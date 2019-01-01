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الإنتر × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ديربي إيطاليا بين الإنتر ويوفنتوس في الجولة 34 من الدوري الإيطالي 2018-19

محدث
التعليقات()
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2019-04-27T20:23:05Z

90+3’نهاية المباراة

2019-04-27T20:21:00Z

90+2’مويس كين تلقى بطاقة صفراء بعد تدخل قوي عل قدم جواو مايو في منتصف الميدان

2019-04-27T20:20:04Z

90+1’كريستيانو رونالدو انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية أرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات ثم إصطدمت بماتيوس بيريرا وتحولت إلى خارج الملعب ركلة مرمى

2019-04-27T20:18:43Z

90’خطأ لصالح كيليني في منتصف الميدان بعد تدخل من جواو ماريو

2019-04-27T20:17:48Z

89’جواو ماريو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من جيورجيو كيليني ببراعة

تبديل في صفوف يوفنتوس

2019-04-27T20:14:44Z

88’خروج فيدريكو بيرنارديسكي ودخول ماتيوس بيريرا بدلًا منه

2019-04-27T20:14:01Z

87’لوتارو مارتينيز سدد كرة بيسراه من على حافة المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T20:13:26Z

86’جواو ماريو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت ببراعة من سبينازولا بعيد عن مناطق الخطر

2019-04-27T20:12:57Z

85’خمس دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

تبديل في صفوف الإنتر

2019-04-27T20:11:30Z

84’خروج ماورو إيكاردي ودخول لوتارو مارتينيز بدلًا منه

2019-04-27T20:10:45Z

83’جواو ماريو مع أول لمسة انطلق من الجهة اليمنى ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها ببراعة تشيزني وحولها إلى ركنية

تيبديل في صفوف الإنتر

2019-04-27T20:09:46Z

82’خروج ماتيو بوليتانو ودخول جواو ماريو بدلًا منه

2019-04-27T20:08:58Z

81’خوان كوادرادو أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى في إتجاه إيمري تشان القادم من الخلف ثم سدد كرة قوية من لمسة واحدة مرت أعلى العارضة بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T20:08:39Z

80’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-04-27T20:08:14Z

79’ضغط من لاعبي يوفنتوس في هذه الأوقات بحثًا عن إدراك هدف الفوز

2019-04-27T20:07:05Z

78’سبينازولا أرسل كرة عرضية مميزة من الجانب الأيسر إلى حدود المنطقة قابلها ميراليم بيانيتش بتصويبة قوية على الطائر وصلت إلى أحضان هاندانوفيتش

2019-04-27T20:06:34Z

77’إيفان بيريشيتش أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة إصطدمت بالدفاعات ووصلت عند الحارس تشيزني

تبديل في صفوف الإنتر

2019-04-27T20:05:03Z

76’خروج راجا ناينجولان ودخول بورخا فاليرو بدلًا منه

2019-04-27T20:04:39Z

75’ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-04-27T20:03:50Z

73’لاعبي يوفنتوس يتبادولن التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الإنتر

2019-04-27T20:01:59Z

72’بيرنارديسكي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة قابلها كوادرادو برأسية قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T20:00:58Z

71’خطأ لصالح بوليتانو بعد تدخل من إيمري تشان في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-04-27T19:58:24Z

70’ماورو إيكاردي مرر كرة بينية في إتجاه بيريشيتش المنطلق داخل المنطقة ثم سدد كرة قوية تصدى لها تشيزني وحولها إلى ركنية

2019-04-27T19:57:09Z

69’جواو كانسيلو انطلق من الجانب الأيمن سريعًا ثم حاول ارسال كرة عرضية، لكن تدخل رائع من أسامواه الذي افتك الكرة ببراعة

2019-04-27T19:55:52Z

68’سقوط ماورو إيكاردي داخل المنطقة بعد تدخل من بيرنارديكسي وسط مطالبات من لاعبي الإنتر بركلة جزاء، لكن حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب

