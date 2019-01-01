البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء يتحصل عليها مارديكيان
بداية المباراة
تشكيل سوريا
السومة وخريبين يقودان خط الهجوم كالعادة
يبدأ المدرب بيرند ستانجي بطريقة (4-4-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (إبراهيم العالمة / أحمد الصالح ، جهاد الباعور ، فهد اليوسف ، مؤيد العجان / مارديك مارديكيان ، محمد عثمان ، تامر حاج محمد ، عبد الملك عنيزان / عمر السومة ، عمر خريبين).
بدلاء نسور قاسيون: (عمر ميداني ، عمرو جنيات ، محمود المواس ، حسين جويد ، نديم صباغ ، أحمد الأشقر ، يوسف قلفا ، زاهر ميداني ، خالد المبيض ، محمود اليوسف ، أحمد مدنية).
تشكيل الأردن
بوركيلمانز يبدأ بطريقة متحفظة بعض الشئ
يبدأ المدرب فيتال بوركيلمانز بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عامر شفيع / فراس شلباية ، أنس بني ياسين ، طارق خطاب ، سالم العجالين / بهاء عبد الرحمن ، سعيد مرجان ، خليل بني عطية / موسى التعمري ، يوسف الرواشدة ، ياسين البخيت).
التشكيلة الرسمية لمنتخب النشامى في مواجهة سوريا ✔️— Jordan Football (@JordanFA) January 10, 2019
💪🇯🇴💪🇯🇴#حيهم_النشامى #كأس_آسيا #الأردن_سوريا #النشامى pic.twitter.com/sjzFsiRRO8
بدلاء النشامي: (يزن أبو العرب ، عبيدة السمارنة ، بهاء فيصل ، أحمد سمير ، أحمد عبد الستار ، أحمد العرسان ، براء مرعي ، صالح راتب ، محمد الباشا ، عدي خضر ، معتز ياسين ، إحسان حداد).
يستضيف المباراة استاد خليفة بن زايد، والصافرة للحكم الكوري الجنوبي كيم دونج-جين.
حقق المنتخب الأردني أول فوزًا له على حساب نظيره الأسترالي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وبهذا الانتصار حصد المنتخب ثلاث نقاط مهمين في بداية مشواره في كأس آسيا، وضعوه على قمة المجموعة الثانية، في ظل تعادل المنتخب السوري ونظيره الفلسطيني.
أهدر المنتخب السوري انتصارًا سهلًا في أولى مبارياته في البطولة واكتفى بالتعادل سلبيًا والخروج بنقطة واحدة بتعادله مع نظيره الفلسطيني، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على ملعب الشارقة في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجوعات، وسيسعى الفريق في هذا اللقاء لتحقيق الثلاث نقاط لتعويض نتيجة المباراة الماضية.
أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لديربي الشام بين الأردن وسوريا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. متابعة ممتعة.