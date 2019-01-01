19- يا الله، عواد يتألق ويُنقذ الزمالك من الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من السولية لتصل إلى أحمد فتحي الذي يضع عرضية رائعة تصل إلى أفشة، ولكن يتدخل عواد لتصطدم به الكرة وتخرج إلى ركلة جانبية.