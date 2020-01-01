مدونة حية

أخبار الانتقالات: بيل على رادار نيوكاسل وعوار خليفة سيلفا في السيتي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 11 مايو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

محدث
التعليقات()
Getty

آرسنال يصل لقرار بشأن سيبايوس

2020-05-11T15:26:35Z

بحسب تقارير إسبانية، فإن آرسنال لا يرغب في تمديد إعارة سيبايوس لموسم آخر بعد انقضاء فترته الحالية مع الفريق، لكنه يرغب في تمديدها حتى نهاية الموسم إذا استكمل الدوري الإنجليزي.

لم يقدم الإسباني المستوى المطلوب مع الجنرز، وقد كان حبيسًا لمقاعد البدلاء في كثير من المباريات، وهو ما يرشحه للعودة إلى ريال مدريد أو الانضمام لإشبيلية كما أشارت بعض التقارير الأسبوع الماضي.

لايبزيج يدخل السباق على توديبو

2020-05-11T14:49:56Z

يتواصل الاهتمام بمدافع برشلونة جان كلير توديبو من العديد من الأندية في أوروبا، وذلك بعد ظهوره المميز مع شالكه الذي انضم له على سبيل الإعارة الصيف الماضي.

وبحسب سبورت الكتالونية، فإن هناك فريق آخر دخل السباق على توفيعه، وهو لايبزيج الألماني.

وكيل رابيو يتواصل مع مانشستر يونايتد

2020-05-11T14:46:52Z

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن وكيل لاعب يوفنتوس أدريان رابيو على اتصال دائم بمانشستر يونايتد.

قد ينتقل اللاعب الدولي الفرنسي بعد عام واحد فقط من مغادرة باريس سان جيرمان لتحدي جديد في تورينو.

بوروسيا دورتموند يراقب نجم تشيلسي الشاب

2020-05-11T14:42:44Z

وفقًا لصحيفة ذا صن فإن بوروسيا دورتموند مهتم بتوقيع تشارلي ويبستر لاعب تشيلسي.

يريد الأصفر والأسود لاعب خط الوسط البالغ من العمر 16 عامًا أن يسير على خطى جادون سانشو ، الذي انتقل إلى سيجنال إيدونا بارك من مانشستر سيتي في عام 2017.

ظهر ويبستر لأول مرة مع البلوز تحت 18 عامًا أمام ساوثامبتون في فبراير، ومتوقع له أن يكون مستقبله مشرق على أعلى مستوى.

إبراهيموفيتش قد ينضم لهاماربي

2020-05-11T14:39:33Z

قال ياسبر يانسون المدير الرياضي في هاماربي ، إن النادي "سيكون على الأرجح" قادراً على التعاقد مع مهاجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش هذا الصيف.

عاد إبراهيموفيتش إلى السويد في نهاية مارس بعد تفشي فيروس كورونا في إيطاليا ، والذي أدى إلى توقف الدوري الإيطالي.

منذ ذلك الحين ، اغتنم اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا الفرصة للحفاظ على لياقته البدنية مع هاماربي، النادي الذي استثمر فيه كمالك مشارك في نوفمبر.

(C)Getty Images

إيجالو مطلوب في نيوكاسل

2020-05-11T14:36:46Z

جاريث بيل ليس اللاعب الوحيد المطلوب في نيوكاسل حيث أشارت سكاي سبورت إلى أن الماكبايس حريص أيضًا على ضم أوديون إيجالو.

عاد المهاجم النيجيري إلى إنجلترا على سبيل الإعارة في مانشستر يونايتد، لكن الشياطين الحمر يواجهون صراع الآن إذا ما أرادوا الإبقاء عليه بشكلٍ دائم.

بيل على رأس قائمة المطلوبين في نيوكاسل

2020-05-11T14:32:50Z

نجم ريال مدريد قد يعود للدوري الإنجليزي من بوابة الماكبايس

أشارت ماركا أن نيوكاسل جعل مهاجم ريال مدريد جاريث بيل هدفه الأول في سوق الانتقالات، لكنه لن يتحرك حتى اكتمال استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الفريق.

لم يعد توتنهام هو الوجهة الأقرب للويلزي، مما يعني أنه يمكن أن يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من ملعب سانت جيمس بارك

Getty Images

مبابي سعيد باهتمام ليفربول

2020-05-11T14:29:01Z

وفقًا لـ Le10Sport، فإن كيليان مبابي يشعر بالسعادة من اهتمام ليفربول بضمه في سوق الانتقالات.

ويقال أن والد مهاجم باريس سان جيرمان تحدث مع مدرب الريدز يورجن كلوب، كذلك تواصل مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الساعي لضم الفرنسي مع بداية الميركاتو أيضًا.

Imago Images

جيمارايش على رادار برشلونة

2020-05-11T14:24:53Z

بحسب آس فإن لاعب خط وسط ليون برونو جيمارايش على قائمة اهتمامات برشلونة هذا الصيف.

حاول أتلتيكو مدريد التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في يناير، لكنه اختار البقاء.

