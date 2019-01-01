يأتي فريق باختاكور في المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن السد صاحب الصدارة، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز والثلاث نقاط ليضمن التأهل إلى الدور القادم من البطولة الآسيوية، وخاض الفريق الأوزبكي حتى الآن خمس مباريات، استطاع أن يحقق الفوز في مبارتين وتعادل مثلهم، وتلقى هزيمة واحدة.
يحتاج الراقي للفوز في هذا اللقاء ولا بديل للثلاث نقاط لضمان التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد ست نقاط جمعهم من فوزين وثلاث هزائم ولم يتعادل في الخمس مباريات، أما في الدوري السعودي فأنهي الأهلي الموسم وهو في المركز الرابع برصيد 55 نقطة جمعهم من 17 انتصار وأربع تعادلات وتسع هزائم.