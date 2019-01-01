45+4’نهاية الشوط الأول
نهاية الشوط الأول— Al Ahly SC (@AlAhly) May 22, 2019
الأهلي ٠ - ٠ الإسماعيلي #YallaYaAhly pic.twitter.com/0di33JZ1UW
هدف ملغي للأهلي بداعي التسلل
تبديل في صفوف الإسماعيلي
تشكيل الأهلي
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد الشناوي / محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / حسام عاشور / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي / وليد أزاروEmbed this Tweet Add this Tweet to your website by copying the code below. Learn more
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تشكيل فريقنا امام الإسماعيلي الليلة 📝 توقع من سيسجل أول أهداف فريقنا! 🤔⚽#YallaYaAhly pic.twitter.com/4C3DLRO4W4— Al Ahly SC (@AlAhly) May 22, 2019
تشكيل الإسماعيلي
يبدأ المدرب محمود جابر بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمد فوزي / أسامة إبراهيم / محمود متولي / باهر المحمدي / أحمد أيمن / عماد حمدي / محمود دونجا / مصطفى فارس / محمد صادق / كريم بامبو / محمد الشامي
يعيش الدراويش موسم غير جيد مقارنةً بالموسم الماضي، فكانت آخر مبارياته أمام الانتاج الحربي وأنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف علي ملعب كلية الشرطة، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة خلف مصر المقاصة صاحب المركز السادس بفارق 5 نقاط، ومنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 30 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل فى 11 مباراة و .تلقي عشر هزائم.
كانت آخر مباريات الشياطين الحمر ضد إنبي وانتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين دون رد، ليواصل سرد سلسلة انتصاراته منفردًا بصدارة الدوري برصيد 73 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة، وبعد مرور 31 جولة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى 4 هزائم.