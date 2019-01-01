على الجانب الآخر فمنتخب كولومبيا والذي قدم أداءاً رائعاً بالمونديال الماضي حيث استطاع الوصول إلى دور الـ16 قبل إقصائه على يد المنتخب الإنجليزي عن طريق ركلات الترجيح، يدخل إلى المباراة بعدما خاض ثلاث مباريات ودية حتي الآن، الأولي كانت امام المنتخب الياباني واستطاع أن ينتصر بهدف نظيف، وخسر امام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف وكانت اخر مباراة المنتخب الكولومبي امام بنما واستطاع ان ينتصر بثلاثية نظيفة .
لعب منتخب التانجو مباراة ودية أخيرة أمام منتخب نيكاراجوا، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بخماسية مقابل هدف، وكان قد خاض الآلبيثيليستي مبارتين بعد كأس العالم الأخيرة، أمام فنزويلا، وانتهت بفوز المنتخب الفنزويلي بنتيجة(1-3)، ثم التقوا في المباراة الثانية مع المغرب، وانتهت المباراة لصالحهم بهدف دون رد، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكوبا أمريكا والتي ستقام في الأراضية البرازيلية بعد أيام.