التشكيل الرسمي للنادي الاهلي
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشناوي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / على معلول / عمرو السولية / هشام محمد / ناصر ماهر / حسين الشحات / كريم نيدفيد / جونيور أجاي
📝 تشكيل فريقنا امام سيمبا التنزاني الليلة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/uuqvKihGLx— Al Ahly SC (@AlAhly) ٢ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / شريف إكرامي / أحمد حمودي / محمد شريف / حسام عاشور / محمود وحيد / رامي ربيعة / صلاح محسن
التشكيل الرسمي لفريق سيمبا
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
عيشي مانولا / نيكولاس جيان / مرشد جوكو / سيرجي باسكال واوا / اشانتي كواسي / راشد متابويجوا / جيمس طوتيي / جوناس جيلارد / كلاتوس شاما / إيمانويل اوكوي / كاجيري ميدي
البدلاء / ديو مونيش / بوكابا بوندالا / جون رافيل بوكو / هارونا نيونزيما / محمد حسيني محمد / مزاميرو ياسين / حسن صالح ديلونجا
🚩 مباراة اليوم— Al Ahly SC (@AlAhly) ٢ فبراير ٢٠١٩
🆚 سيمبا التنزاني
🏆 دوري أبطال افريقيا
🏟 ملعب الجيش - برج العرب
🕘 الساعة ٩:٠٠ م#YallaYaAhly pic.twitter.com/eFK80jIWIL