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الأهلي والجندل: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد الجندل في الدور الأول من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20، لعب مدينة الملك عبدالله بجدة

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ياربااااااااااااااه،،،، هجمة خطيرة للجندل

2019-11-05T17:41:06Z

26’ تمريرة خطيرة تضع ساجر حمد فى مواجهة المرمي لكنه سددها بجوار القائم الايسر لمرمي العويس 

2019-11-05T17:39:10Z

25’ خطأ من علي يمين المنطقة للأهلي مررها حسين المقهوي على حدود المنطقة تلقاها يوسف بلايلي بتسديدة قوية لكنها فى منتصف المرمي بين أحضان الحارس عبدالمجيد الثنيان

قهد فالح العنزي يسجل الهدف الأول للجندل

2019-11-05T17:38:04Z

وصف الهدف

24’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري تلقاها سامبا ديالو من على القائم القريب بتمريرة بكعب القدم امام فهد فالح العنزي الذي سددها فى المرمي على يسار الحارس محمد العويس 

2019-11-05T17:37:27Z

23’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لفريق الجندل عن طريق فهد فاتح العنزي 

2019-11-05T17:36:40Z

22’ انطلاقة من يوسف البلايلي من الجهة اليسري ومن ثم يرسل الكرة فى إتجاه سلمان المؤشر لكن استخلصها الدفاع بنجاح 

2019-11-05T17:36:08Z

21’ خطأ لصالح الجندل بعد تدخل قوي من حسين المقهوي علي سامبا ديالو 

2019-11-05T17:35:25Z

20’ انطلاقة من حسين المقهوي من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-11-05T17:33:50Z

19’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الاهلي فى منتصف الميدان

2019-11-05T17:33:20Z

18’ توقف اللقاء لسقوط ساجر حمد الشمري مهاجم الجندل ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-11-05T17:31:48Z

17’ عرضية من لوكاس ليما من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

التبديل الأول فى صفوف الأهلي

2019-11-05T17:31:14Z

16’ دخول لوكاس ليما وخروج خالد البركة للإصابة 

2019-11-05T17:30:35Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-11-05T17:30:01Z

12’ تمريرة طولية من يوسف البلايلي فى إتجاه سلمان المؤشر لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-11-05T17:29:26Z

11’ خطأ للأهلي فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من محمد عبدالله الخزيم علي يوسف البلايلي 

2019-11-05T17:27:03Z

9’ سيطرة من لاعبي الاهلي علي مجريات اللقاء 

2019-11-05T17:26:04Z

9’ خطأ لصالح الجندل بعد تدخل قوي من سلمان المؤشر على حارس المرمي 

2019-11-05T17:23:32Z

7’ بطاقة صفراء من نصيب محمد كاسولا بعد تدخل قوي علي سلمان المؤشر

2019-11-05T17:22:46Z

6’ خطأ للأهلي من الجهة اليسري نفذها يوسف البلايلي بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط وترتد امام سلمان المؤشر الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت بعيدة عن المرمي 

2019-11-05T17:21:31Z

6’ تمريرة طولية من يوسف البلايلي على الجهة اليسري تلقاها سلمان المؤشر وحاول التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح 

2019-11-05T17:21:01Z

5’ تمريرات بين أقدام لاعبي الاهلي فى منتصف الميدان ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

2019-11-05T17:20:08Z

4’ ركنية للأهلي تنفذ بعرضية من يوسف البلايلي لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس بنجاح 

2019-11-05T17:19:48Z

3’ ضغط قوي من لاعبي الاهلي علي دفاعات الجندل لمحاولة البحث عن هدف التقدم

2019-11-05T17:18:48Z

2’ خطأ للاهلي من خارج المنطقة نفذها يوسف البلايلي بعرضية لداخل المنطقة تلقاها إرفين زوكانوفيتش برأسية لكن أمسكها الحارس بثبات 

التشكيل الرسمي للأهلي

2019-11-05T17:00:07Z

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

محمد العويس / عبدالله حسون / محمد خبراني / أرفين زوكانوفيتش / خالد البركة / نوح الموسي / يوسف الحربي / حسين المقهوي / يوسف البلايلي / سلمان المؤشر / عبدالرحمن غريب

البدلاء / محمد اليامي / محمد آل فتيل / ألفيس ساريتش / يزيد البكر / لوكاس ليما / علي الأسمري / سلطان مندش / عبدالباسط هندي / محمد المجحد 

2019-11-05T00:38:06Z

على الجانب الآخر، يلعب نادي الجندل الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويأتي في المركز الخامس من المجموعة الأولى، وكانت اخر مباراة له أمام نادي الجبيل فى دوري الدرجة الثاني وانتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف.

2019-11-05T00:37:50Z

حقق الراقي فوزًا ثمينًا على الاتحاد بهدفين دون رد فى ديربي الرياض، على ملعب "الجوهرةالمشعة"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده للنقطة 17 واحتفظ بمكانه في المركز الثاني بفارق ثلاثة نقاط، عن الهلال المتصدر، ومتساويًا مع الفيصلي،بنفس النقاط متقدمًا بفارق الأهداف، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الراقي تحقيق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل في 2، وخسر مثلهما. 

2019-11-05T00:37:36Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والجندل، في إطار منافسات دور 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.