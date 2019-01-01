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الإمارات × أستراليا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الإمارات ضد أستراليا، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس أمم آسيا 2019

محدث
التعليقات()

2019-01-25T17:57:50Z

90+8’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي المنتخب الإماراتي 

2019-01-25T17:56:07Z

90+7’ توقف اللقاء لسقوط الحارس خالد عيسي ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج

2019-01-25T17:54:46Z

90+6’ بطاقة صفراء من نصيب جاكسون إرفين بعد إشتباكه مع وليد عباس 

2019-01-25T17:53:22Z

90+5’ تمريرة طولية من الجهة اليسري عن طريق مابيل لداخل المنطقة تلقاها ماثيو ليكي بتسديدة غير متقنة مرت بعيدة عن مرمي الحارس خالد عيسي 

2019-01-25T17:51:26Z

90+3’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي المنتخب الإماراتي 

2019-01-25T17:49:47Z

90+2’ توقف اللقاء لسقوط فارس جمعة وماثيو ليكي  لعد إصطدامهم فى كرة مشتركة  ودخول الطاقم الطبي لتلقيهم العلاج 

2019-01-25T17:48:52Z

90+1’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع 

2019-01-25T17:48:12Z

90’ تسديدة قوية من أوبر مابيل من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن مرمي الحارس خالد عيسي بنجاح 

2019-01-25T17:46:44Z

89’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق بندر الاحبابي ومحاولة الأحتفاظ بالكرة لإستهلاك الوقت المتبقي من المباراة لكن تدخل معه الدفاع والحكم يشير بخطأ لمنتخب أستراليا ضد بندر الأحبابي 

التبديل الثالث الأخير فى صفوف منتخب الإمارات

2019-01-25T17:46:05Z

87’ دخول سيف راشد وخروج إسماعيل الحمادي 

2019-01-25T17:44:39Z

86’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة  تلقاها المدافع ميليوش ديجينيك برأسية فى المرمي لكن ابعدها المدافع وليد عباس من على خط المرمي 

2019-01-25T17:43:12Z

85’ تنفيذ الخطأ من أوبر مابيل بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط البشري وتتحول إلى ركنية 

2019-01-25T17:42:17Z

84’ خطا لصالح أستراليا من مكان خطير للغاية بعد تدخل قوي من على سالمين على مارك ميلليجان 

2019-01-25T17:40:29Z

83’ عرضية خطيرة من عزيز بيهيش من الجهة اليسري لكنها مرت من الجميع إلى رمية تماس 

2019-01-25T17:39:48Z

82’ محاولات من لاعبي المنتخب الأسترالي للبحث عن هدف التعادل 

2019-01-25T17:38:42Z

81’ إنطلاقة من أندري نابوت من الجهة اليمنى لكن تدخل معه فارس جمعة واكتسب خطأ لصالح المنتخب الإماراتي 

تبديل أخير فى صفوف استراليا

2019-01-25T17:38:14Z

80’ دخول أندرو نابوت وخروج أبستوليس جيانو 

2019-01-25T17:37:06Z

79’ بطاقة صفراء من نصيب فارس جمعة لإعتراضه على حكم اللقاء

بطاقة صفراء من نصيب وليد عباس

2019-01-25T17:36:24Z

78’ خطأ لمنتخب أستراليا من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من وليد عباس على ماثيو ليكي 

2019-01-25T17:35:39Z

77’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي منتخب أستراليا 

2019-01-25T17:35:13Z

76’ توقف اللقاء لسقوط بندر الأحبابي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-01-25T17:34:34Z

75’ ربع ساعة أخيرة من زمن المباراة والتقدم لمنتخب الإمارات بهدف عن طريق على مبخوت 

2019-01-25T17:33:24Z

74’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها ترينت ساينسبوري برأسية مرت اعلى المرمي 

التبديل الثاني فى صفوف منتخب أستراليا

2019-01-25T17:31:33Z

73’ تسديدة قوية من ماثيو ليكي من خارج المنطقة تصطدم فى الدفاع وتمر بجوار القائم لايمن لمرمي خالد عيسي 

شاهد الهدف الاول لمنتخب الإمارات

2019-01-25T17:30:52Z

علي مبخوت

72’ 

2019-01-25T17:29:30Z

71’ تنفيذ الخطأ من مارك ميلليجان بتسديدة مباشرة على المرمي لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-01-25T17:28:13Z

