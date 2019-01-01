تشكيل بيراميدز لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سيباستيان ديسابر بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منأحمد الشناوي / رجب بكار / أحمد أيمن منصور / على جبر / محمد حمدي / نبيل دونجا / محمد فتحي / إريك تراوري / عبد الله السعيد / لومالا عبده / أحمد علي
تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمد الشناوي / محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / صالح جمعة / رمضان صبحي / وليد أزارو
أنهى بيراميدز الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بعد تحقيق 19 انتصار مباراة وتعادل في 13، وتلقى هزيمتين فقط، وشارك الفريق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية واستهل مشواره بملاقاة فريق إيتوال دو كونغو وتلغب عليه برباعية مقابل هدف، في ذهاب الدور التمهيدي، ووصل الفريق إلى دور الـ16 من كأس مصر بعد تحقيق الانتصار على فريق طنطا بثلاثية مقابل هدفين في دور الـ32.
حقق المارد الأحمر أول انتصار له في مشواره الإفريقي هذا العام بفوز مريح على حساب فريق اطلع برة برباعية نظيفة، وذلك في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وحصد الشياطين الحُمر بطولة الدوري للمرة 41 في تاريخه الفريق، بعد تصدرهم جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الزمالك الذي احتل وصافة الجدول، واستطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم طوال مشواره في البطولة المحلية.