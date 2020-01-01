مدونة حية

أخبار الانتقالات: لا صوت يعلو فوق رحيل ميسي وليفربول قريب من نجم البايرن

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 16 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

محدث
التعليقات()
Lionel Messi, Barcelona 2019-20
Getty

اتفاق بين ليفربول وتياجو على البنود الشخصية

2020-08-16T11:52:12Z

يبدو أن الإسباني قريب من الريدز

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن حسم نادي ليفربول للعقد الشخصي للإسباني تياجو ألكانتار لاعب بايرن ميونخ الحالي.

حيث أوضحت إذاعة "راديو مونتي كارلو" أن العقد سيكون لمدة أربع سنوات، وأبلغ اللاعب زملائه بالفعل برحيله، ووجد منزلًا بالقرب من مقر النادي.

المزيد من هنا...
thiago
(C)Getty Images

رومينيجه عن رحيل ميسي لإنتر: عليهم شراء من يفيدهم فقط

2020-08-16T11:47:23Z

أسطورة بايرن ميونخ يتحدث عن الأرجنتيني

أشاد كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ بما يقدمه نظيره إنتر الإيطالي في الفترة الماضية من مستويات، وبعمل إدارة النادي بشكل عام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سكاي سبورت" وتطرق خلالها للحديث عن فكرة رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة لصفوف الإنتر.

وقال رومينيجه: "أنا لا أعرف خطط إنتر من أجل ميسي، لقد شاهدتهم يقدمون مستويات مميزة في الدوري الأوروبي ويحققون الانتصارات".

التصريح كاملاً من هنا..

Lionel Messi, Barcelona, Inter badge
Getty composite

مانشستر سيتي ينتظر موقف ميسي في برشلونة بعد مغادرة الأبطال

2020-08-16T11:44:36Z

السيتي في موقف جيد للتوقيع مع ميسي بعد توديع دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تجدد رغبة نادي مانشستر سيتي في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور"، والتي أكدت أن النادي يراقب وضع ميسي في الكامب نو بالوقت الحالي.

وكان البلاوجرانا قد غادر دوري أبطال أوروبا أمام نظيره بايرن ميونخ بعد الخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين، في هزيمة تاريخية للنادي الكتالوني.

التفاصيل من هنا...

Lionel Messi Barcelona/Man City logo 2019-20
Getty/Goal

ليفربول يتمني فوز بايرن ميونخ بدوري الأبطال!

2020-08-16T11:43:06Z

بحسب صحيفة الميرور سيتلقى ليفربول 5 مليون جنيه استرليني من برشلونة في حال تحقيق كوتينيو لقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ.

تم تضمين بند المكافأة الخاص باللاعب في عقد البرازيلي عندما أكمل انتقالًا أوليًا بقيمة 105 ملايين جنيه استرليني (137 مليون دولار) إلى كامب نو في يناير 2018.

سجل كوتينيو هدفين بالأمس في فريقه المعار منه برشلونة في أقل من 10 دقائق، ويسعي بالطبع النجم البرازيلي لتحقيق اللقب الغائب عن بايرن ميونخ منذ عام 2013.

مستقبل بيريشيتش مع إنتر ميلان

2020-08-16T11:42:20Z

بحسب تقارير جيانلوكا دي مارزيو، فإن لاعب إنتر ميلان إيفان بيريشيتش قد يكون مستقبله في الإنتر.

الجناح الكرواتي معار حالياً لبايرن ميونخ الذي لم يقرر بعد هل سيتشتري اللاعب بشكل نهائي أم لا؟

عند انتهاء إعارته وعودته للسان سيرو، سيرحب به أنطونيو كونتي في كتيبة إنتر وقد يكون له دور أساسي بعد تألقه ومستواه المميز الذي قدمه مع البايرن.

مانشستر يونايتد حريص على ضم نجم أتلتيكو مدريد

2020-08-16T11:41:44Z

تقارير لدايلي ستار تفيد باقتراب نجم أتلتيكو مدريد ساؤول من الانضمام إلى الشياطين الحمر.

يستعد اليونايتد لعرض 150 ألف جنيه استرليني إسبوعياً للاعب خط الوسط الإسباني، وذلك بعد فشل المفاوضات العام الماضي.

بالطبع ساؤول يفكر في مستقبله ويعيد النظر فيه، بعد الخروج المفاجيء لأتلتيكو مدريد علي يد لايبزيج.

سيتيين يتهرب من الرد على الأسئلة بعد اللقاء الكارثي أمام البايرن

2020-08-16T11:41:16Z

رفض المدير الفني لنادي برشلونة كيكي سيتيين التعليق على الأسئلة المطروحة حول مستقبله مع برشلونة بعد مباراة من أسوأ المباريات في تاريخ الكتلان وفي تاريخه كمدرب.

أندرياس بيريرا يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد

2020-08-16T11:40:57Z

يفكر اللاعب صاحب الـ24 عامًا في الرحيل عن اليونايتد بعد اهتمام بعض الأندية بضم اللاعب.

وقد خاض اللاعب 40 مباراة مع الشياطين الحمر هذا الموسم  في مختلف البطولات وقدم فيها مستوى جيد لفت أنظار الأندية له.

روما يقدم عرضًا جديدًا لسمولينج

2020-08-16T11:39:22Z

تقارير صحفية لجيانلوكا دي مارزيو أفادت بأن هناك عرض جديد من روما لمانشستر يونايتد لإتمام شراء المدافع كريس سمولينج .

قدم سمولينج موسمًا رائعًا في الدوري الإيطالي أثناء إعارته مع روما، لذلك قرروا محاولة شرائه نهائياً من اليونايتد.