2019-04-27T19:55:21Z

67’خطأ لصالح كريستيانو رونالدو بعد تدخل من بروزوفيتش في منتصف الميدان

كريستيانو رونالدو يعدل النتيجة ليوفنتوس

2019-04-27T19:52:10Z

بتصويبة زاحفة من على حافة المنطقة

66’الهدف جاء بعد تمريرة بطعب القدم رائعة عن طريق ميراليم بيانيتش في إتجاه رونالدو المنطلق داخل المنطقة الذي سدد الكرة بيسراه من لمسة واحدة سكنت شباك الحارس سمير هاندانوفيتش

2019-04-27T19:50:35Z

65’جووووووووووووووووووول....وهدف التعديل ليوفنتوس عن طريق رونالدو

2019-04-27T19:48:03Z

63’سبينازولا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة قابلها كوادرادو برأسية قوية وصتل إلى أحضان الحارس سمير هاندانوفيتش

2019-04-27T19:47:57Z

62’إيفان بيريشيتش سدد كرة صاروخية زاحفة من خارج المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T19:47:10Z

61’اووووووووووووووووووووووووه....بيرشيتيش كاد أن يضيف هدف ثاني

2019-04-27T19:46:36Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-04-27T19:46:14Z

59’لمسة يد على بليز ماتويدي في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-04-27T19:44:07Z

58’لاعبي الإنتر يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان 

2019-04-27T19:43:16Z

57’خطأ لصالح ماورو إيكاردي بعد تدخل من ليونادرو بونوتشي في منتصف الميدان

2019-04-27T19:42:36Z

56’هدأت المباراة نسبيًا في هذه الأوقات والكرة بين أقدام لاعبي يوفنتوس

2019-04-27T19:41:46Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-04-27T19:41:17Z

54’اللعب يُستأنف الآن والكرة بحوزة لاعبي الإنتر

2019-04-27T19:40:31Z

53’سقوط كريستيانو رونالدو بداعي الإصابة وحكم المباراة يذهب للإطمئنان عليه

2019-04-27T19:39:32Z

52’أول انطلاقة عن طريق البديل من اليسرى ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة بحثًا عن رأسية رونالدو، لكن تواجد رائع من دفاعات الإنتر وابعاد الكرة ببراعة

تبديل في صفوف يوفنتوس

2019-04-27T19:38:37Z

51’خروج أليكس ساندرو ودخول ليوناردو سبينازولا بدلًا منه

2019-04-27T19:38:20Z

50’خمس دقائق مرت منن عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-04-27T19:37:37Z

49’سقوط خوان كوادرادو داخل المنطقة بعد تدخل من ميلان شكرينيار ومطالبات من لاعبي يوفنتوس بركلة جزاء، لكن حكم المباراة يقول لاشيء

2019-04-27T19:37:04Z

48’أليكس ساندرو أرسل كرة عرضة من اجلانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-27T19:36:30Z

47’رونالدو انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية مميزة لداخل المنطقة، لكن دون متابعة من مهاجمي يوفنتوس وتحولت الكرة إلى رمية جانبية

2019-04-27T19:35:26Z

46’انطلاق الشوط الثاني

بطاقة صفراء

2019-04-27T19:17:54Z

44’خطأ لصالح رجا ناينجولان بعد تدخل من جورجيو كيليني في منتصف الميدان

2019-04-27T19:16:23Z

43’إيفان بيريشيتش تلقى البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي على قدم خوان كوادرادو في منتصف الميدان

2019-04-27T19:15:06Z

42’أليكس ساندرو انطلق من الجانب الأيسر ثم حاول ارسال كرة عرضية لداخل المنطقة، لكن تدخل من بوليتانو الذي أمن الكرة وتحولت لركلة مرمى

2019-04-27T19:14:35Z

41’الضغط المتقدم من لاعبي الإنتر يحرم عناصر يوفنتوس في الخروج بالكرة من مناطقهم في هذه الأوقات

