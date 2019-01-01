على الرغم من تعثر الراقي في جولاته الأولى من كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20 حيث تلقى هزيمة وتعادل في مباراتين، إلا أنه عاد في الجولة السابقة بشكل جيد واستطاع أن ينتصر على الفيحاء بثلاثية دون رد، ليرتفع رصيد الإمبراطور إلى النقطة 11 محتلاً للمركز الثالث وبفارق نقطة واحدة فقط عن الوحدة صاحب المركز الثاني.