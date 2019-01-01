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الأهلي × إنبي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-05-16T20:45:17Z

42- تُنفذ الركلة الحرة عن طريق معلول ويخرج البلعوطي خروج خاطئ لتصل إلى الشحات ولكن يُطلق الحكم صافرتة محتسباً لخطأ لصالح البلعوطي

2019-05-16T20:44:47Z

42- ضربة حرة على إبراهيم يحيي لإعاقته أزارو بوسط الملعب

2019-05-16T20:44:01Z

41- علي معلول يُنفذ الركلة الجانبية بتمريرة قصيرة للسولية الذي يضع طولية في عمق الدفاع ولكن يبعدها الدفاع البترولي

2019-05-16T20:43:20Z

40- تمريرة من السولية إلى فتحي في مساحة رائعة لينطلق من الجانب الأيمن ويضع عرضية أرضية رائعة لأزارو ولكن يتدخل معه الدفاع لتخرج ركلة جانبية

2019-05-16T20:41:57Z

39- ركلة جانبية يُنفذها علي معلول من الجانب الأيمن ولكن يُبعدها مرة أخرى عبد العزيز البلعوطي الذي يُقدم مباراة جيدة حتى الأن

2019-05-16T20:40:57Z

38- تمريرات رائعة من لاعبي إنبي بوسط الملعب ولكن ينقض عليها حمدي فتحي لتصبح هجمة مرتدة للأهلي، ويمررها إلى صالح جمعة الذي بدورة يضعها إلى رمضان لتصل أخيراً إلى السولية الذي يسددها رائعة ولكن يُبعدها البلعوطي بمهارة لتصبح ركلة جانبية

2019-05-16T20:38:54Z

36- ركلة جانبية من الجانب الأيمن يُنفذها علي معلول بالقدم اليسرى لتصل إلى رمضان صبحي الذي يُسددها لتصطدم بمدافعي إنبي وتصل إلى حمدي فتحي الذي يضعها بالرأس ولكن يُشير حكم الراية بأن اللاعب متسلل

2019-05-16T20:37:37Z

35- تُنفذ الركلة الجانبية ولكن تخرج من الجانب الآخر لتصبح ركلة مرمى للمارد الأحمر

2019-05-16T20:36:43Z

34- ركلة جانبية لإنبي يُنفذها علي فوزي ليُسددها محمود قاعود بالرأس ولكن تصطدم بأحمد فتحي لتخرج ركلة جانبية أخرى

2019-05-16T20:35:14Z

32- دخول خاطئ من أحمد رفعت على صالح جمعة بوسط الملعب ليحصل لاعب الأهلي على خطأ

2019-05-16T20:34:46Z

31- تُنفذ الركلة الحرة بصورة سيئة لتخرج إلى ضربة مرمى للنادي الأهلي

2019-05-16T20:33:57Z

31- ركلة حرة لإنبي بعد تدخل قوي من حمدي فتحي على أحمد شكري وسط إعتراض من الإدارة الفنية للمارد الأحمر

2019-05-16T20:32:48Z

30- يا الله، فرصة الهدف الثاني تضيع، عرضية أكثر من رائعة من علي معلول لأزارو الوحيد دون رقابة ولكن يضعها بالرأس سيئة بعيداً عن المرمى لتصل إلى رمضان صبحي بالجانب الأيمن الذي يسددها خارج الشباك

2019-05-16T20:32:01Z

29- محاولة للتعادل عن طريق أحمد رفعت الذي يُسدد كرة قوية ولكن تنقصها الدقة، لتخرج بعيداً عن المرمى

2019-05-16T20:29:29Z

27- مُطالبة بلمسة يد وركلة جزاء من اللاعب علي معلول بعد عرضية رائعة من رمضان صبحي بالجانب الأيمن تصل إلى معلول الذي يمررها لأزاروا ولكن تصطدم بلاعبي إنبي لتصل إلى البلعوطي، ويُشير الحكم بإستمرار اللعب

2019-05-16T20:27:43Z

25- على تنفيذ الركلة الجانبية علي معلول الذي يمررها إلى الخلف

2019-05-16T20:27:06Z

24- تُنفذ الركلة الجانبية سريعاً لتصل إلى الشحات الذي يمررها إلى السولية ليضع عرضية رائعة في إتجاه صالح جمعة ولكن يتدخل البلعوطي ويُخرجها مرة أخرى إلى ركلة جانبية

2019-05-16T20:26:02Z

23- كرة رائعة من حسين الشحات من الجانب الأيمن يضع تمريرة سحرية رائعة إلى السولية الذي ينطلق ليضع العرضية ولكن يتدخل المدافع فوزي علي ويُخرجها لركلة جانبية

2019-05-16T20:24:32Z

21- دخول قوي من صالح جمعة على محمود غالي بوسط الملعب ليحصل فريق إنبي على خطأ

2019-05-16T20:23:56Z

21- تمريرة من حمدي فتحي إلى السولية الذي يسدد تسديده ضعيه تصل إلى يد البلعوطي بأمان

2019-05-16T20:21:35Z

20- عادت السيطرة مرة أخرى للمارد الأحمر في محاولة لتعزيز التقدم بهدف ثاني بهجمات معظمها يقودها علي معلول ورمضان صبحي من الجانب الأيسر

