47- بعد تمريرات رائعة من لاعبي الأهلي تصل الكرة إلى ديجانيني الذي يدخل من الجانب الأيمن ويضع كرة عرضية رائعة كالكرة السابقة إلى عمر السومة الذي يضعها بالرأس رائعة هذه المرمى لتسكن شباك رايس مبولهي لتصبح النتيجة هدف دون رد للأهلي.