حقق الزمالك هذا الموسم بطولة واحدة فقط هي كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام في الدوري فيأتي الفريق في المركز الثاني برصيد 72 نقطة من خلال مشواره هذا الموسم، جمعهم من خلال 21 انتصار وتسع تعادلات وثلاث هزائم، وسيلتقى الفارس الأبيض مع فريق مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر في الأول من شهر سبتمبر القادم، وذلك بعد تخطيه دور الـ16 من بوابة حرس الحدود بعد الانتصار بثلاثية دون رد.
حصد المارد الأحمر بطولة الدوري العام للمرة 41 في تاريخه والرابعة على التوالي، وذلك بعد تحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة 33 من عمر المسابقة، وحسم الشياطين الحُمر البطولة بعد تصدرهم جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 33 جولة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم.