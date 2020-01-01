أخبار الانتقالات: بيل على رادار نيوكاسل وعوار خليفة سيلفا في السيتي

بحسب تقارير إسبانية، فإن آرسنال لا يرغب في تمديد إعارة سيبايوس لموسم آخر بعد انقضاء فترته الحالية مع الفريق، لكنه يرغب في تمديدها حتى نهاية الموسم إذا استكمل الدوري الإنجليزي.

لم يقدم الإسباني المستوى المطلوب مع الجنرز، وقد كان حبيسًا لمقاعد البدلاء في كثير من المباريات، وهو ما يرشحه للعودة إلى ريال مدريد أو الانضمام لإشبيلية كما أشارت بعض التقارير الأسبوع الماضي.