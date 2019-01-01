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الأرجنتين × كولومبيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في الجول الأولى من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019

محدث
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Getty Images

2019-06-15T01:44:27Z

على الجانب الآخر فمنتخب كولومبيا والذي قدم أداءاً رائعاً بالمونديال الماضي حيث استطاع الوصول إلى دور الـ16 قبل إقصائه على يد المنتخب الإنجليزي عن طريق ركلات الترجيح، يدخل إلى المباراة بعدما خاض ثلاث مباريات ودية حتي الآن، الأولي كانت امام المنتخب الياباني واستطاع أن ينتصر بهدف نظيف، وخسر امام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف وكانت اخر مباراة المنتخب الكولومبي امام بنما واستطاع ان ينتصر بثلاثية نظيفة  .

2019-06-15T01:44:17Z

لعب منتخب التانجو مباراة ودية أخيرة أمام منتخب نيكاراجوا، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بخماسية مقابل هدف، وكان قد خاض الآلبيثيليستي مبارتين بعد كأس العالم الأخيرة، أمام فنزويلا، وانتهت بفوز المنتخب الفنزويلي بنتيجة(1-3)، ثم التقوا في المباراة الثانية مع المغرب، وانتهت المباراة لصالحهم بهدف دون رد، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكوبا أمريكا والتي ستقام في الأراضية البرازيلية بعد أيام.

2019-06-15T01:44:03Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف استاد أرينا فونتي نوفا أبوابه لاستضافة مباراة قويةً بين منتخب الأرجنتين ونظيره منتخب كولومبيا، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.