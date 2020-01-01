أخبار الانتقالات: ميسي يقرر الرحيل وزيدان يحدد صفقة الريال الأولى

أوضحت وسائل إعلام هولندية أن أياكس يريد استغلال الأزمة الحالية في صفوف برشلونة من أجل إعادة لويس سواريز من جديد إلى صفوفه.

برشلونة يمر بفترة سلبية بعد تلقيه هزيمة فادحة بثمانية أهداف من بايرن ميونخ ووداعه لدوري الأبطال، وما قد يلي ذلك من ثورة على جميع الأصعدة.

وذكرت "Teledoce" أن المدير الرياضي لأياكس مارك أوفرمارس أعطى الضوء الأخضر من أجل التحرك لإعادة نجم فريقه السابق.

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