتألق ويحرم أصحاب الأرض من التقدم
3' الحكم يراجع اللقطة مع تقنية الفيديو والقرار بعدم احتساب مخالفة للنمور
2' حمدالله يسقط في منطقة الجزاء ومطالبة بالحصول على ركلة جزاء مبكرة
⏱ بداية المباراة..— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 31, 2022
أبها 🆚 الاتحاد
📺 | SSC 1#أبها_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/bZ1I36Kes8
قرر نونو سانتو، مدرب الاتحاد، الاعتماد على التشكيل الآتي
التشكيل: 4-2-3-1
مارسيلو جروهى
مهند الشنقطيى ، شراحيلي، أحمد حجازى، زكريا هوساوي
عبد الرحمن العيود، طارق حامد
إيجور كورونادو، روماريو، هيلدر كوستا
عبد الرازق حمد الله.
📋| خيارات نونو سانتو لمواجهة #الاتحاد_ابها ⚽️ pic.twitter.com/3112WTNpRe— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 31, 2022
وقرر رويل كومانس، مدرب أبها، الاعتماد على العناصر الآتية:
الخطة 4-2-3-1
ديفز إيبسي
ساري عمرو، عبدالله الزوري، أمين عطوشى، سعيد ال حمسل
صالح العمري، أوروش ماتيتش
سعد بقير، رياض شراحيلي، نواف الصعدى
كايسيدو
🗒️| قائمة #نادي_ابها الأساسية والإحتياطية في مباراة #ابها_الاتحاد ضمن #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/jqWa0vpBgz— نادي أبها السعودي (@abhaFC) December 31, 2022
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد وأبها في الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.
الاتحاد في الجولة الماضية نجح في تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب التعاون بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل الزحف نحو القمة، بعد وصوله إلى النقطة 21 وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر، مع تبقي مباراة مؤجلة للعميد.
أما أبها في الفترة الأخيرة يمر بمرحلة مميزة، حقق فيها سلسلة انتصارات بأربع مباريات على التوالي، ويهدف لاستمرارها أمام الاتحاد، والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.