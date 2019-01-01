90+4’نهاية المباراة
نهاية مباراة #الأهلي و #المصري "مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 19 للدوري المصري الممتاز"— ON Sport (@ONsportEg) April 25, 2019
والنتيجة فوز ثمين للأهلي بهدفين دون رد
كنتم مع #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/zKhWqJOTMC
تبديل في صفوف الأهلي
تبديل في صفوف الأهلي
تبديل في صفوف المصري
علي معلول يسجل الثاني للأهلي
من علامة الجزاء
73’الهدف جاء بعد ركلة جزاء تسبب فيها وليد أزارو نفذها علي معلول على يمين أحمد مسغود ببراعة سكنت الشباك
⚽ جووووووووووووووول علي معلول. #YallaYaAhly pic.twitter.com/Rkarufg7Hx— Al Ahly SC (@AlAhly) April 25, 2019
تبديل في صفوف الأهلي
45+1’نهاية الشوط الأول
نهاية الشوط الأول بتقدم فريقنا ١-٠ عن طريق لاعبنا صالح جمعة.— Al Ahly SC (@AlAhly) April 25, 2019
#YallaYaAhly pic.twitter.com/WWCnvGYUwV
بطاقة صفراء
تبديل في صفوف المصري
صالح جمعة يفتتح التسجيل للأهلي
بتصويبة من داخل المنطقة
35’الهدف جاء بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها جيرالدو بتمريرة في إتجاه أزارو المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وأرسل بينية رائعة في إتجاه صالح جمعة المتمركز داخل المنطقة الذي سدد كرة زاحفة سكنت الشباك بنجاح
34’جوووووووووووووووووول....والهدف الأول للأهلي
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
بداية المباراة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/di918qgYSR— Al Ahly SC (@AlAhly) April 25, 2019
إليكم تشكيل المصري لمباراة اليوم
يبدأ المدرب إيهاب جلال بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
أحمد مسعود / كريم العراقي / إسلام أبو سليمة / محمود حمد / عمر كمال / إيزي إيميكا / فريد شوقي / محمد جابر / سعيدو سيمبوري / إسلام عيسى / أوستين أموتو
تشكيل #المصري لمباراة اليوم#AlMasrySC #EgyptianLeague pic.twitter.com/yBJ8FC0WIL— Al-Masry SC (@AlMasrySC) April 25, 2019
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
علي لطفي / باسم علي / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / علي معلول / أحمد فتحي / حمدي فتحي / جيرالدو / صالح جمعة / جونيور أجايي / وليد أزارو
تشكيل فريقنا بمباراة الليلة. 📝 #YallaYaAhly pic.twitter.com/aTeMXWZU3x— Al Ahly SC (@AlAhly) April 25, 2019
يعيش فريق المصري موسمًا رائعًا حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن خاض الفريق 28 مباراة نجح في التواجد في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وبفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه مصر المقاصة، ونجح الفريق في تحقيق الفوز في 11 لقاء، بينما كان التعادل حاضر في 13 مواجهة، وتلقوا أربع هزائم فقط.
فقد الشياطين الحُمر الصدارة بسقوط مدوي أمام بيراميدز بهدف دون رد، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 25 من الدوري المصري، وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق عن النقطة 58 وتراجع إلى المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن الصدارة، فبعد أن لعب المارد الأحمر 26 مباراة، استطاع أن يحقق الانتصار في 18 مباراة، وتعادل في أربع وهُزم مثلهم.