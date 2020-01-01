أخبار الانتقالات: لا صوت يعلو فوق رحيل ميسي وليفربول قريب من نجم البايرن

اتفاق بين ليفربول وتياجو على البنود الشخصية
يبدو أن الإسباني قريب من الريدز
كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن حسم نادي ليفربول للعقد الشخصي للإسباني تياجو ألكانتار لاعب بايرن ميونخ الحالي.
حيث أوضحت إذاعة "راديو مونتي كارلو" أن العقد سيكون لمدة أربع سنوات، وأبلغ اللاعب زملائه بالفعل برحيله، ووجد منزلًا بالقرب من مقر النادي.المزيد من هنا...
رومينيجه عن رحيل ميسي لإنتر: عليهم شراء من يفيدهم فقط
أسطورة بايرن ميونخ يتحدث عن الأرجنتيني
أشاد كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ بما يقدمه نظيره إنتر الإيطالي في الفترة الماضية من مستويات، وبعمل إدارة النادي بشكل عام.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سكاي سبورت" وتطرق خلالها للحديث عن فكرة رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة لصفوف الإنتر.
وقال رومينيجه: "أنا لا أعرف خطط إنتر من أجل ميسي، لقد شاهدتهم يقدمون مستويات مميزة في الدوري الأوروبي ويحققون الانتصارات".
مانشستر سيتي ينتظر موقف ميسي في برشلونة بعد مغادرة الأبطال
السيتي في موقف جيد للتوقيع مع ميسي بعد توديع دوري الأبطال
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تجدد رغبة نادي مانشستر سيتي في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور"، والتي أكدت أن النادي يراقب وضع ميسي في الكامب نو بالوقت الحالي.
وكان البلاوجرانا قد غادر دوري أبطال أوروبا أمام نظيره بايرن ميونخ بعد الخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين، في هزيمة تاريخية للنادي الكتالوني.
ليفربول يتمني فوز بايرن ميونخ بدوري الأبطال!
بحسب صحيفة الميرور سيتلقى ليفربول 5 مليون جنيه استرليني من برشلونة في حال تحقيق كوتينيو لقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ.
تم تضمين بند المكافأة الخاص باللاعب في عقد البرازيلي عندما أكمل انتقالًا أوليًا بقيمة 105 ملايين جنيه استرليني (137 مليون دولار) إلى كامب نو في يناير 2018.سجل كوتينيو هدفين بالأمس في فريقه المعار منه برشلونة في أقل من 10 دقائق، ويسعي بالطبع النجم البرازيلي لتحقيق اللقب الغائب عن بايرن ميونخ منذ عام 2013.
مستقبل بيريشيتش مع إنتر ميلان
بحسب تقارير جيانلوكا دي مارزيو، فإن لاعب إنتر ميلان إيفان بيريشيتش قد يكون مستقبله في الإنتر.
الجناح الكرواتي معار حالياً لبايرن ميونخ الذي لم يقرر بعد هل سيتشتري اللاعب بشكل نهائي أم لا؟
عند انتهاء إعارته وعودته للسان سيرو، سيرحب به أنطونيو كونتي في كتيبة إنتر وقد يكون له دور أساسي بعد تألقه ومستواه المميز الذي قدمه مع البايرن.
مانشستر يونايتد حريص على ضم نجم أتلتيكو مدريد
تقارير لدايلي ستار تفيد باقتراب نجم أتلتيكو مدريد ساؤول من الانضمام إلى الشياطين الحمر.
يستعد اليونايتد لعرض 150 ألف جنيه استرليني إسبوعياً للاعب خط الوسط الإسباني، وذلك بعد فشل المفاوضات العام الماضي.
بالطبع ساؤول يفكر في مستقبله ويعيد النظر فيه، بعد الخروج المفاجيء لأتلتيكو مدريد علي يد لايبزيج.
سيتيين يتهرب من الرد على الأسئلة بعد اللقاء الكارثي أمام البايرن
رفض المدير الفني لنادي برشلونة كيكي سيتيين التعليق على الأسئلة المطروحة حول مستقبله مع برشلونة بعد مباراة من أسوأ المباريات في تاريخ الكتلان وفي تاريخه كمدرب.
أندرياس بيريرا يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد
يفكر اللاعب صاحب الـ24 عامًا في الرحيل عن اليونايتد بعد اهتمام بعض الأندية بضم اللاعب.
وقد خاض اللاعب 40 مباراة مع الشياطين الحمر هذا الموسم في مختلف البطولات وقدم فيها مستوى جيد لفت أنظار الأندية له.
روما يقدم عرضًا جديدًا لسمولينج
تقارير صحفية لجيانلوكا دي مارزيو أفادت بأن هناك عرض جديد من روما لمانشستر يونايتد لإتمام شراء المدافع كريس سمولينج .
قدم سمولينج موسمًا رائعًا في الدوري الإيطالي أثناء إعارته مع روما، لذلك قرروا محاولة شرائه نهائياً من اليونايتد.