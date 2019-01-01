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الأهلي × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد النصر في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، على ملعب الملك فهد الدولي

محدث
التعليقات()

2019-09-27T17:33:25Z

17’ محاولة التوغل من عبدالفتاح عسيري من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من امامه بنجاح

2019-09-27T17:32:27Z

16’ تمريرة طولية من نوح الموسي فى قلب المنطقة لكن ابعدها مايكون بيريرا ببراعة 

2019-09-27T17:32:00Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-09-27T17:30:29Z

14’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الأهلي بعد تدخل قوي من أيمن يحي على عبدالفتاح العسيري

2019-09-27T17:29:57Z

13’ محاولات من كلا الفريقين للبحث عن هدف التقدم 

2019-09-27T17:27:38Z

12’ تسديدة قوية من أيمن يحي من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس محمد العويس بثبات 

يارباااااااااه،،، ماذا أهدرت يادجانيني؟

2019-09-27T17:26:22Z

11’ تمريرة خطيرة تضع دجانيني تافاريس منفردا بالمرمي ومن ثم يسددها على يمين المرمي لكن ابعدها الحارس برادلي جونز ببراعة

2019-09-27T17:25:15Z

10’ تنفيذ الخطأ من عبدالرزاق حمدالله بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي بكثير 

2019-09-27T17:24:23Z

9’ خطأ لصالح النصر من خارج المنطقة بعد تدخل قوي على نور الدين امرابط

2019-09-27T17:22:10Z

8’ تمريرة خطيرة فى إتجاه دجانيني المنطلق لداخل المنطقة اخطأ الدفاع فى إبعاد الكرة ليستخلصها دجانيني ويتدخل الحارس برادلي جونز وابعدها من امامه بنجاح

2019-09-27T17:20:37Z

6’ ضغط متقدم من لاعبي النصر على دفاعات الهلال فى هذه الدقائق 

2019-09-27T17:18:36Z

4’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-09-27T17:18:12Z

3’ محاولة التوغل من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-09-27T17:17:09Z

2’ عرضية من عبدالفتاح عسيري من على حدود المنطقة من الجهة اليمنى لكن ابعدها الحارس برادلي جونز من امام الجميع 

2019-09-27T17:15:32Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

2019-09-27T03:06:49Z

كانت آخر مباريات الراقي أمام فريق الفتح واستطاع الفريق تحقيق الفوز بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذه النتيجة  يحتل الأهلي  المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط ومتساويًا بالنقاط مع فريق الحزم صاحب المركز العاشر، فمنذ انطلاقة الموسم لم يستطع الفريق تحقيق الفوز إلا في مباراة وحيدة، وتعادل وخسر مثلها. 

2019-09-27T03:06:37Z

يعيش العالمي أيامًا لا يُحسد عليها حتى الآن فى ظل نتائجه السلبية، حيث سقط الفريق  في فخ الخسارة من نظيره الحزم بهدف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث  في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط متساويًا بنفس النقاط مع فريق العدالة صاحب المركز الثاني، والهلال صاحب الصدارة والذي له مباراة مؤجلة، وقبل ذلك ودع النصر دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام مضيفه السد القطري بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد، في إياب ربع نهائي البطولة.

2019-09-27T03:06:26Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح ملعب الملك فهد الدولي في الرياض أبوابه لاستضافة ديربي سعودي قوي يجمع بين الأهلي والنصر، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.