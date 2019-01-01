طالع تشكيل منتخب الإمارات الرسمية لمباراة اليوم
2019-01-14T15:32:37Z
يبدأ بطريقة (5/4/1) وتضم كلامن
خالد عيسي / بندر الأحبابي / الحسن صالح / إسماعيل أحمد / خليفة مبارك / محمدأحمد / خلفان مبارك / ماجد حسن أحمد / على سالمين / إسماعيل الحمادي / على مبخوت
هذه هي تشكيلة منتخبنا الوطني في مباراة الليلة أمام منتخب تايلاند ⚽️#كأس_آسيا2019#الإمارات_تايلاند @uaefa_ae @afcasiancup_ar @fifacom_ar pic.twitter.com/t3HcFqzb1E— UAE NT (@uaent2019) ١٤ يناير ٢٠١٩
البدلاء / خميس إسماعيل / عامر عبدالرحمن / محمد عبدالرحمن / محمد خلفان / أحمد خليل / وليد عباس / على خصيف / فارس جمعة / سيف راشد ناصر / محمد الشامسي
2019-01-13T22:06:11Z
على الجانب الآخر، يدخُل منتخب تايلاندا برصيد 3 نقاط ويسعي هو الأخر للفوز من اجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي
2019-01-13T22:06:00Z
يدخل منتخب الإمارات المباراة من ويسعي لتحقيق الانتصار من أجل ضمان التأهل أولاً إلى الدور ثمن النهائي إضافة إلى ضمان صدارة ترتيب المجموعة الأولى، حيث يدخل الأبيض برصيد 4 نقاط في صدارة المجموعة الاولي
2019-01-13T22:05:49Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب الإمارات مع منتخب تايلاند، على ملعب “مدينة زايد الرياضية” في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.