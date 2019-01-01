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الأهلي × التعاون | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد التعاون فى الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20، علي ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية

محدث
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2019-10-18T17:00:31Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي للتعاون

2019-10-18T16:49:15Z

يبدأ المدرب باولو سيرجيو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

كاسيو دوس أنجوس / أحمد عسيري / ريكاردو ماتشادو / طلال العبسي / مدالله العليان / ساندرو مانويل / ريان الموسي / سيدريك أميسي / هيدلون ألميدا لياندري تاوامبا

البدلاء / فهد عائض الرشيدي / ياسين برناوي / فهد رضيد الحمد / حسن شيعان / عبدالمجيد السواط / ناصر الدعجاني / ربيع السفياني / محمد محسن حرزان / منصور المولد 

التشكيل الرسمي للأهلي

2019-10-18T16:45:56Z

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

محمد العويس / عبدالباسط علي هندي / محمد عبده خبراني / عبدالله حسون / لوكاس ليما / الفيس ساريتش / حسين المقهوي / نوح الموسي / عبدالفتاح عسيري / يوسف البلايلي / دجانيني تافاريس 

البدلاء / سلطان مندش / سلمان المؤشر / يوسف الحربي / أرفين زوكانوفيتش / عمر السومة / محمد الربيعي اليامي / يزيد بكر البكر / محمد آل فتيل / عبدالرحمن غريب 

2019-10-18T02:16:36Z

على الجانب الآخر يحتل التعاون المركز العاشر برصيد 7 نقاط، حققهم من تعادل وحيد وانتصارين آخرهم كان في الجولة الماضية على أبها، حيث استطاع سكري القصيم أن يفوز بهدف دون رد ليعود من جديد إلى وسط المركز بعيداً عن مراكز الهبوط.

2019-10-18T02:16:28Z

على الرغم من تعثر الراقي في جولاته الأولى من كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20 حيث تلقى هزيمة وتعادل في مباراتين، إلا أنه عاد في الجولة السابقة بشكل جيد واستطاع أن ينتصر على الفيحاء بثلاثية دون رد، ليرتفع رصيد الإمبراطور إلى النقطة 11 محتلاً للمركز الثالث وبفارق نقطة واحدة فقط عن الوحدة صاحب المركز الثاني.

2019-10-18T02:16:15Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....تفتح مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابها لاستضافة مباراة الأهلي ضد التعاون، وذلك في إطار الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.