أخبار الانتقالات: يوفنتوس ينضم للسباق على ميسي وصفقة إنتر المنتظرة

برشلونة يرد بقسوة على ميسي

على الرغم من أن ليونيل ميسي يرغب الآن في لقاء برشلونة لمناقشة مستقبله، إلا أن النادي غير مستعد للدخول في المناقشات، بحسب إل بريديكو.

من وجهة نظر النادي، إما أن يدخل ميسي محادثات لتجديد صفقته أو لا يوجد شيء للمناقشة.

بند صفقة الأرجنتيني التي تسمح له بالمغادرة مجانًا باطلة، لذلك لن يترك سوى 700 مليون يورو (624 مليون جنيه إسترليني / 833 مليون دولار).