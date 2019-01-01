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الأهلي × الاتفاق | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-20

محدث
التعليقات()

2019-08-31T16:30:12Z

48- يُطلق حكم المباراة صافرة إنتهاء شوط المباراة الأول بتقدم الأهلي على الاتفاق بهدف دون رد.

2019-08-31T16:29:47Z

2019-08-31T16:28:00Z

47- بعد تمريرات رائعة من لاعبي الأهلي تصل الكرة إلى ديجانيني الذي يدخل من الجانب الأيمن ويضع كرة عرضية رائعة كالكرة السابقة إلى عمر السومة الذي يضعها بالرأس رائعة هذه المرمى لتسكن شباك رايس مبولهي لتصبح النتيجة هدف دون رد للأهلي.

الهدف الأول للأهلي

2019-08-31T16:27:05Z

عمر السومة يُسجل

47- جووووووووووووووووووول، الهدف الأول للأهلي، بنفس الطريقة التي أضاع بها السومة الكرة السابقة سجل هدف الراقي الأولي

2019-08-31T16:26:34Z

46- انتهى الوقت الأصلي للمباراة ويُشير حكم المباراة باحتساب أربعة دقايق وقتاً بدلاً من ضائع

2019-08-31T16:25:44Z

45- تمريرات رائعة من لاعبي الأهلي تصل إلى ديجانيني في الجانب الأيمن الذي يضع تمريرة طويلة رائعة لعمر السومة، ولكن عمر السوم لم يستطع السيطرة عليها لتذهب إلى مدافعي الاتفاق

2019-08-31T16:23:53Z

44- تسديدة قوية وبعيدة من حامد الغامدي ولكن دون عنوان لتخرج إلى ركلة مرمى للراقي

2019-08-31T16:22:41Z

43- يا الله، إنطلاقة رائعة من ديجانيني من وسط الملعب ويراوغ أكثر من لاعب حتى دخل منطقة الجزاء ولكن سددها بعيده عن المرمى لتخرج ركلة مرمى لصالح الاتفاق

2019-08-31T16:21:20Z

43- خطأ رهيب من مدافعي الاتفاق لتصل الكرة إلى سلطان منديش الذي يُسدد بقوة ولكن يُوقفها رايس مبولهي على مرتين ويُسمك بها

2019-08-31T16:20:28Z

42- تمريرات قصيرة من لاعبي الاتفاق لمحاولة الهجوم من العمق ولكن تُقطع الكرة وتصبح هجمة مرتدة للاعبي الأهلي عن طريق ديجناني الذي ينطلق بالكرة ولكن يسقط ويُضيع الهجمة

2019-08-31T16:18:20Z

39- تُنفذ الركلة الحرة ولكن يُبعدها دفاع الاتفاق

2019-08-31T16:17:30Z

38- ضربة حرة لصالح الأهلي من الجانب الأيسر بعد تدخل سعد آل خيري على علي الأسمري

2019-08-31T16:16:18Z

37- دخول قوي من سوزا على صالح العمري لاعب الاتفاق ويُطلق الحكم صافرته مُعلنا لركلة حرة لصالح الاتفاق

2019-08-31T16:15:20Z

36- كرة سريعة تصل إلى سعيد المولد الذي ينطلق بجانبه أسامة الحدادي ويقع المولد مُطالباً بركلة حرة ولكن يُشير الحكم باستكمال اللعب لتخرج الكرة إلى ركلة مرمى لصالح الاتفاق

2019-08-31T16:14:45Z

35- يخرج سعد ليتلقى العلاج خارج أرض الملعب ويستكمل لاعبي الأهلي التقدم

2019-08-31T16:13:37Z

34- سقوط سعد آل خيري ظهير أيمن نادي الاتفاق بعد تدخله مع اللاعب ديجانيني وإخراجه الكرة إلى رمية جانبية.

