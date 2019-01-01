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الأهلي × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة 34 من الدوري المصري 2018-19، علي ملعب برج العرب

محدث
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2019-07-28T15:49:45Z

حقق الزمالك هذا الموسم بطولة واحدة فقط هي كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام في الدوري فيأتي الفريق في المركز الثاني برصيد 72 نقطة من خلال مشواره هذا الموسم، جمعهم من خلال 21 انتصار وتسع تعادلات وثلاث هزائم، وسيلتقى الفارس الأبيض مع فريق مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر في الأول من شهر سبتمبر القادم، وذلك بعد تخطيه دور الـ16 من بوابة حرس الحدود بعد الانتصار بثلاثية دون رد.

2019-07-28T15:49:30Z

حصد المارد الأحمر بطولة الدوري العام للمرة 41 في تاريخه والرابعة على التوالي، وذلك بعد تحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة 33 من عمر المسابقة، وحسم الشياطين الحُمر البطولة بعد تصدرهم جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 33 جولة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم.

2019-07-28T15:49:15Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....ينتظر عشاق كرة القدم في الوطن العربي قمة مصرية تجمع بين الأهلي والزمالك، ويستضيف اللقاء استاد برج العرب،  وذلك في الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي