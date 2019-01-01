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الأهلي × بيراميدز | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر 2018-19، والتي سيحتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية

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تشكيل بيراميدز لمباراة اليوم

2019-08-17T17:38:40Z

يبدأ المدرب سيباستيان ديسابر بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

أحمد الشناوي / رجب بكار / أحمد أيمن منصور / على جبر / محمد حمدي / نبيل دونجا / محمد فتحي / إريك تراوري / عبد الله السعيد / لومالا عبده / أحمد علي

تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-08-17T17:37:11Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / صالح جمعة / رمضان صبحي / وليد أزارو

2019-08-17T17:36:34Z

أنهى بيراميدز الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بعد تحقيق 19 انتصار مباراة وتعادل في 13، وتلقى هزيمتين فقط، وشارك الفريق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية واستهل مشواره بملاقاة فريق إيتوال دو كونغو وتلغب عليه برباعية مقابل هدف، في ذهاب الدور التمهيدي، ووصل الفريق إلى دور الـ16 من كأس مصر بعد تحقيق الانتصار على فريق طنطا بثلاثية مقابل هدفين في دور الـ32. 

2019-08-17T17:13:01Z

حقق المارد الأحمر أول انتصار له في مشواره الإفريقي هذا العام بفوز مريح على حساب فريق اطلع برة برباعية نظيفة، وذلك في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وحصد الشياطين الحُمر بطولة الدوري للمرة 41 في تاريخه الفريق، بعد تصدرهم جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الزمالك الذي احتل وصافة الجدول، واستطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم طوال مشواره في البطولة المحلية.

2019-08-17T17:11:21Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب برج العرب مباراة تجمع بين الأهلي وبيراميدز، وذلك في دور الـ16 من كأس مصر 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.