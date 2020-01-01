أخبار الانتقالات: لا صوت يعلو فوق رحيل ميسي وليفربول قريب من نجم البايرن

بحسب صحيفة الميرور سيتلقى ليفربول 5 مليون جنيه استرليني من برشلونة في حال تحقيق كوتينيو لقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ.

تم تضمين بند المكافأة الخاص باللاعب في عقد البرازيلي عندما أكمل انتقالًا أوليًا بقيمة 105 ملايين جنيه استرليني (137 مليون دولار) إلى كامب نو في يناير 2018.

سجل كوتينيو هدفين بالأمس في فريقه المعار منه برشلونة في أقل من 10 دقائق، ويسعي بالطبع النجم البرازيلي لتحقيق اللقب الغائب عن بايرن ميونخ منذ عام 2013.