2019-04-27T19:13:44Z

40’خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم ليوفنتوس بهدف دون رد

بطاقة صفراء

2019-04-27T19:11:16Z

39’خطأ لصالح كوادوا أسامواه بعد تدخل من خوان كوادرادو في منتصف الميدان

2019-04-27T19:10:23Z

38’ماورو إيكاردي أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن في إتجاه بيريشيتش المنطلق داخل المنطقة، لكن تغطية رائعة من بونوتشي الذي أبعد الكرة بنجاح

2019-04-27T19:07:51Z

37’أليكس ساندرو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الإنتر

2019-04-27T19:07:33Z

36’خوان كوادرادو سدد كرة قوية من خارج المنطقة من مسافية بعيدة مرت بسلام على مرمى الحارس هاندانوفيتش

2019-04-27T19:05:21Z

35’عشر دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم للإنتر بهدف دون رد

2019-04-27T19:04:12Z

34’خطأ لصالح بليز ماوتيدي بعد تدخل من ماورو إيكاردي في مناطق دفاعات يوفنتوس

2019-04-27T19:03:54Z

33’رونالدو سدد كرة قوية من خارج المنطقة لم تكن بالشكل المطلوب ومرت بعيدة وإلى ركلة مرمى

2019-04-27T19:03:13Z

32’ركنية من اجلهة اليمنى لصالح عناصر الإنتر نفذها بوليتانو مقوسة لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس

2019-04-27T19:01:47Z

31’بوليتانو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة سددها ماورو إيكاردي قوية من داخل المنطقة، إصكدمت بدفاعات يوفنتوس ثم أبعدت إلى ركنية

2019-04-27T19:00:26Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-04-27T18:58:58Z

29’لاعبي يوفنتوس يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان لمحاولة افتكاك دفاعات الإنتر

2019-04-27T18:58:21Z

28’ركنية نفذها بيرنارديسكي قصيرة في إتجاه بيانيتش الذي أرسل كرة عرضية مقوسة لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T18:57:50Z

27’بليز ماتويدي سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات الإنتر وتحولت إلى ركنية

2019-04-27T18:56:22Z

26’ناينجولان انطلق سريعًا من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس

2019-04-27T18:55:39Z

25’خطأ لصالح ميراليم بيانيتش بعد تدخل من بروزوفيتش في منتصف الميدان

2019-04-27T18:54:40Z

24’بليز ماتويدي مرر كرة بينية في إتجاه بيرنارديسكي المنطلق إلى حدود المنطقة، لكن طالت عليه ووصلت سهلة إلى الحارس سمير هاندانوفيتش

2019-04-27T18:53:43Z

23’كرة ثابتة نفذها بوليتانو مقوسة إلى داخل المنطقة وصلت أمام بيريشيتش الذي سددها قوية مرت بسلام على مرمى تشيزني وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T18:53:15Z

22’خطأ لصالح بيريشيتش بعد تدخل من بليز ماتويدي في منتصف الميدان

2019-04-27T18:51:57Z

21’خطأ لصالح بوليتانو بعد تدخل من أليكس ساندرو في منتصف الميدان

2019-04-27T18:51:14Z

20’ماورو إيكاردي انطلق من الجانب الأيسر ثم حاول التوغل إلى داخل المنطقة، لكن تدخل رائع من بونوتشي الذي افتك الكرة بنجاح

2019-04-27T18:50:39Z

19’بيرنارديسكي سدد كرة صاروخية من خاجر المنطقة بيسراه مرت أعلى العارضة بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T18:50:08Z

18’ركنية نفذها بيرشيتش مقوسة لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس

2019-04-27T18:48:19Z

17’إيفان بيريشيتش سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات يوفنتوس وتحولت إلى ركنية

شاهد هدف الإنتر الأول

2019-04-27T18:47:15Z

عن طريق راجا ناينجولان

16’

2019-04-27T18:47:01Z

15’ربع ساعة أولى مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للإنتر بهدف دون رد

