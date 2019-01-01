فرصة هدف محقق ضائعة من المارد الأحمر
بطاقة صفراء
بطاقة صفراء
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي هذه المباراة بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
شريف إكرامي / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / محمد هاني / علي معلول / عمرو السولية / هشام محمد / حسين الشحات / رمضان صبحي / ناصر ماهر / جونيور أجايي
تشكيل فريقي الإنتاج الحربي والأهلي في المباراة#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/M8KUntMTKj— ON Sport (@ONsportEg) February 16, 2019
إليكم تشكيل الإنتاج الحربي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مختار مختار هذا اللقاء بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
عامر محمد / عبد الرحمن فاروق / عبد الوهاب عنان / محمود البدري / أحمد شديد قناوي / محمود حمادة / أحمد مجدي / محمد مسعد / محمود كابونجا / موسى دياوارا / أحمد رؤوف
تشكيل فريقي الإنتاج الحربي والأهلي في المباراة#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/M8KUntMTKj— ON Sport (@ONsportEg) February 16, 2019
سقط الشياطين الحُمر أمام فريق سيمبا التنزاني بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لكن بالرغم من هذه الخسارة بقى المارد الأحمر على صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثالث، برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصداراة، فبعد أن خاض الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.
يقدم فريق الإنتاج الحربي موسمًا رائعًا حتى الآن في الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الجونة، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة خلف مصر للمقاصة صاحب المركز الرابع، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في ست مباريات، وتعادل في عشر، وتلقى أربع هزائم فقط.