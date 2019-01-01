بطاقة صفراء للوحدة
الهدف الثاني للوحدة يُحتسب تسلل
هدف ملغي29- كرة رائعة من الزوري تضع نياكاتي وجهاً لوجه مع حارس مرمى الأهلي ليضعها على يمين المسيليم مسُجلاً الهدف الثاني، ولكن يُعلن الحكم عن إحتسابها تسلل.
الهدف الثاني للوحدة
جووووووووووووول29- جووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الهدف الثاني للوحدة عن طريق يوسف نياكااتي.
بطاقة صفراء للوحدة
قوووووووووووووول وحداوي pic.twitter.com/ELcw0Fviy6— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) September 14, 2019
الوحدة يتقدم بهدف دون رد
هدف اول للوحدة
هدف التقدم8- جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، هدف أول للوحدة في الدقيقة الثامنة من المباراة.
بداية المباراة
تشكيل الوحدة
تشكيلبينما يدخل ماريو سفيتانوفيتش مدرب الوحدة المباراة بتشكيلة (4-2-3-1) وتضم كلً من (مصطفى زغبة / فواز السجورق - ألبرتو بوتيا - ريناتو شافيز - عبد الله الزوري / وليد باخشوين - أنسيلمو دي مورايس / ماركوس جييرمي - أيمن الخليف - كريج جودوين / يوسف نياكاتي)
تشكيل الأهلي
تشكيل
يدخل المدرب برانكو إيفانكوفيتش المباراة بتشكيلة (4-3-3) وتضم كلً من (ياسر المسيليم / سعيد المولد - محمد آل فتيل - إرفين زوكانوفيتش - لوكاس بيدرو ألفيس دي ليما / جوزيف دي سوزا - علي الأسمري - عبد الفتاح عسيري / دجانيني - عمر السومة - عبد الرحمن غريب)
بينما قد أنهى الوحدة الموسم الماضي (2018-19) في المركز السابع، فخلال مشواره في البطولة خاض 30 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في 12 مباراة وتعادل في ست، وتلقى 12هزيمة، وسيدخل الفريق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق أول انتصار له هذا الموسم بعد أن خاض مبارتين امام الأتفاق وأبها لوم يستطيع تحقيق الفوز حتي الان، ويدخل الفريق فى المركز الـ14 فى ترتيب الدوري بدون نقاط.