2019-08-31T16:12:41Z

33- نعود مرة آخرى للمباراة والكرة في متناول لاعبي الأهلي الذين يحاولون فتح ثغرة في الجانب الأيمن من دفاع الاتفاق

2019-08-31T16:12:18Z

30- استراحة لشرب الماء يقررها حكم المباراة

2019-08-31T16:08:41Z

29- يُنفذ الركلة الحرة اللاعب حسين عبد الغني، ولكن يضعها طويلة بعيده لتصبح ركلة مرمى لفريق الاتفاق

بطاقة صفراء

2019-08-31T16:07:46Z

28- بطاقة صفراء أولى يتلقاها فيليب كيس بعد تدخله بقوة على ديجانيني لاعب الأهلي

2019-08-31T16:07:05Z

27- سيطرة ميدانية من لاعبي الاتفاق في وسط الملعب مع تمريرات قصيرة فيما بينهم.

2019-08-31T16:06:06Z

24- هجمة قوية من لاعبي الاتفاق لتصل الكرة إلى أسامة الحدادي الذي يُسدد تسديدة قوية في اتجاه المرمى، ولكن يتصدى لها حارس الأهلي ياسر المسيليم.

2019-08-31T16:05:03Z

22- مناوشات في وسط اللعب من جانب لاعبي الفريقين، وتدخلات قوية وحماسية من اللاعبين

2019-08-31T15:59:22Z

20- يا الله، كرة خطرة من الاتفاق بعد أن وصلت تمريرة الكويكبي إلى صالح الذي يضعها من فوق حارس المرمى ولكن تخرج إلى ركلة مرمى

2019-08-31T15:58:29Z

18- لم يحتسب الحكم لأي خطأ، بل وقد أوقف اللعبه لدقيقة للنظر إلى قرار الفار والذي لم يحتسب إلى خطأ

2019-08-31T15:57:47Z

17- هجمة سريعة للأهلي تصل إلى ديجانيني الذي بداخل منطقة الجزاء ويتدخل معه فيليب كيس ليسقط ديجانيني أرضاً مُطالباً بركلة جزاء

2019-08-31T15:57:26Z

14- محاولة من جانب لاعبي الأهلي للحفاظ على الكرة وفتح ثغرة في دفاع الاتفاق

2019-08-31T15:56:25Z

9- هجمة رائعة من نادي الاتفاق بتمريرة من من محنشي إلى دوكارة الذي يدخل إلى العمق ويسدد من خارج منطقة الجزاء، ولكن يُمسك بها ياسر المسيليم

2019-08-31T15:55:29Z

7- مازال الاتفاق يحتفظ بالكرة بشكل رائع ويتعامل مع المباراة بشكل جيد حتى الآن

2019-08-31T15:55:07Z

3- حتى الآن المباراة حماسية ولكن دون وجود أي خطورة حقيقية على اياً من الفريقين

بداية المباراة

2019-08-31T15:54:49Z

يُطلق حكم المباراة صافرة البداية

تشكيل الاتفاق

2019-08-31T15:53:46Z

بينما يبدأ الاتفاق المباراة بتشكيلة (4-2-3-1) وبتشكيلة تضم كلً من: رايس مبولحي / أسامة الحدادي - فيليب كيس - سيدريك يامبيري - سعد سعيد / علي هزازي - إبراهيم محنشي / دوكارة - صالح العمري - محمد الكويكبي / روجيرو كوتينيو.

تشكيل الأهلي

2019-08-31T15:52:27Z

يبدأ الأهلي المباراة بطريقة (4-2-3-1) وبتشكيلة تضم كلً من: ياسر المسيليم / حسين عبد الغني - محمد خبراني - إرفين زوكانوفيتش -  سعيد المولد / علي الأسمري - جوزيف دي سوزا / ألفيس ساريتش - سلطان مندش - دجانيني / عمر السومة.

2019-08-30T23:13:20Z

أصطدم الراقي بالتعادل في الجولة الأولى أمام العدالة ولذا فهو يسعى لتعديل المسار بدءً من هذه المباراة، وعلى الجانب الآخر فالاتفاق كانت بدايته قوية حيث حصد أولى انتصاراته في الجولة الأولى بعد انتصاره على الوحدة بهدفين دون رد.

2019-08-30T23:13:02Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف الاتفاق فريق الأهلي على ملعب الأمير محمد بن فهد وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، أحمد جمال.