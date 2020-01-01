أخبار الانتقالات: بيل على رادار نيوكاسل وعوار خليفة سيلفا في السيتي

آرسنال يصل لقرار بشأن سيبايوس
بحسب تقارير إسبانية، فإن آرسنال لا يرغب في تمديد إعارة سيبايوس لموسم آخر بعد انقضاء فترته الحالية مع الفريق، لكنه يرغب في تمديدها حتى نهاية الموسم إذا استكمل الدوري الإنجليزي.
لم يقدم الإسباني المستوى المطلوب مع الجنرز، وقد كان حبيسًا لمقاعد البدلاء في كثير من المباريات، وهو ما يرشحه للعودة إلى ريال مدريد أو الانضمام لإشبيلية كما أشارت بعض التقارير الأسبوع الماضي.
لايبزيج يدخل السباق على توديبو
وكيل رابيو يتواصل مع مانشستر يونايتد
بحسب كالتشيو ميركاتو فإن وكيل لاعب يوفنتوس أدريان رابيو على اتصال دائم بمانشستر يونايتد.
قد ينتقل اللاعب الدولي الفرنسي بعد عام واحد فقط من مغادرة باريس سان جيرمان لتحدي جديد في تورينو.
بوروسيا دورتموند يراقب نجم تشيلسي الشاب
وفقًا لصحيفة ذا صن فإن بوروسيا دورتموند مهتم بتوقيع تشارلي ويبستر لاعب تشيلسي.
يريد الأصفر والأسود لاعب خط الوسط البالغ من العمر 16 عامًا أن يسير على خطى جادون سانشو ، الذي انتقل إلى سيجنال إيدونا بارك من مانشستر سيتي في عام 2017.
ظهر ويبستر لأول مرة مع البلوز تحت 18 عامًا أمام ساوثامبتون في فبراير، ومتوقع له أن يكون مستقبله مشرق على أعلى مستوى.
إبراهيموفيتش قد ينضم لهاماربي
قال ياسبر يانسون المدير الرياضي في هاماربي ، إن النادي "سيكون على الأرجح" قادراً على التعاقد مع مهاجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش هذا الصيف.
عاد إبراهيموفيتش إلى السويد في نهاية مارس بعد تفشي فيروس كورونا في إيطاليا ، والذي أدى إلى توقف الدوري الإيطالي.
منذ ذلك الحين ، اغتنم اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا الفرصة للحفاظ على لياقته البدنية مع هاماربي، النادي الذي استثمر فيه كمالك مشارك في نوفمبر.
إيجالو مطلوب في نيوكاسل
جاريث بيل ليس اللاعب الوحيد المطلوب في نيوكاسل حيث أشارت سكاي سبورت إلى أن الماكبايس حريص أيضًا على ضم أوديون إيجالو.
عاد المهاجم النيجيري إلى إنجلترا على سبيل الإعارة في مانشستر يونايتد، لكن الشياطين الحمر يواجهون صراع الآن إذا ما أرادوا الإبقاء عليه بشكلٍ دائم.
بيل على رأس قائمة المطلوبين في نيوكاسل
نجم ريال مدريد قد يعود للدوري الإنجليزي من بوابة الماكبايس
أشارت ماركا أن نيوكاسل جعل مهاجم ريال مدريد جاريث بيل هدفه الأول في سوق الانتقالات، لكنه لن يتحرك حتى اكتمال استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الفريق.
لم يعد توتنهام هو الوجهة الأقرب للويلزي، مما يعني أنه يمكن أن يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من ملعب سانت جيمس بارك
مبابي سعيد باهتمام ليفربول
وفقًا لـ Le10Sport، فإن كيليان مبابي يشعر بالسعادة من اهتمام ليفربول بضمه في سوق الانتقالات.
ويقال أن والد مهاجم باريس سان جيرمان تحدث مع مدرب الريدز يورجن كلوب، كذلك تواصل مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الساعي لضم الفرنسي مع بداية الميركاتو أيضًا.
جيمارايش على رادار برشلونة
بحسب آس فإن لاعب خط وسط ليون برونو جيمارايش على قائمة اهتمامات برشلونة هذا الصيف.
حاول أتلتيكو مدريد التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في يناير، لكنه اختار البقاء.
ويستعد الكتلان لتجربة حظه مع جيمارايش عندما يفتح سوق الانتقالات مجددًا، بعد أن لفت الأنظار بأدائه مع ليون هذا الموسم.
