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الإنتاج الحربي × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-16T17:43:36Z

43’خروج أحمد مجدي ودخول عبد الرحمن بودي بدلًا منه

2019-02-16T17:42:34Z

42’يبدو أن أحمد مجدي غير قادر على إستكمال المباراة والتبديل قادم الآن

2019-02-16T17:41:22Z

41’سقوط أحمد مجدي لاعبي الإنتاج الحربي بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-16T17:40:56Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال لتعادل السلبي مسيطر على الأجواء

فرصة هدف محقق ضائعة من المارد الأحمر

2019-02-16T17:39:05Z

39’تمريرة بينية عن طريق رمضان صبحي في إتجاه حسين الشحات المنطلق داخل المنطقة في الجانب الأيسر دون رقابة ثم سدد كرة بيسراه إصطدمت بالشباك الخارجيه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-16T17:37:01Z

38’تمريرات ومحاولات مستمرة من لاعبي المارد الأحمر على حدود منطقة دفاعات الإنتاج الحربي بحثًا عن أول الأهداف

2019-02-16T17:36:27Z

37’كرة ثابتة نفذها علي معلول مقوسة إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

بطاقة صفراء

2019-02-16T17:35:21Z

36’خطأ لصالح ناصر ماهر في منتصف الميدان بعد تدخل من محمود كابونجا

2019-02-16T17:34:58Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-16T17:33:12Z

34’بطاقة صفراء من نصيب محمد هاني بسبب الإعتراض على حكم المباراة

2019-02-16T17:31:10Z

33’تمريرة بينية عن طريق ناصر ماهر في إتجاه جونيور أجايي المنطلق داخل المنطقة طالت عليه ووصلت إلى أحضان الحارس عامر محمد

2019-02-16T17:30:54Z

32’المباراة تُستأنف الآن

2019-02-16T17:30:09Z

31’سقوط اللاعب عمرو السولية بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-16T17:29:46Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-16T17:28:06Z

29’كرة ثابتة نفذها مسعد مقوسة إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس شريف إكرامي

2019-02-16T17:27:32Z

28’خطأ لصالح  محمد مسعد في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من محمد هاني

2019-02-16T17:26:41Z

27’ركنية نُفذت عن طريق علي معلول إلى داخل المنطقة أيضًا أبعدت من المدافع عبد الرحمن فاروق

2019-02-16T17:25:58Z

26’علي معلول أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الإنتاج الحربي إلى ركنية

2019-02-16T17:24:50Z

25’كرة ثابتة نفذها علي معلول قوية على المرمى تصدى لها عامر محمد عامر ببراعة وأبعدت من الدفاعات 

2019-02-16T17:24:41Z

24’إستئناف المباراة الآن

2019-02-16T17:24:22Z

23’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعبين

2019-02-16T17:23:22Z

22’سقوط اللاعبين ناصر ماهر وعبد الوهاب أنان بعد التدخل الأخير

بطاقة صفراء

2019-02-16T17:22:18Z

21’خطأ لصالح ناصر ماهر من على ىحدود المنطقة من مكان مميز بعد تدخل من عبد الوهاب عنان 

2019-02-16T17:20:46Z

20’تمريرة بينية عن طريق هشام محمد في إتجاه رمضان صبحي المنطلق في الجانب الأيسر داخل المنطقة، طالت عليه ووصلت إلى أحضان الحارس عامر محمد

2019-02-16T17:20:14Z

19’خطأ لصالح موسى دياوارا في منتصف الميدان بعد تدخل من رمضان صبحي

2019-02-16T17:19:08Z

18’تصويبة قوية عن طريق ناصر ماهر من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

2019-02-16T17:17:41Z

17’تمريرة بينية عن طريق محمود كابونجا في إتتجاه موسى دياوارا المنطلق داخل المنطقة الذي سدد كرة قوية إصطدمت بدفاعات الأهلي وتحولت إلى ركنية

2019-02-16T17:17:06Z

16’خطأ لصالح ناصر ماهر في منتصف الميدان بعد تدخل من محمود كابونجا

2019-02-16T17:15:44Z

15’ربع ساعة مرت من عمر الشوط الاول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-02-16T17:14:50Z

14’خطأ لصالح محمود البدري في منتصف الميدان بعد  تدخل من رمضان صبحي 

2019-02-16T17:14:21Z

13’أحمد شديد قناوي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إصطدمت بدفاعات الأهلي وتحولت إلى ركنية

2019-02-16T17:12:46Z

12’تمريرة بينية عن طريق هشام محمد في إتجاه عمرو السولية المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات 

2019-02-16T17:11:01Z

11’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة

2019-02-16T17:10:28Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-16T17:09:46Z

9’تمريرة بينية عن طريق موسى دياوارا في إتجاه أحمد رؤوف المنطلق في الجانب الأيمن، لكن حكم المباراة أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-02-16T17:08:06Z

8’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الإنتاج

2019-02-16T17:06:51Z

7’رمضان صبحي سدد كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2019-02-16T17:05:57Z

6’حسين الشحات مرر كرة بينية في إتجاه ناصر ماهر المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من دفاعات الإنتاج الحربي

2019-02-16T17:05:40Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-16T17:03:19Z

4’أول كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي معلول إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الإنتاج الحربي المتمركز جيدًا 

2019-02-16T17:03:07Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات قائمة في منتصف الميدان 

2019-02-16T17:00:43Z

2’الإنتاج الحربي بالزي الأصفر والأسود على اليسار والأهلي بالزي الأحمر والأبيض على اليمين 

انطلاق المباراة الآن

2019-02-16T17:00:23Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-02-16T16:35:11Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي هذه المباراة بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

شريف إكرامي / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / محمد هاني / علي معلول / عمرو السولية / هشام محمد / حسين الشحات / رمضان صبحي / ناصر ماهر / جونيور أجايي

 

إليكم تشكيل الإنتاج الحربي لمباراة اليوم

2019-02-16T16:33:34Z

يبدأ المدرب مختار مختار هذا اللقاء بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

عامر محمد / عبد الرحمن فاروق / عبد الوهاب عنان / محمود البدري / أحمد شديد قناوي / محمود حمادة / أحمد مجدي / محمد مسعد / محمود كابونجا / موسى دياوارا / أحمد رؤوف

 

2019-02-16T16:30:25Z

سقط الشياطين الحُمر أمام فريق سيمبا التنزاني بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لكن بالرغم من هذه الخسارة بقى المارد الأحمر على صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثالث، برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصداراة، فبعد أن خاض الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.

2019-02-16T16:30:11Z

يقدم فريق الإنتاج الحربي موسمًا رائعًا حتى الآن في الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الجونة، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة خلف مصر للمقاصة صاحب المركز الرابع، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في ست مباريات، وتعادل في عشر، وتلقى أربع هزائم فقط.

2019-02-16T16:29:52Z

المباراة تقام على ملعب السلام بالقاهرة، والصافرة للحكم محمد الحنفي

2019-02-16T16:24:59Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الإنتاج الحربي والأهلي على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 