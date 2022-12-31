أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد وأبها في الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

الاتحاد في الجولة الماضية نجح في تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب التعاون بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل الزحف نحو القمة، بعد وصوله إلى النقطة 21 وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر، مع تبقي مباراة مؤجلة للعميد.

أما أبها في الفترة الأخيرة يمر بمرحلة مميزة، حقق فيها سلسلة انتصارات بأربع مباريات على التوالي، ويهدف لاستمرارها أمام الاتحاد، والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.