يعيش سموحة موسم غير جيد مقارنةً بالموسم الماضي، فكانت آخر مبارياته أمام الجونة وغنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف علي ملعب المكس، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة خلف الدونة صاحب المركز التاسع بفارق نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات مباراة وخسر 14 ، وتعادل في عشر مواجهات.