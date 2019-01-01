إليكم تشكيل فيتنام لمباراة اليوم
2019-01-20T10:43:20Z
يبدأ المدرب بارك هانج سيو بطريقة 5/4/1 وتضم كلًا مندانج فان لام / نجوين ترونج هوانج / نجوين كوانج هاي / كوي نجوك هاي / دو ديوي مانه / بوي تيان دانج / نجوين كونج فونج / ها دوك تشين / دوان فان هاو / نجوين هوي هونج / فان فان دوك
إليكم تشكيل الأردن لمباراة اليوم
2019-01-20T10:41:48Z
يبدأ المدرب فيتال بوركلمانز بطريقة 5/4/1 وتضم كلًا منعامر شفيع / فراس شلباية / طارق خطاب / أن بن ياسين / سالم العجالين / بهاء عبد الرحمن / سعيد مرجان / يوسف الرواشدة / ياسين البخيت / خليل بن عطية / موسى التعمري
2019-01-20T10:37:16Z
أعزائي المتابعين أهلًَا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول..حيث لقاء يجمع بين الأردن وفيتنام واتحاد طنجة على ملعب الشارقة، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.