70’ خطأ من الجهة اليسري لمنتخب أستراليا بعد تدخل قوي من أسماعيل أحمد على أبستوليس جيانو 

الهدف الاول لمنتخب الإمارات

2019-01-25T17:26:54Z

على مبخوت

69’ الهدف جاء بعد خطأ فادح من المدافع ميلوش ديجينيك الذي مررها إلى الحارس ماتيو ريان ليستخلصها على مبخوت ويمر بمهارة من الحارس ويسددها فى المرمي بنجاح 

2019-01-25T17:26:00Z

68’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الاول للمنتخب الإماراتي عن طريق على مبخوت

هجمة خطيرة لمنتخب أستراليا

2019-01-25T17:24:35Z

66’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق عزيز بيهيش الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها كريستوفر اويكونوميديس بتسديدة قوية لكنها مرت على حافة القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-01-25T17:23:08Z

65’ تمريرة خطيرة تصل إلى كريستوفر اويكونوميديس لداخل يمين المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ لإصطدام الكرة فى يده

هدف ملغي للمنتخب الأسترالي بداعي التسلل

2019-01-25T17:20:54Z

64’ تمريرة طولية فى إتجاه جاكسون إرفين الذي مررها برأسية فى إتجاه أبستوليس جيانو داخل يمين المنطقة ليسددها على يمين الحارس خالد عيسي وتسكن الشباك لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-25T17:19:22Z

62’ بطاقة صفراء من نصيب اسماعيل الحمادي بعد لمسة يد متعمدة 

2019-01-25T17:18:23Z

61’ أختراق رائع من أسماعيل الحمادي ومرور رائع بين مدافعي أستراليا لكنه فى الاخير يفقد السيطرة على الكرة لليبعدها الدفاع إلى ركنية 

ربع ساعة اولي من زمن الشوط الثاني

2019-01-25T17:18:01Z

60’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الثاني ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

التبديل الاول فى صفوف منتخب أستراليا

2019-01-25T17:17:32Z

59’ دخول ماتيو ليكي وخروج جيمي ماكلارين 

2019-01-25T17:16:19Z

57’ ضغط متواص من لاعبي أستراليا لمحاولة البحث عن هدف التقدم 

2019-01-25T17:14:19Z

56’ تمريرة طولية من مارك ميلليجان فى إتجاه المنطلق على الجهة اليمنى إلى كريستوفر أويكونوميديس لكنها مرت أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-25T17:12:20Z

55’ مرتدة سريعة من المنتخب الإماراتي وإنطلاقة من محمد عبدالرحمن الذي أرسل عرضية على حدود المنطقة فى إتجاه على مبخوت الذي هياها امام بندر الأحبابي لكنه لم يتوقعها ليستخلصها الدفاع ويبعدها إلى رمية تماس

2019-01-25T17:10:15Z

53’ خطأ لمنتخب أستراليا من الجهة اليمنى تنفذ من مارك ميلليجان بعرضية لداخل المنطقة تلقاها روبي كروز برأسية قوية لكن امسكها الحارس خالد عيسي بثبات 

التبديل الثاني فى صفوف منتخب الإمارات

2019-01-25T17:09:33Z

52’ دخول محمد عبد الرحمن  وخروج إسماعيل مطر 

2019-01-25T17:08:28Z

52’ ركنية للمنتخب الأسترالي تنفذ بعرضية من ااويكونوميديس لداخل المنطقة تلقها المدافع ميلوش ديجينيك برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-01-25T17:07:49Z

51’ تمريرة طولية من أسماعيل مطر فى إتجاه على مبخوت لكن رخوج رائع من الحارس ماتيو ريان وابعدها من على حدود المنطقة 

2019-01-25T17:06:56Z

50’ أختراق من أبستوليس جيانو ومحاولة التسديد لكنها تصطدم فى الدفاع وتردد فى يده والحكم يحتسب خطأ للمنتخب الإماراتي 

2019-01-25T17:06:32Z

49’ ضغط قوي من لاعبي المنتخب الأسترالي على دفاعات المنتخب الأماراتي 

2019-01-25T17:05:03Z

48’ تنفيذ الركنية بعرضية مقوصة لداخل المنطقة لكن ابعدها إسماعيل أحمد بنجاح من منطقة الخطورة 