2019-04-27T18:46:36Z

13’خطأ لصالح ماتياس فيتشينو بعد تدخل من بليز ماتويدي في منتصف الميدان

2019-04-27T18:44:37Z

12’تمريرة بينية رائعة عن طريق ناينجولان في إتجاه ماورو إيكاردي المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها قوية تصدى لها تشينزي ببراعة وتحولت إلى ركنية

2019-04-27T18:43:02Z

11’بيرنارديسكي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T18:42:45Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للإنتر بهدف دون رد

2019-04-27T18:42:14Z

9’تمريرة بينية عن طريق فيدريكو بيرنارديسكي في إتجاه كريستيانو رونالدو المنطلق على حدود المنطقة، لكنه كان في موقف تسلل

راجا ناينجولان يفتتح التسجيل للإنتر

2019-04-27T18:40:52Z

بهدف عالمي

8’الهدف جاء بعد تصويبة صاروخية على الطائر عن طريق راجا ناينجولان من خارج المنطقة لم يستطع تشيزني التصدي لها وسكنت الشباك

 

2019-04-27T18:40:41Z

7’جوووووووووووووووووووول....والهدف الأول للإنتر

2019-04-27T18:40:18Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-27T18:39:58Z

2’يوفنتوس بالزي الأبيض والأسود على اليسار والإنتر بالزي الأزرق والأسود على اليسار

2019-04-27T18:39:43Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-04-27T18:39:26Z

يوجد مشكلة في البث التليفزيوني للمباراة وجاري حلها من المصدر

إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم

2019-04-27T18:20:25Z

يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فويتشيك تشيزني / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جيورجيو كيليني / أليكس ساندرو / خوان كوادرادو / إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / فيدريكو بيرنارديسكي / كريستيانو رونالدو

 

إليكم تشكيل الإنتر لمباراة اليوم

2019-04-27T18:18:04Z

يبدأ المدرب لوتشيانو سباليتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

سمير هاندانوفيتش / دانيلو دامبروزيو / ستفيان دي فري / ميلان شكرينيار / كوادو أسامواه / ماتياس فيتشينو / مارسيلو بروزوفيتش / ماتيو بوليتانو / راجا ناينجولان / إيفان بيريشيتش / ماورو إيكاردي

 

2019-04-27T18:14:35Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإيطالي لوكا بانتي

2019-04-27T18:12:50Z

لاشك أن الإنتر يحتاج نقاط ديربي إيطاليا الثلاث أكثر من يوفنتوس، فهو معلق في المركز الثالث بفارق ليس بالكبير عن أبناء الجنوب هو 7 نقاط، وأقل منه عن ميلان الجار المحتل للمركز الرابع، وأي تعثر يتعرض له الأفاعي قد يكلفهم خسارة المركز الثالث بل والمقعد المؤهل لذات الأذنين في قادم الجولات، فهناك 5 منافسين شرهين للمقعد الأوروبي ولن يفوتوا الفرصة للانقضاض عليه، وهم روما وأتالانتا ولاتسيو وتورينو بجانب الروسونيري الذي اشتاق لعزف نشيد بطولته المفضلة في ملعبه التاريخي سن سيرو.

2019-04-27T18:12:40Z

سيدخل البيانكونيري هذا اللقاء وهو منتشي بفوزه بالإسكوديتو الثامن على التوالي والخامس والثلاثين في تاريخه، وذلك بعد فوزه الأخير على فيورنتينا ووصوله للنقطة 87، ليصبح الفارق بينه وبين نابولي أقرب المنافسين 20 نقطة، وهو الرقم المستحيل تعويضه في الجولات المتبقية من السيري آ، لكن هذا لن يعني سهولة اللقاء على النيراتزوري، فأبناء السيدة العجوز لن يرضوا إلى بالفوز لمصالحة جماهيرهم على الخروج المخيب من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس.

2019-04-27T18:11:20Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....لمتابعة ديربي إيطاليا بين الإنتر ويوفنتوس والذي سيقام على ملعب  سان سيرو، في الجولة 34 من الدوري الإيطالي  2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال