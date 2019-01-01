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الأهلي × المصري | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد المصري في اللقاء المؤجل من الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-25T19:55:37Z

90+3’إسلام عيسى انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل لداخل المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها علي لطفي ووصلت أمام عيسى مرة آخرة ليطيح بها خارج الملعب وإلى ركلة مرمى

2019-04-25T19:53:25Z

90+2’تمريرة بينية عن طريق صالح جمعة في إتجاه صلاح محسن المنطلق على حدود المنطقة، لكن لم يُحسن إستقبال الكرة ووصلت إلى إيزي إيميكا الذي أبعدها إلى منتصف الميدان

2019-04-25T19:52:06Z

90+1’تصويبة عن طريق أحمد فتحي من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات المصري ووصلت إلى جونيور أجايي الخالي من الرقابة تمامًا أمام المرمى، ثم سدد كرة بوجه القدم مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-25T19:51:43Z

90’جونيور أجايي يهدر امام المرمى بغرابة شديدة

2019-04-25T19:48:30Z

89’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رامي ربيعة إلى داخل المنطقة إرتقى لها جونيور أجايي وقابلها برأسية مرت أعلى العارضة بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

تبديل في صفوف الأهلي

2019-04-25T19:48:05Z

88’خروج باسم علي ودخول رامي ربيعة بدلًا منه

2019-04-25T19:45:21Z

87’تمريرة بينية عن طريق سعيدو سيمبوري إلى داخل المنطقة دون متابعة من أحد مهاجمي المصري وصلت سهلة عند علي لطفي

2019-04-25T19:44:07Z

86’أوستين اموتو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة سددها محمود وادي بكعب القدم إصطدمت بالقائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-25T19:43:53Z

85’خمس دقائقث متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم للأهلي بهدفين دون رد

تبديل في صفوف الأهلي

2019-04-25T19:41:43Z

84’خروج وليد أزارو ودخول صلاح محسن بدلًا منه

2019-04-25T19:40:45Z

83’ركنية نفذها إسلام عيسى من الجانب الأيمن مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها سعيدو سيمبوري برأسية قوية تصدى لها علي لطفي ببراعة، ثم أبعدت من الدفاعات

2019-04-25T19:40:04Z

82’خطأ لصالح كريم العراقي من الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من صالح جمعة

2019-04-25T19:38:17Z

81’محمود وادي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من ياسر إبراهيم إلى رمية جانبية

2019-04-25T19:38:01Z

80’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال الأهلي متقدم بهدفين دون رد

2019-04-25T19:36:38Z

79’كرة ثابتة نفذها سعيدو سيمبوري على المرمى ، لكنها مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-25T19:35:58Z

78’لمسة يد على ياسر إبراهيم ولصالح المصري من مكان مميز من على حدود المنطقة

تبديل في صفوف المصري

2019-04-25T19:31:09Z

77’خروج محمد جابر ودخول أحمد ياسر بدلًا منه

2019-04-25T19:30:38Z

76’خطأ لصالح إيزي إيميكا بعد تدخل من حمدي فتحي في منتصف الميدان

2019-04-25T19:30:17Z

75’ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة ومازال التقدم للأهلي بهدفين دون رد

2019-04-25T19:28:21Z

74’صالح جمعة انطلق سريعًا من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية أبعدت من فريد شوقي إلى ركنية

علي معلول يسجل الثاني للأهلي

2019-04-25T19:27:56Z

من علامة الجزاء

73’الهدف جاء بعد ركلة جزاء تسبب فيها وليد أزارو نفذها علي معلول على يمين أحمد مسغود ببراعة سكنت الشباك

 

2019-04-25T19:27:05Z

72’جووووووووووووووووووووول....والهدف الثاني للأهلي

2019-04-25T19:26:57Z

71’اووووووووووووووووووووووووه....ركلة جزاء لصالح وليد أزارو بعد تدخل من محمود حمد داخل المنطقة

2019-04-25T19:26:48Z

70’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-25T19:26:07Z

69’سقوط علي لطفي بداعي الإصابة بعد تدخل من أوستين أموتو داخل المنطقة

تبديل في صفوف الأهلي

2019-04-25T19:24:43Z

68’خروج جيرالدو ودخول رمضان صبحي بدلًا منه

2019-04-25T19:24:11Z

67’خطأ لصالح إيزي إيميكا بعد تدخل من حمدي فتحي في منتصف الميدان

2019-04-25T19:23:45Z

66’خطأ لصالح أيمن أشرف بعد تدخل من أوستين أموتو في منتصف الميدان

2019-04-25T19:22:23Z

65’ركنية نفذها إسلام عيسى مقوسى إلى داخل المنطقة، لكن حكم المباراة يحتسب خطأ لصالح حمدي فتحي بعد إعاقة من محمود وادي

2019-04-25T19:21:57Z

64’تصويبة عن طريق إسلام عيسى من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات الأهلي وتحولت إلى ركنية

2019-04-25T19:20:00Z

63’عمر كمال سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان علي لطفي

2019-04-25T19:18:48Z

62’تمريرة بينية عن طريق أوستين أموتو في إتجاه محمود وادي المنطلق داخل المنطقة، لكنه كان في موقف تسلل

2019-04-25T19:17:47Z

61’ركنية نفذها صالح جمعة لداخل المنطقة أبعدت الكرة من دفاعات المصري لتصل أمام معلول المتمركز على حدود المنطقة الذي سدد كرة من لمسة واحدة إصطدمت بالدفاعات وتحولت بعيد عن مناطق الخطر

2019-04-25T19:17:30Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للأهلي بهدف دون رد

2019-04-25T19:16:34Z

59’وليد أزارو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من سعيدو سيمبوري إلى ركنية

2019-04-25T19:16:03Z

58’تسددية قوية عن طريق إسلام عيسى من خارج المنطقة في منتصف المرمى وصلت سهلة إلى أحضان علي لطفي

2019-04-25T19:15:35Z

57’حمدي فتحي سدد كرة بيسراه من خارج المنطقة مرت بسلام على مرمى أحمد مسعود وإلى ركلة مرمى

2019-04-25T19:15:12Z

56’علي معلول أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المصري

2019-04-25T19:14:55Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للأهلي بهدف دون رد

2019-04-25T19:14:22Z

54’خطأ لصالح إسلام عيسى بعد تدخل من جيرالدو داخل منطقة جزاء المصري

2019-04-25T19:13:34Z

53’لاعبي الأهلي يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثصا عن إختراق دفاعات المصري

2019-04-25T19:13:04Z

52’خطأ لصالح جونيور أجايي بعد تدخل من كريم العراقي في منتصف الميدان

2019-04-25T19:12:19Z

51’جيرالدو انطلق سريعًا من الجانب الأيمن وحاول التوغل لداخل المنطقة، لكن تدخل رائع من محمود حمد الذي أبعد الكرة بنجاح

2019-04-25T19:11:43Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للأهلي بهدف دون رد

2019-04-25T19:11:23Z

48’خطأ لصالح أحمد فتحي بعد تدخل من إيزي إيميكا في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-04-25T19:11:04Z

47’أوستين أموتو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن، وصلت سهلة إلى أحضان علي لطفي

2019-04-25T19:09:24Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-04-25T18:48:02Z

45’ركنية نفذها معلول من الجهة اليسرى لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المصري ببراعة بعيد عن مناطق الخطر

2019-04-25T18:45:43Z

44’كرة ثابتة نفذها معلول إلى داخل المنطقة أبعدت من محمود حمد برأسية إلى ركنية

2019-04-25T18:44:44Z

43’خطأ لصالح صالح جمعة بعد تدخل من فريد شوقي بالقرب من المنطقة من مكان مميز

2019-04-25T18:43:14Z

42’خطأ لصالح فريد شوقي بعد تدخل من باسم علي في منتصف الميدان 

2019-04-25T18:41:36Z

41’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي معلول لداخل المنطقة أبعدت من كريم العراقي برأسية إلى خارج المنطقة

2019-04-25T18:41:04Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم للأهلي بهدف دون رد

2019-04-25T18:40:27Z

39’كرة ثابتة نفذها إسلام عيسى مقوسة إلى داخل المنطقة في إتجاه محمو وادي الذي كان في موقف تسلل

بطاقة صفراء

2019-04-25T18:37:36Z

38’خطأ لصالح محمود وادي بعد تدخل من أيمن أشرف من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-04-25T18:36:16Z

37’خطأ لصالح إسلام عيسى في منتصف الميدان بعد تدخل من أحمد فتحي

تبديل في صفوف المصري

2019-04-25T18:35:31Z

36’خروج إسلام أبو سليمة ودخول محمود وادي بدلًا منه

صالح جمعة يفتتح التسجيل للأهلي

2019-04-25T18:34:14Z

بتصويبة من داخل المنطقة

35’الهدف جاء بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها جيرالدو بتمريرة في إتجاه أزارو المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وأرسل بينية رائعة في إتجاه صالح جمعة المتمركز داخل المنطقة الذي سدد كرة زاحفة سكنت الشباك بنجاح

2019-04-25T18:33:56Z

34’جوووووووووووووووووول....والهدف الأول للأهلي

2019-04-25T18:33:02Z

33’كرة ثابتة نفذها فريد شوقي مقوسة إلى داخل المنقطة أبعدت بقبضة اليد من علي لطفي

2019-04-25T18:32:06Z

32’خطأ لصالح إسلام عيسى في منتصف الميدان في الجهة اليسرى بعد تدخل من ياسر إبراهيم

2019-04-25T18:29:41Z

31’خطأ لصالح سعيدو سيمبوري بعد تدخل من باسم علي في منتصف الميدان

2019-04-25T18:28:53Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-04-25T18:27:38Z

29’انطلاقة من علي معلول من منتصف الميدان ووصل إلى حدود المنطقة ثم مرر كرة بينية في إتجاه أزارو المنطلق داخل المنطقة الذي سددها بباطن القدم من لمسة واحدة مرت بمحازاة القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-25T18:26:50Z

28’اووووووووووووووووووووووووه.....ماذا أهدرت يا أزارو

2019-04-25T18:25:27Z

27’كرة ثابتة نفذها علي معلول مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها حمدي فتحي بلمسة لم تكن منضبة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-25T18:24:55Z

26’خطأ لصالح حمدي فتحي في منتصف الميدان بعد تدخل من إيزي إيميكا

2019-04-25T18:23:39Z

25’تمريرة بينية عن طريق جونيور أجايي لداخل المنطقة في إتجاه أزارو، لكن أعادها جابر برأسية إلى حارسه لم تكن منضبة وكانت قريبة من خط المرمى، لكن عاد مسعود وأبعد الكرة ببراعة إلى ركنية

2019-04-25T18:23:02Z

24’اوووووووووووووووه....مسعود ينقذ فريقه من هدف محقق

2019-04-25T18:21:30Z

23’لاعبي الأهلي يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات المصري

2019-04-25T18:20:45Z

22’خطأ لصالح ياسر إبراهيم بعد تدخل من أوستين أموتو في مناطق دفاعات الأهلي

2019-04-25T18:18:12Z

21’كرة بينية عن طريق إسلام عيسى في إتجاه سعيدو سيمبوري المنطلق في الجانب الأيسر، لم ينجح في السيطرة على الكرة ووصلت إلى  رمية جانبية

2019-04-25T18:18:02Z

20’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-25T18:17:54Z

19’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-25T18:17:30Z

18’سقوط ياسر إبراهيم بداعي الإصابة بعد تداخل مع علي لطفي في الكرة الماضية

2019-04-25T18:15:31Z

17’تمريرة بينية عن طريق سعيدو سيمبوري في إتجاه أوستن أموتو المنطلق على حدود المنطقة، ثم خرج علي لطفي من مرمها لإبعاد الكرة مرت من أمامه، لكن تغطية رائعة من باسم علي الذي أبعد الكرة إلى خارج المنطقة

2019-04-25T18:14:56Z

16’باسم علي أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس مسعود

2019-04-25T18:14:38Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-25T18:12:54Z

14’إنحصار للعب في منتصف الميدان وحتى الآن لا خطورة على مرمى الفريقين

2019-04-25T18:10:58Z

13’خطأ لصالح محمد جابر بعد تدخل من صالح جمعة

2019-04-25T18:10:51Z

12’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-25T18:10:18Z

11’كريم العراقي سقط على أرضية الملعب بداعي الإصابة وحكم المباراة يوقف اللعب للإطمئنان عليه

2019-04-25T18:09:46Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-25T18:09:04Z

9’خطأ لصالح جيرالدو بعد تدخل من محمود حمد في منتصف الميدان

2019-04-25T18:08:30Z

8’تمريرة بينية عن طريق أحمد فتحي في إتجاه وليد أزارو المنطلق على  حدود المنطقة، لكن الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-04-25T18:06:56Z

7’لاعبي الأهلي يتبادولن التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إفتكاك دفاعات المصري

2019-04-25T18:04:59Z

6’خطأ لصالح سعيدو سيمبوري في منتصف الميدان بعد تدخل من أيمن أشرف

2019-04-25T18:04:37Z

5’علي معلول أرسل كرة عرضية أولى من الجانب الأيسر لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان أحمد مسعود

2019-04-25T18:03:50Z

4’خطأ لصالح حمدي فتحي بعد تدخل من فريد شوقي في منتصف الميدان

2019-04-25T18:03:22Z

3’البداية مع أصحاب الأرض اليوم وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-04-25T18:02:15Z

2’الأهلي بالزي الأحمر والأبيض على اليسار والمصري بالزي الأبيض والأخضر على اليمين

إليكم تشكيل المصري لمباراة اليوم

2019-04-25T17:42:43Z

يبدأ المدرب إيهاب جلال بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

أحمد مسعود / كريم العراقي / إسلام أبو سليمة / محمود حمد / عمر كمال / إيزي إيميكا / فريد شوقي / محمد جابر / سعيدو سيمبوري / إسلام عيسى / أوستين أموتو

 

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-04-25T17:41:38Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

علي لطفي / باسم علي / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / علي معلول / أحمد فتحي / حمدي فتحي / جيرالدو / صالح جمعة / جونيور أجايي / وليد أزارو

 

2019-04-25T17:40:58Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم المكسيكي روبرتو جارسيا

2019-04-25T17:40:02Z

يعيش فريق المصري موسمًا رائعًا حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن خاض الفريق 28 مباراة نجح في التواجد في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وبفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه مصر المقاصة، ونجح الفريق في تحقيق الفوز في 11 لقاء، بينما كان التعادل حاضر في 13 مواجهة، وتلقوا أربع هزائم فقط.

2019-04-25T17:39:54Z

فقد الشياطين الحُمر الصدارة بسقوط مدوي أمام بيراميدز بهدف دون رد، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 25 من الدوري المصري، وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق عن النقطة 58 وتراجع إلى المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن الصدارة، فبعد أن لعب المارد الأحمر 26 مباراة، استطاع أن يحقق الانتصار في 18 مباراة، وتعادل في أربع وهُزم مثلهم.

2019-04-25T17:39:32Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الأهلي والمصري على ملعب المكس، في اللقاء المؤجل من الجولة 19 في الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال