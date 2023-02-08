أهلًا بكلم في البث الكتابي المباشر للمواجهة العربية العالمية التي ستجمع بين الأهلي ملك أفريقيا وريال مدريد ملك أوروبا كما عنونت صحيفة آس، في إطار دور نصف النهائي من مونديال الأندية والذي يُقام في المغرب، وسيُلعب اللقاءعلى ستاد عبدلله مولاي.

تأهل الأهلي لنصف النهائي بعد تجاوز عقبتي أوكلاند سيتي بثلاثية والفوز على سياتل الأمريكي بهدف نظيف، ويطمح نادي القرن الأفريقي في تحقيق المفاجأة، الفوز من أجل نهائي عربي خالص في مونديال الأندية ضد الهلال.

في المقابل، تعتبر البطولة فرصة للملكي لريال مدريد لتخفيف الضغوطات الملقاة على كاهل الفريق في الأونة الأخيرة بعد خسارة السوبر الإسباني من برشلونة، والتعرض للهزيمة في الدوري أمام مايوركا، ويرغب الملكي في الصعود للمباراة الختامية والظفر بالبطولة.

الفائز من الأهلي وريال مدريد سيواجه الهلال الذي نجح في تخطي فلامينجو بطل كوبا لبيرتادوريس ببراعة بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.