حقق المارد الأحمر أول انتصار له في مشواره الإفريقي هذا العام بفوز مريح على حساب فريق اطلع برة برباعية نظيفة، وذلك في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وحصد الشياطين الحُمر بطولة الدوري للمرة 41 في تاريخه الفريق، بعد تصدرهم جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الزمالك الذي احتل وصافة الجدول، واستطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم طوال مشواره في البطولة المحلية.