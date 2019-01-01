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الأهلي × العدالة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد العدالية في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

محدث
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Getty Images

2019-08-22T17:55:18Z

2’الأهلي بالزي الأبيض على اليمين والعدالية بالزي الأزرق على اليسار

2019-08-22T17:53:06Z

 1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل العدالة

2019-08-22T17:24:54Z

يبدأ المدرب إسكندر القصري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أيمن المثلولي / راضي حسن / مرتضى محمد / عبد العزيز علي / عبدالله عبد الوهاب / ميدوين بيتغي / نادر المولد / عبد الله علي / يوسف الفوزاعي / كارلوس أندريا / أحمد عيسى

 

تشكيل الأهلي

2019-08-22T17:23:02Z

يبدأ المدرب برانكو إيفانوفيتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد العويس / محمد آل فتيل / سعيد المولد / إرفين زوكانوفيتش / حسين عبد الغني / جوزيف دي سوزا / الفيس ساريتش / دانييل أليكسيتش / سلمان المؤشر / عبد الفتاح عسيري / دجانيني تافاريس

 

2019-08-22T17:21:37Z

نجح فريق العدالة الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم بعد أن نجح في الحفاظ على المركز الثالث برصيد 64 نقطة، حيثث خاض الفريق 38 مباراة نجح فى تحقيق الانتصار في 18 مباراة وتعادل فى تسع وتلقى 11 هزيمة، ويسعي الفريق  لتقديم مستوى متميز في دوري المحترفين هذا الموسم 

2019-08-22T17:21:17Z

 يستهل الراقي مشواره فى منافسات الدوري امام فريق العدالة، بعد خروج الفريق من الدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا امام الهلال، بعد خسارة الأهلي فى مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، والتي أقيمت علي ملعب الملك عبدالله، ثم استطاع ان يحقق الانتصار فى مباراة الذهاب بهدف دون رد على الزعيم ليودع الراقي البطولة الأسيوية، بينما أختتم الفريق الدوري فى المركز الرابع برصيد 55 نقطة بفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز الثالث،

2019-08-22T17:19:28Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة تجمع بين الأهلي والعدالة، وذلك في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.