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الأهلي × سيمبا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، في إطار منافسات الجولة الثالة من دور المجموعات من دورى أبطال إفريقيا

محدث
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التشكيل الرسمي للنادي الاهلي

2019-02-02T18:16:50Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد الشناوي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / على معلول / عمرو السولية / هشام محمد / ناصر ماهر / حسين الشحات / كريم نيدفيد / جونيور أجاي 

البدلاء / شريف إكرامي / أحمد حمودي / محمد شريف / حسام عاشور / محمود وحيد / رامي ربيعة / صلاح محسن 

التشكيل الرسمي لفريق سيمبا

2019-02-02T18:10:11Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

عيشي مانولا / نيكولاس جيان / مرشد جوكو / سيرجي باسكال واوا / اشانتي كواسي / راشد متابويجوا / جيمس طوتيي / جوناس جيلارد / كلاتوس شاما / إيمانويل اوكوي / كاجيري ميدي 

البدلاء / ديو مونيش / بوكابا بوندالا / جون رافيل بوكو / هارونا نيونزيما / محمد حسيني محمد / مزاميرو ياسين / حسن صالح ديلونجا

2019-02-02T01:14:57Z

على الجانب الاخر، يأتي سيمبا ثالثاً بفارق الأهداف خلف فيتا كلوب الكونغولي برصيد 3 نقاط، ويسعي لخطف نقاط المباراة من اجل خطف الصدارة من المارد الأحمر

2019-02-02T01:14:42Z

يدخل الأهلى بقيادة المدير الفني لاسارتى من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة، حيث يحتل الفريق الأحمر المركز الأول  برصيد 4 نقاط بعد خوض مباراتين بالفوز على فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الأولى بهدفين دون رد على أرضه والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الثانية خارج الديار 

2019-02-02T01:11:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف النادي الاهلى نظيره نادي سيمبا التنزاني، على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 