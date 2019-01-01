بطاقة صفراء
هدف رائع للشحات
الجول الثاني لأهلي
الشحات يتألق ويضع الهدف الثاني48- جووووووووووووووووووووووووووووووووووول، حسين الشحات يضع الهدف الثاني بعد أن قدم مهارة رائعة في هذا الهدف.
بطاقة صفراء
الوقت البدلاً من ضائع
تبديل للأهلي
الهدف الأول للأهلي
تسديدة جونيور أجايي تسكن الشباك20- جووووووووووووووووووووول، الهدف الأول للأهلي عن طريق جونيور أجايي.
تبديل للزمالك
الحكم والملعب
تشكيل الزمالك
(4-3-3)
يدخل الصيربي ميتشو مدرب الزمالك المباراة بطريقة (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلً من (محمد عواد/ حمدي النقاز، محمد عبد الغني، محمود علاء، محمد عبد الشافي / طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما / محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم)
تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري. 🏆📝 pic.twitter.com/BpnZxrblpS— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 20, 2019
تشكيل الأهلي
(4-3-3)
يدخل السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي المباراة بكل قوته الضاربة، حيث سيبدأ اللقاء بطريقة (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلً من (محمد الشناوي / احمد فتحي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، علي معلول / حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة / حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايي)
تشكيل فريقنا الرسمي لمواجهة الزمالك 🙏 pic.twitter.com/dvzIzmVBaS— النادي الأهلي (@AlAhly) September 20, 2019