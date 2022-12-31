مباشرالاتحاد وأبها: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة أبها والاتحاد في الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ..

Abderrazak Hamdallah Abha Al-Ittihad RSL Ittihad Twitter
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أبها vs الإتحادأبهاالإتحاددوري روشن السعودي

ملخص

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    أبها - الاتحاد

    السبت 31 ديسمبر 2022،
    15:30 السعودية، 14:30 مصر

    شاهد VIP

    مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

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    فيديو: شاهد تصدي جيروهي الرائع لركلة جزاء أبها

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    جيروهي يتصدى لركلة الجزاء 🧤

    56' العملاااااااق جيروهي يتصدى لركلة جزاء سعد بقير ويحرم أبها من تقليص الفارث

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    ركلة جزاء لأبها

    56' أووووه طارق حامد يلمس الكرة بيده داخل المنطقة والحكم لا يتردد في احتساب ركلة جزاء لصالح أبها

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    54' أوووووه فرصة خطيرة للاتحاد ومحاولة نحو الثالث لكن تسديدة كوستا سهلة في يد الحارس

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    فيديو: شاهد هدف رومارينيو الثاني لصالح الاتحاد ضد أبها

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    جوووووووووول رومارينيو يسجل هدفًا عالميًا

    51' جووووووول رومارينيو يستلم الكرة على الرواق الأيسر ويتلاعب بدفاعات أبها قبل أن يضعها من الزاوية الضيقة في شباك إيبسي

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    50' الاتحاد يبدأ الشوط الثاني بقوة ويحاول مضاعفة النتيجة وقتل المباراة

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد

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    45+4' أووووه ركنية لأبها بعد عرضية رائعة من سعد بقيري والمحاولات مستمرة لأصحاب الأرض

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    45' أوووووه مخالفة على حدود منطقة الجزاء وسعد بقير يسددها بصورة رائعة لكن حارس النمور يتألق

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    43' الاتحاد يعود للهجوم ولكن التحولات لا تكتمل بتصدي دفاع قوي لأصحاب الأرض

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    36' أووووووه أبها ناويها .. تسديدة صاروخية من صالح العمري والحارس يتعملق

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    الفار يلغي ركلة الجزاء

    35' عاد الحكم إلى تقنية الفيديو ليتراجع عن القرار ويحتسب ركنية لصالح أصحاب الأرض

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    ركلة جزاء لصالح أبها

    33' أوووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح أبها

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    فيديو: شاهد هدف الاتحاد الأول ضد أبها عن طريق حمدالله

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    24' أبها يحاول الرد السريع والتعادل عن طريق هجمات من صالح العمري لكن حجازي حاضرًا

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    جوووووووووووووول الاتحاد يتقدم في النتيجة

    21' جوووووووووول الاتحاد يتقدم بعد انطلاقة من الشنقطيى على الرواق الأيمن ومراوغة ناجحة وتمريرة عرضية أرضية يلمسها حمدالله ويسكنها الشباك

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    13' الاتحاد يحاول الوصول لمرمى أبها، لكن عرضيات كورونادو لا تصل إلى حمدالله

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    7' أوووووووه فرصة خطيرة من أبها وعرضية يسدها صالح العمري برأسه لكن جروهي يتألق ويحرم أصحاب الأرض من التقدم

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    3' الحكم يراجع اللقطة مع تقنية الفيديو والقرار بعدم احتساب مخالفة للنمور

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    2' حمدالله يسقط في منطقة الجزاء ومطالبة بالحصول على ركلة جزاء مبكرة

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    انطلاق المباراة

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    تشكيلة الاتحاد ضد أبها

    قرر نونو سانتو، مدرب الاتحاد، الاعتماد على التشكيل الآتي

    التشكيل: 4-2-3-1

    مارسيلو جروهى
    مهند الشنقطيى ، شراحيلي، أحمد حجازى، زكريا هوساوي
    عبد الرحمن العيود، طارق حامد
    إيجور كورونادو، روماريو، هيلدر كوستا
    عبد الرازق حمد الله.

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    تشكيلة أبها ضد الاتحاد

    وقرر رويل كومانس، مدرب أبها، الاعتماد على العناصر الآتية:

    الخطة 4-2-3-1

    ديفز إيبسي
    ساري عمرو، عبدالله الزوري، أمين عطوشى، سعيد ال حمسل
    صالح العمري، أوروش ماتيتش
    سعد بقير، رياض شراحيلي، نواف الصعدى
    كايسيدو

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد وأبها في الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

    الاتحاد في الجولة الماضية نجح في تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب التعاون بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل الزحف نحو القمة، بعد وصوله إلى النقطة 21 وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر، مع تبقي مباراة مؤجلة للعميد.

    أما أبها في الفترة الأخيرة يمر بمرحلة مميزة، حقق فيها سلسلة انتصارات بأربع مباريات على التوالي، ويهدف لاستمرارها أمام الاتحاد، والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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