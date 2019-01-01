أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف النادي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولى، على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.