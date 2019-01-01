2019-01-12T04:22:31Z
على الجانب الآخر، يدخل فيتا كلوب ساعياً لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة لدياره بنتيجة التعادل على أقل تقدير من ملعب الإسكندرية، واستغلال فترة التخبط التى يعيشها المارد الأحمر والإصابات التى يعانى منها الفريق فى هذه المواجهة
2019-01-12T04:22:20Z
يسعى المارد الأحمر لاستعادة الثقة وتحقيق فوز كبير على بطل الكونغو، وحصد النقاط الثلاث كبداية قوية فى البطولة التى يخطط للفوز بها بعد خسارتها فى العامين الأخيرين أمام الوداد المغربى والترجى التونسى
2019-01-12T04:20:17Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف النادي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولى، على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
🔴 #NextMatch— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١١ يناير ٢٠١٩
🦅 الأهلي 🆚 فيتا كلوب
🏆 #دوري_أبطال_افريقيا
🏟 برج العرب
📅 السبت 12 يناير 2019
🕘 09:00 PM#alahlytv 📺 pic.twitter.com/j77DHtTWaf