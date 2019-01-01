أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الإنتاج الحربي والأهلي على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.