2019-05-16T20:20:31Z

18- قام حارس مرمى الأهلى بخير حمداً لله، ويُنفذ الفريق البترولي ركلة جانبية ولكن يُشير الحكم باحتساب خطأ للأهلي بعد تدخل قوي من أحمد شكري

2019-05-16T20:20:08Z

17- يقع الشناوي أرضاً لتلقي العلاج بعد خروجه الأخير وسقوطة على الأرض

2019-05-16T20:18:22Z

16- خطأ من السولية لاعب الأهلي بوسط الملعب لينقض عليه لاعبي إنبي لقطع الكرة ومن ثم تصل إلى أحمد رفعت الذي يضع طولية رائعة تجاه المرمى، ولكن يخرج الشناوي ويشتت الكرة ليضع حداً للهجوم البترولي

2019-05-16T20:16:35Z

14- عادت الثقة بين لاعبي إنبي بعد الهجمات الخطيرة الآخيرة، ويتقدم الفريق البترولي في وسط الملعب في محاولة لفرض سيطرتة على مجريات المباراة

2019-05-16T20:14:54Z

12- يا الله، الفريق البترولي كاد أن يُحرز هدف التعادل، بعدما مرر أحمد رفعت عرضية رائعة لبسيوني الهارب من الرقابة والذي سددها بالرأس رائعة ولكن يُبعدها الشناوي في لقطة رائعة من حارس الأهلي

2019-05-16T20:14:13Z

12- الهجمة الأولى لإنبي عن طريق محمود قاعود من الجانب الأيسر الذي يدخل في العمق ويسددها ولكن يُمسك بها الشناوي

2019-05-16T20:13:31Z

11- محاولة للعبور من اللاعب محمود بسيوني ولكن يتدخل معه رمضان صبحي ويحتسب الحكم خطأ لصالح الفريق البترولي بوسط الملعب

2019-05-16T20:13:07Z

10- تمريرات قصيرة بين لاعبي الأهلي في هدوء تام من لاعبي إنبي بوسط الملعب

2019-05-16T20:11:49Z

9- إنطلاقة رائعة من حسين الشحات من الجانب الأيمن ويضع عرضية جيدة لصالح جمعة الذي يقع أرضاً ولكن يُشير الحكم بإستكمال اللعب

2019-05-16T20:11:08Z

8- سيطرة ميدانية كاملة من لاعبي النادي الأهلي وأداء رائع في الدقائق الأولى حتى الأن، مع أرتداد دفاعي بين لاعبي الفريق البترولي

2019-05-16T20:10:35Z

6- معلول على التنفيذ للركلة الحرة ويضعها رائعة ولكن لم يستطع أزارو وضع الكرة في الشباك

2019-05-16T20:09:57Z

5- إنطلاقة رائعة من أزارو بالجانب الأيمن ولكن يتدخل معه إبراهيم يحيي ويحتسب الحكم لركلة حرة من الجانب الأيمن

2019-05-16T20:07:57Z

4- طولية رائعة من السولية في عمق دفاعات إنبي ينطلق لها حسين الشحات من الجانب الأيمن ويضعها رائعة في شباك البلعوطي محرزاً الهدف الأول للمارد الأحمر

2019-05-16T20:07:25Z

4- جوووووووووووووووووووووووووووول، الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق حسين الشحات

2019-05-16T20:06:56Z

3- انطلاقة أولى رائعة من حسين الشحات على مرمى البلعوطي ولكن تضيع

2019-05-16T20:06:32Z

2- سيطرة واضحة من لاعبي المارد الأحمر منذ الدقائق الأولى 

2019-05-16T20:06:13Z

1- يُطلق حكم المباراة صافرة بدء المباراة

2019-05-16T20:02:22Z

تشكيل إنبي: يدخل النادي البترولي بنفس تشكيلة المعتادة وبطريقة (4-2-3-1) وبتشكيلة من اللاعبين تضم كلاً من : عبد العزيز البلعوطي / فوزي علي، إبراهيم يحيى، رامي صابر، أحمد السيد / محمود غالي، محمد أشرف / أحمد شكري، أحمد رفعت، محمد بسيوني / محمود قاعود.

2019-05-16T19:46:33Z

تشكيل الأهلي: يدخل المدرب مارتن لاسارتي المباراة بنفس تشكيلته المعتادة وبطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم كلاً من: محمد الشناوي / احمد فتحي، ياسر إبراهيم، ايمن أشرف، علي معلول / عمرو السولية، حمدي فتحي / حسين الشحات، صالح جمعة، رمضان صبحي / وفي الأمام وليد أزارو.

2019-05-16T19:42:19Z

بينما ​يعيش الفريق البترولي موسم غير جيد مقارنةً بالموسم الماضي، فكانت آخر مبارياته أمام الاتحاد السكندري وأنتهت بفوز إنبي بهدف نظيف  علي ملعب المكس، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة خلف طلائع الجيش  صاحب المركز الثامن بفارق نقطة ، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 31 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 11 مباراة .

2019-05-16T19:42:02Z

​كانت آخر مباريات الشياطين الحمر ضد سموحة وانتهت بفوزصعب وغالي بهدف فى الدقائق الأخيرة، ليستمر في صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني  برصيد 65 نقطة، فبعد مرور 30 جولة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى 4 هزائم.

2019-05-16T19:39:27Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الأهلي فريق إنبي على استاد بترو سبورت، وذلك في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز 2018-19.، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد السيوفي.