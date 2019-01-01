يعيش فريق المصري موسمًا رائعًا حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن خاض الفريق 28 مباراة نجح في التواجد في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وبفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه مصر المقاصة، ونجح الفريق في تحقيق الفوز في 11 لقاء، بينما كان التعادل حاضر في 13 مواجهة، وتلقوا أربع هزائم فقط.