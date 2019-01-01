🏆 كأس آسيا 2019

⚽ #الإمارات x البحرين

🏟 ستاد مدينة زايد الرياضية

📆 السبت 5 يناير 2019

🕒 8:00 مساءً

📱#الإمارات_البحرين pic.twitter.com/GnKQUknuQ7 — UAE NT (@uaent2019) ٣ يناير ٢٠١٩

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي المنتخب الإماراتي مع المنتخب البحريني، على ملعب “مدينة زايد الرياضية"، بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي” في إطار منافسات المجموعة الاولي من بطولة كأس أسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.