برشلونة يخطط لعودة كوكوريلا من خيتافي
يريد برشلونة إعادة مارك كوكوريلا إلى كامب نو من خيتافي مع بداية الميركاتو، وذلك وفقًا لسبورت كتالونيا.
أدرج البلوجرانا بند إعادة شراء بقيمة 15 مليون يورو (13 مليون جنيه استرليني / 16 مليون دولار) في عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا عندما غادر، ويخطط لتفعيل البند عند إعادة فتح سوق الانتقالات.
خاض كوكوريلا 34 مباراة في جميع المسابقات مع خيتافي هذا الموسم ، وسجل هدفًا واحدًا فقط.
فيرنر مناسب لطريقة ليفربول
قال مدرب تيمو فيرنر السابق رالف رانجنيك أن نجم لايبزيج سيظهر بشكلٍ جيد في ليفربول.
ارتبط فيرنر ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله 27 هدفًا في 36 مباراة مع الفريق الألماني هذا الموسم.
ويرغب رانجنيك في بقاء اللاعب في ريد بول أرينا، لكنه يرى أن ليفربول سيكون الخيار الأفضل للمهاجم إذا قرر الرحيل.
رباعي تشيلسي يرحل لضم ديمبيلي وفيرنر
بحسب تقارير لفوتبول لندن، فإن تشيلسي سيعرض 4 من لاعبيه للبيع من أجل جمع الأموال للحصول على توقيع مهاجم ليون موسى ديمبيلي ونجم لايبزيج تيمو فيرنر في سوق الانتقالات.
إيمرسون، كيرت زوما ،روس باركلي وميتشي باتشوايي هم أبرز المرشحين للرحيل عن البلوز لجمع 100 مليون جنيه استرليني (122 مليون دولار).
هيريرا: نيمار ومبابي باقيان في باريس سان جيرمان
هل يبقى الثنائي في حديقة الأمراء؟
أشار أندير هيريرا أن زميله نيمار لم يكن أفضل في باريس سان جيرمان من الآن، وتحدث أيضًا عن كيليان مبابي ووضح أنه لن يرحل مع بداية سوق الانتقالات.
ارتبط البرازيلي بالعودة لبرشلونة، أما الفرنسي فهو مرتبط منذ وقتٍ طويل بالانتقال لريال مدريد، لكن نجم مانشستر يونايتد السابق يرى أن أي صفقة بمبلغ كبير لن تتم هذا الصيف بسبب الأضرار المالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.
تشيلسي يستعد للدخول في السباق على رايس
هل يعود نجم وست هام للبلوز
سيتجه تشيلسي إلى ديكلان رايس لاعب خط وسط وست هام إذا رحل نجولو كانتي في سوق الانتقالات، حسبما ذكرت ميرور.
يهتم ريال مدريد بالنجم الفرنسي للبلوز، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام رايس للعودة إلى ستامفورد بريدج، حيث أمضى فيه بعض الوقت عندما كان شابًا.
لكن على الجانب الآخر، فإن كانتي لا يرغب في مغادرة تشيلسي هذا الصيف.
أتلتيكو مدريد يوجه صفعة آرسنال
وجه أتلتيكو مدريد صفعة لآرسنال بعرض توماس بارتي على ليفربول، حيث كان يأمل الجنرز في الحصول على توقيع لاعب خط الوسط.
ذكرت صحيفة صن أن الروخيبلانكوس يريد أليكس أوكسليد تشامبرلين كجزء من الصفقة، ويقال أن الغاني الدولي يرغب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع بداية سوق الانتقالات.
مانشستر سيتي سيتي يدخل السباق على عوار
ترقب من عمالقة أوروبا لقرار النادي الفرنسي
جذب حسام عوار أنظار العديد من الأندية الأوروبية على مدار الموسمين الماضيين، كان أبرزها مانشستر سيتي وبرشلونة ويوفنتوس، بوجود تمسك من ليون بخدماته.
صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن عوار اقترب من نهاية مغامرته مع ليون، بعد إعلان النادي الاستعداد التام للسماح له بالرحيل.
وتعتبر أحد أهم الأسباب التي دفعت النادي لاتخاذ هذا القرار، هو إلغاء الدوري الفرنسي وعدم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، مما يضعه في أزمة مالية كبيرة.
ووضع ليون قيمة 50 مليون يورو كحد أدنى لبيع صاحب الـ21 سنة، وسط شكوك حول قيام أي من المهتمين بضمه، بتلبية هذه المطالب خلال الأزمة المالية التي تمر بها الأندية الأوروبية بسبب توقف النشاط الرياضي وانتشار فيروس كورونا.