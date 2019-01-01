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الأهلي × الوحدة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد الوحدة في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، ويستضيفة ملعب الجوهرة المشعة

محدث
التعليقات()

2019-09-14T18:01:24Z

28- عبد الفتاح يلعب الركلة الجانبية ولكن يُبعدها دفاع الوحدة إلى وسط الملعب مرة آخرى.

2019-09-14T18:00:54Z

27- عُمر السومة يقف على تنفيذ الركلة الحرة، ويُسددها على يسار مصطفى زُغبة الذي يستطيع أبعاد الكرة لتصبح ركلة جانبية.

بطاقة صفراء للوحدة

2019-09-14T18:00:01Z

26- بطاقة صفراء لوتيا لتدخله القوي والإمساك بمقيص اللاعب ألبيرتو على حدود منطقة الجزاء، ركلة حرة خطرة.

2019-09-14T17:59:22Z

25- يُوقف الحكم المباراة ليرى الإعادة في كرة ديجانيني الآخيرة تحسباً للمسة يد على أيمن الخليف داخل منطقة الجزاء.

2019-09-14T17:58:26Z

24- إنطلاقة رائعة من دجانيني بعد طولية رائعة من المولد ويضع كرة عرضية ولكن يُوقفها أيمن الخليف ويستحوذ على الكرة.

2019-09-14T17:56:52Z

23- مازال الوحدة هو الفريق الأكثر خطورة حتى الآن رغم أن الأهلي من يمتلك النسبة الأعلى من الإستحواذ على الكرة.

الهدف الثاني للوحدة يُحتسب تسلل

2019-09-14T17:55:32Z

هدف ملغي

29- كرة رائعة من الزوري تضع نياكاتي وجهاً لوجه مع حارس مرمى الأهلي ليضعها على يمين المسيليم مسُجلاً الهدف الثاني، ولكن يُعلن الحكم عن إحتسابها تسلل.

الهدف الثاني للوحدة

2019-09-14T17:54:46Z

جووووووووووووول

29- جووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الهدف الثاني للوحدة عن طريق يوسف نياكااتي.

2019-09-14T17:53:12Z

19- يُسدد زيكانوفيتش الكرة الثابتة رائعة على يسار مصطفى زغبة الذي يُبعدها بطريقة رائعة.

بطاقة صفراء للوحدة

2019-09-14T17:48:09Z

17- يا الله، كرة خطرة للأهلي عن طريق مرتدة سريعة من عمر السومة الذي يُمررها عبد الرحمن غريب قبل أن يتدخل معه أيمن خليف، ويسددها عبد الرحمن ولكن يُمسك بها حارس الوحدة، ويحتسبها الحكم خطأ لصالح الأهلي ويُشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب أيمن خليف.

2019-09-14T17:47:38Z

14- طولية من سوزا داخل منطقة الجزاء يلمسها ديجانيني بالرأس ولكن تذهب ضعيفة في يد مصطفى زغبة.

2019-09-14T17:47:03Z

13- سيطرة نسبية للاعلي الأهلي على الكرة وتمريرات قصيرة في محاولة لفتح مساحات في دفاع الوحدة.

2019-09-14T17:45:14Z

12- محاولة من لاعبي الأهلي من الجانب الأيمن وينطلق محمد عبد الفتاح داخل منطقة الجزاء، ولكن يسقط ويعلن الحكم استكمال اللعب، ليمسك بالكرة الحارس مضطفى زغبة.

الوحدة يتقدم بهدف دون رد

2019-09-14T17:43:23Z

8- كرة مباغته من لاعبي الوحدة تصل إلى ماركوس جييرمي الذي يضع تمريرة رائعة إلى يوسف نياكاتي الذي أنفرد تماماً بحارس الأهلي ليضعها على يمين المسيليم مُسجلاً هدف التقدم للوحدة.

هدف اول للوحدة

2019-09-14T17:42:23Z

هدف التقدم

8- جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، هدف أول للوحدة في الدقيقة الثامنة من المباراة.

2019-09-14T17:40:13Z

6- تمريرات قصيرة رائعة من لاعبي كبير مكة لتصل إلى أنسيلمو الذي يسدد تسديدة ضعيفة ليُمسك بها المسيليم بسهولة.

2019-09-14T17:39:45Z

3- سيطرة من لاعبي الوحدة وتمريرات قصيرة في محاولة لإكتساب الثقة منذ بداية المباراة

2019-09-14T17:36:22Z

1- هدوء نسبي من الفريقين في بداية المباراة

بداية المباراة

2019-09-14T17:35:36Z

يُطلق حكم المباراة صافرة بدأ المباراة القوية بين الأهلي والوحدة

تشكيل الوحدة

2019-09-14T17:29:39Z

تشكيل

بينما يدخل ماريو سفيتانوفيتش مدرب الوحدة المباراة بتشكيلة (4-2-3-1) وتضم كلً من (مصطفى زغبة / فواز السجورق - ألبرتو بوتيا - ريناتو شافيز - عبد الله الزوري / وليد باخشوين - أنسيلمو دي مورايس / ماركوس جييرمي - أيمن الخليف - كريج جودوين / يوسف نياكاتي)

تشكيل الأهلي

2019-09-14T17:25:33Z

تشكيل

يدخل المدرب برانكو إيفانكوفيتش المباراة بتشكيلة (4-3-3) وتضم كلً من (ياسر المسيليم / سعيد المولد - محمد آل فتيل - إرفين زوكانوفيتش - لوكاس بيدرو ألفيس دي ليما / جوزيف دي سوزا - علي الأسمري - عبد الفتاح عسيري / دجانيني - عمر السومة - عبد الرحمن غريب)

2019-09-14T17:24:57Z

بينما قد أنهى الوحدة الموسم الماضي (2018-19) في المركز السابع، فخلال مشواره في البطولة خاض 30 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في 12 مباراة وتعادل في ست، وتلقى 12هزيمة، وسيدخل الفريق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق أول انتصار له هذا الموسم بعد أن خاض مبارتين امام الأتفاق وأبها لوم يستطيع تحقيق الفوز حتي الان، ويدخل الفريق فى المركز الـ14 فى ترتيب الدوري بدون نقاط.

2019-09-14T17:24:45Z

تعادل الراقي في افتتاح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق العدالة الصاعد هذا الموسم إلى دوري المحترفين بنتيجة (1-1)، ثم حقق أهلي جدة فوزًا صعبًا على مضيفه فريق الاتفاق فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، وبهذا الأنتصاررفع الراقي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، خلف العدالة بفارق الأهداف.

2019-09-14T17:23:07Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....ونبث لكم مباراة الأهلي والوحدة والتي يستضيفها استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، أحمد جمال.
 