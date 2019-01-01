سيدخل البيانكونيري هذا اللقاء وهو منتشي بفوزه بالإسكوديتو الثامن على التوالي والخامس والثلاثين في تاريخه، وذلك بعد فوزه الأخير على فيورنتينا ووصوله للنقطة 87، ليصبح الفارق بينه وبين نابولي أقرب المنافسين 20 نقطة، وهو الرقم المستحيل تعويضه في الجولات المتبقية من السيري آ، لكن هذا لن يعني سهولة اللقاء على النيراتزوري، فأبناء السيدة العجوز لن يرضوا إلى بالفوز لمصالحة جماهيرهم على الخروج المخيب من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس.