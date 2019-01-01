فشل النيراتزوري في الفوز على البيانكونيري في آخر 5 مباريات، لكن هذه المرة سيكون الوضع مختلف، فالفريق الأزرق والأسود ضم لاعبين أقوياء ويقودهم مدرب جيد هو أنطونيو كونتي، وتطور الفريق هذا الموسم واضح باحتلاله حتى الآن المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي دون أن يخسر أي مباراة، حيث جمع 18 نقطة، وسيحتاج إلى الفوز بهذه المباراة للابتعاد عن زملاء رونالدو ب5 نقاط.