انطلاق الجولة 32
إليكم تشكيل سموحة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب حسام حسن بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمد أبو جبل / أحمد صبحي / محمود معاذ / رجب نبيل / شريف رضا / إبراهيم عبد القوي / فارس مجاهد / أحمد حمص / إيدي إيمومو / ديريك نيسيبامبي / حسام حسن
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد الشناوي / أحمد فتحي / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / عمرو لسولية / حمدي فتحي / حسين الشحات / صالح جمعة / رمضان صبحي / وليد أزارو
📝 تشكيل فريقنا امام سموحة الليلة.— Al Ahly SC (@AlAhly) May 11, 2019
📌 البدلاء: شريف إكرامي وليد سليمان مروان محسن وحسام عاشور ورامي ربيعة أجاي وجيرالدو.#YallaYaAhly pic.twitter.com/vzyzJmCQRi
يعيش سموحة موسم غير جيد مقارنةً بالموسم الماضي، فكانت آخر مبارياته أمام الجونة وغنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف علي ملعب المكس، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة خلف الدونة صاحب المركز التاسع بفارق نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات مباراة وخسر 14 ، وتعادل في عشر مواجهات.
استعاد الشياطين الحمر صدارة الدوري بعد تحقيق فوز صعب غالي على حساب النجوم وتحقيق الانتصار بهدفين نظيفين، وذلك في الجولة الماضية، وبهذا الانتصار وصل المارد الأحمر للنقطة 67 بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وحتى الآن خاض النادي الأهلي 29 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وتلقى الهزيمة فى مثلهما.