2019-01-25T17:04:27Z

47’ رمية تماس لمنتخب استراليا تنفذ بتمريرة طولية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

بداية الشوط الثاني

2019-01-25T17:03:16Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-01-25T16:47:25Z

45+1’ تنفيذ الخطأ بعرضية من إسماعيل مطر لداخل المنطقة المنطقة تلقاها على مبخوت برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-01-25T16:47:04Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع 

2019-01-25T16:46:16Z

44’ إنطلاقة من بندر الأحبابي من الجهة اليمنى لكن تدخل معه مارك ميلليجان والحكم يحتسب خطأ من الجهة اليمنى للمنخب الإماراتي 

2019-01-25T16:44:15Z

43’ بطاقة صفراء من نصيب روبي كروز بعد تدخل قوي على إسماعيل الحمادي 

2019-01-25T16:42:54Z

42’ تراجع من لاعبي المنتخب الإماراتي وسيطرة من لاعبي أستراليا على الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-25T16:41:56Z

41’ عرضية من الجهة اليمنى عن طرطيق كريستوفرأويكنو ميديس لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس خالد عيسي بثبات 

2019-01-25T16:41:05Z

40’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق كريستوفر أويكونوميديس لكن تصدي لها الحارس خالد عيسي وابعدها عن منطقة الخطورة 

2019-01-25T16:40:29Z

39’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين لاعبي أستراليا لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات المنتخب الإماراتي 

2019-01-25T16:38:54Z

37’ إنطلاقة من إسماعيل حمادي من الجهة اليسري ثم يمررها لداخل يسار المنطقة إلى وليد عباس الذي مررها عرضية ارضية لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-25T16:38:06Z

36’ تمريرة من أبستوليس جيانو لداخل المنطقة فى إتجاه جامي ماكلارين لكن خروج رائع من الحارس خالد عيسي وامسكها بثبات 

2019-01-25T16:36:26Z

35’ تمريرة طولية من مارك ميلليجان فى إتجاه كريستوفر على يمين المنطقة لكن ابعدها فارس جمعة برأسية من منطقة الخطورة 

2019-01-25T16:34:51Z

34’ خطأ فى المنطقة الدفاعية للمنتخب الإماراتي بعد تدخل جاميماكلارين على ماجد حسن 

2019-01-25T16:33:31Z

33’ تمريرة فى إتجاه جامي ماكلارين على يسار المنطقة لكن تغطية جيدة من الحارس خالد عيسي لتتحول الكرة إلى ضربة مرمي 

2019-01-25T16:32:59Z

32’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها ماجد حسن إلى رمية تماس

2019-01-25T16:32:26Z

31’ تمريرة طولية فى إتجاه كريستوفر على الجهة اليمنى ومحاولة المرور لكن تدخل معه المدافع فارس جمعة وابعدها إلى ركنية 

2019-01-25T16:32:02Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-25T16:31:37Z

29’ تمريرات وضغط من لاعبي أستراليا على دفاعات المنتخب الإماراتي على حدود المنطقة 

2019-01-25T16:30:24Z

28’ إنطلاقة من على حدود المنطقة عن طريق كريستوفر أويكونومديديس الذي حاول التسديد لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل على يسار المنطقة إلى جامي ماكلارين الذي سددها من لمسة واحدة لكنها غير متقنة تصل سهلة إلى الحارس خالد عيسي 

2019-01-25T16:29:54Z

27’ تمريرات بين أقدام لاعبي منتخب إستراليا فى منتصف الميدان 

2019-01-25T16:29:19Z

26’ محاولة المرور من إسماعيل الحمادي من الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2019-01-25T16:28:19Z

25’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق كريستوفر الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها جامي ماكلارين برأسية قوية لكنها تصطدم فى الدفاع

2019-01-25T16:26:59Z

23’ إنطلاقة خطيرة من كريس بكونوميديس الذي أخترق المنطقة وسدد كرة قوية لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2019-01-25T16:26:45Z

22’ خطا من أبوستولوس جيانو على ماجد حسن فى منتصف الميدان 

2019-01-25T16:25:39Z

21’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق كريس يكوتوميديس لداخل المنطقة  لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

أووووووووووووه،،،،،، هجم خطيرة للمنتخب الإماراتي

2019-01-25T16:24:27Z

20’ تمريرة خطيرة تصل إلى إسماعيل مطر لداخل يسار المنطقة ليتوغل بها ويسدد كرة قوية لكن تصدي لها الحارس ببراعة 

