يستهل الراقي مشواره فى منافسات الدوري امام فريق العدالة، بعد خروج الفريق من الدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا امام الهلال، بعد خسارة الأهلي فى مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، والتي أقيمت علي ملعب الملك عبدالله، ثم استطاع ان يحقق الانتصار فى مباراة الذهاب بهدف دون رد على الزعيم ليودع الراقي البطولة الأسيوية، بينما أختتم الفريق الدوري فى المركز الرابع برصيد 55 نقطة بفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز الثالث،