ويستعد الكتلان لتجربة حظه مع جيمارايش عندما يفتح سوق الانتقالات مجددًا، بعد أن لفت الأنظار بأدائه مع ليون هذا الموسم.

برشلونة يخطط لعودة كوكوريلا من خيتافي

2020-05-11T14:20:49Z

يريد برشلونة إعادة مارك كوكوريلا إلى كامب نو من خيتافي مع بداية الميركاتو، وذلك وفقًا لسبورت كتالونيا.

أدرج البلوجرانا بند إعادة شراء بقيمة 15 مليون يورو (13 مليون جنيه استرليني / 16 مليون دولار) في عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا عندما غادر، ويخطط لتفعيل البند عند إعادة فتح سوق الانتقالات.

خاض كوكوريلا 34 مباراة في جميع المسابقات مع خيتافي هذا الموسم ، وسجل هدفًا واحدًا فقط.

فيرنر مناسب لطريقة ليفربول

2020-05-11T14:15:08Z

قال مدرب تيمو فيرنر السابق رالف رانجنيك أن نجم لايبزيج سيظهر بشكلٍ جيد في ليفربول.

ارتبط فيرنر ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله 27 هدفًا في 36 مباراة مع الفريق الألماني هذا الموسم.

ويرغب رانجنيك في بقاء اللاعب في ريد بول أرينا، لكنه يرى أن ليفربول سيكون الخيار الأفضل للمهاجم إذا قرر الرحيل.

Imago Images

رباعي تشيلسي يرحل لضم ديمبيلي وفيرنر

2020-05-11T14:10:52Z

بحسب تقارير لفوتبول لندن، فإن تشيلسي سيعرض 4 من لاعبيه للبيع من أجل جمع الأموال للحصول على توقيع مهاجم ليون موسى ديمبيلي ونجم لايبزيج تيمو فيرنر في سوق الانتقالات.

إيمرسون، كيرت زوما ،روس باركلي وميتشي باتشوايي هم أبرز المرشحين للرحيل عن البلوز لجمع 100 مليون جنيه استرليني (122 مليون دولار).

هيريرا: نيمار ومبابي باقيان في باريس سان جيرمان

2020-05-11T14:04:52Z

هل يبقى الثنائي في حديقة الأمراء؟

أشار أندير هيريرا أن زميله نيمار لم يكن أفضل في باريس سان جيرمان من الآن، وتحدث أيضًا عن كيليان مبابي ووضح أنه لن يرحل مع بداية سوق الانتقالات.

ارتبط البرازيلي بالعودة لبرشلونة، أما الفرنسي فهو مرتبط منذ وقتٍ طويل بالانتقال لريال مدريد، لكن نجم مانشستر يونايتد السابق يرى أن أي صفقة بمبلغ كبير لن تتم هذا الصيف بسبب الأضرار المالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

(C)Getty Images

تشيلسي يستعد للدخول في السباق على رايس

2020-05-11T14:01:32Z

هل يعود نجم وست هام للبلوز

سيتجه تشيلسي إلى ديكلان رايس لاعب خط وسط وست هام إذا رحل نجولو كانتي في سوق الانتقالات، حسبما ذكرت ميرور.

يهتم ريال مدريد بالنجم الفرنسي للبلوز، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام رايس للعودة إلى ستامفورد بريدج، حيث أمضى فيه بعض الوقت عندما كان شابًا.

لكن على الجانب الآخر، فإن كانتي لا يرغب في مغادرة تشيلسي هذا الصيف.

أتلتيكو مدريد يوجه صفعة آرسنال

2020-05-11T13:58:12Z

وجه أتلتيكو مدريد صفعة لآرسنال بعرض توماس بارتي على ليفربول، حيث كان يأمل الجنرز في الحصول على توقيع لاعب خط الوسط.

ذكرت صحيفة صن أن الروخيبلانكوس يريد أليكس أوكسليد تشامبرلين كجزء من الصفقة، ويقال أن الغاني الدولي يرغب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع بداية سوق الانتقالات.

مانشستر سيتي سيتي يدخل السباق على عوار

2020-05-11T13:53:12Z

ترقب من عمالقة أوروبا لقرار النادي الفرنسي

جذب حسام عوار أنظار العديد من الأندية الأوروبية على مدار الموسمين الماضيين، كان أبرزها مانشستر سيتي وبرشلونة ويوفنتوس، بوجود تمسك من ليون بخدماته.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن عوار اقترب من نهاية مغامرته مع ليون، بعد إعلان النادي الاستعداد التام للسماح له بالرحيل.

وتعتبر أحد أهم الأسباب التي دفعت النادي لاتخاذ هذا القرار، هو إلغاء الدوري الفرنسي وعدم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، مما يضعه في أزمة مالية كبيرة.

ووضع ليون قيمة 50 مليون يورو كحد أدنى لبيع صاحب الـ21 سنة، وسط شكوك حول قيام أي من المهتمين بضمه، بتلبية هذه المطالب خلال الأزمة المالية التي تمر بها الأندية الأوروبية بسبب توقف النشاط الرياضي وانتشار فيروس كورونا.

 
Getty / Jean-Philippe Ksiazek