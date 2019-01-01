فاز اليوفنتوس بمباراته الأخيرة ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، ليكون بذلك في المركز الأول في مجموعته بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي فاز على لوكوموتيف موسكو، أما الإنتر فقد خسر من برشلونة في مباراة قوية جمعتهما في دوري الأبطال أيضًا، ليكون في المركز الأخير في مجموعته المتواجد بها بوروسيا دورتموند وسلافيا براها.
فشل النيراتزوري في الفوز على البيانكونيري في آخر 5 مباريات، لكن هذه المرة سيكون الوضع مختلف، فالفريق الأزرق والأسود ضم لاعبين أقوياء ويقودهم مدرب جيد هو أنطونيو كونتي، وتطور الفريق هذا الموسم واضح باحتلاله حتى الآن المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي دون أن يخسر أي مباراة، حيث جمع 18 نقطة، وسيحتاج إلى الفوز بهذه المباراة للابتعاد عن زملاء رونالدو ب5 نقاط.