2019-01-25T16:23:33Z

19’ ضغط قوي من لاعبي المنتخب الأسرالي على دفاعات المنتخب الإماراتي 

تبديل أول إضطراري في صفوف منتخب الإمارات

2019-01-25T16:22:33Z

18’ دخول خليفة مبارك وخروج محمد احمد للإصابة 

2019-01-25T16:21:58Z

17’ توقف اللقاء لسقوط محمد أحمد ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-01-25T16:20:33Z

16’ ركنية للمنتخب الأسترالي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها جاكسون إرفين بتسديدة قوية لمنها مرت بعيدة عن مرمي المنتخب اللأإماراتي 

2019-01-25T16:19:56Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-25T16:19:20Z

14’ إنطلاقة من عزيز بيهيتش من الجهة اليمنى ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح 

2019-01-25T16:18:20Z

13’ ركنية للمنتخب الأسترالي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

2019-01-25T16:16:55Z

11’ إنطلاقة من بندر الأحبابي من يسار المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية خطيرة فى إتجاه على مبخوت لكنها مرت اعلى من اللازم تصل سهلة بين أقدام مدافعي أستراليا 

2019-01-25T16:15:52Z

10’ خطأ للمنتخب الأسترالي في منتصف الميدان بعد تدخل قوي من محمد أحمد على جاكسون إيرفين

2019-01-25T16:15:14Z

9’ انطلاقة من بندر الأحبابي من جهة اليمين ثم أرسل عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع بنجاح 

2019-01-25T16:14:31Z

8’ تمريرة من سالمين فى إتجاه على مبخوت على حدود المنطقة ومحاولة التوغل من مبهوت لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

2019-01-25T16:13:03Z

5’ ركنية للمنتخب الأسترالي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها ترينت ساينسبوري برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-01-25T16:12:44Z

5’ بداية سريعة وقيوة من كلا الفريقين  فى بداية المباراة 

2019-01-25T16:11:56Z

4’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق روبي كروز الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع الإماراتي من منطقة الخطورة 

2019-01-25T16:11:13Z

3’ تنفيذ الركنية بعرضية من إسماعيل مطر لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-25T16:09:15Z

2’ بداية قوية من المنتخب الإماراتي وتسديدة من إسمعيل الحمادي من داخل يسار المنطقة تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

طالع تشكيل الفريقين لمباراة اليوم

2019-01-25T15:41:36Z

التشكيل الرسمي لمنتخب أستراليا لمباراة اليوم

2019-01-25T15:37:24Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

ماثيو ريان / رهيان جرانت / ميلوش ديجينيك / ترينت ساينسبوري / عزيز بيهيش / روبي كروز / مارك ميلليجان / جاكسون إرفين / كريستوفر أويكونوميديس / أبستوليس جيانو / جامي ماكلارين 

البدلاء / ميتشل لانجيراك / داني فوكوفيتش / جيمس جيجو / أليكس جيرسباخ / أوبر مابيل / ماسيمو لونجو / ماثيو ليكي / اندرو نابوت / ماثيو جورمان / توم روجيتش / جوش ريسدون / مصطفي أميني 

التشكيل الرسمي لمنتخب الإمارات لمباراة اليوم

2019-01-25T15:34:53Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

خالد عيسي / محمد أحمد / فارس جمعة / إسماعيل أحمد / وليد عباس / على سالمين / ماجد حسن أحمد / بندر الأحبابي / أسماعيل مطر / أسماعيل الحمادي / على مبخوت 

البدلاء / على خصيف / محمد الشامسي / محمد خلفان / عامر عبدالرحمن / خليفة مبارك / محمد عبدالرحمن / خلفان مبارك / خميس إسماعيل / أحمد خليل / خليفة مبارك / السحن صالح / سيف راشد ناصر 

2019-01-24T20:18:44Z

قام الفريق الأبيض الإماراتي العربي بالتأهل إلي مباريات الدور الثامن بعد فوزه علي القيرغيزستاني بنتيجة 3-2 للإمارات، ويسعي إلى تخطي عقبة المنتخب الأسترالي والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة

2019-01-24T20:18:29Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب الإمارات مع منتخب إستراليا، على ملعب “ مدينة زايد الرياضية” في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.