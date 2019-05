يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / حسام عاشور / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي / وليد أزارو

تشكيل فريقنا امام الإسماعيلي الليلة 📝 توقع من سيسجل أول أهداف فريقنا! 🤔⚽#YallaYaAhly pic.twitter.com/4C3DLRO4W4 — SC (@AlAhly) May 22, 2019

