أخبار الانتقالات: ميسي يهدد صفقة لاوتارو وليفربول الأقرب لتياجو

ميسي يحرم برشلونة من التعاقد مع لاوتارو
برشلونة قد يفشل في جلب بديل لويس سواريز بسبب الأرجنتيني
تسبب ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، في تراجع لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، عن قراره باللعب لصالح النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل..
ميسي أرسل طلبًا رسميًا لإدارة الكتلان بفسخ تعاقده مجانًا والرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الجارية.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ لاوتارو تراجع عن رغبته في الرحيل إلى برشلونة بعد أزمة ميسي مع النادي الكتالوني واقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق.
مانشستر يونايتد يتقدم خطوة على ليفربول في سباق تياجو ألكانتارا
الإسباني يقترب من مزاملة محمد صلاح
يبدو أن مفاوضات ليفربول ومحاولاتهم لتقليل المقابل المادي لتياجو ألكانتارا قد جعلتهم يتراجعون خطوة في سباق التعاقد معه هذا الصيف، بينما مانشستر يونايتد يتقدم.
وارتبط الرديز وتياجو ألكانتارا منذ حوالي أسبوعين وأكدت العديد من المصادر الإنجليزية أن الأمور في طريقها لأن تتم ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.
وفي الساعات الماضية، بدأت المصادر الإنجليزية تتحدث عن تقدم مانشستر يونايتد خطوة في سباق التعاقد مع تياجو وتراجع ليفربول.
الليجا تساند برشلونة رسمياً ضد ميسي
الأرجنتيني مصر على الرحيل
أصدرت رابطة الدوري الإسباني بياناً بخصوص الموقف القانوني للأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة والحديث عن الشرط الجزائي بعقده مع النادي.
ميسي يطالب ناديه بالرحيل مجاناً استناداً على وجود بند يسمح له بالرحيل بنهاية الموسم، ما يرفضه ناديه ويقول إن الشرط ساري في يونيو فقط.
وخرجت رابطة الليجا ببيان تساند فيه مزاعم النادي الكتالوني، وذكرت فيه أن موقفه قانوني وسليم، وأنه محق في مطالبته بقيمة الشرط الجزائي بعقد ميسي البالغة قيمته 700 مليون يورو.
جيرارد ديولوفيو يضغط للعودة لميلان
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب جيرارد ديولوفيو يضغط في الوقت الحالي على ناديه واتفورد من أجل العودة لميلان.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن وكيل يعرف أن ميلان سيتحرك فقط حال ضغط اللاعب على ناديه.
تونالي يمنح ميلان الضوء الأخضر
أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي اللاعب ساندرو تونالي قد وافق على الانضمام لصفوف ميلان بالفعل.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي سيحاول حسم كل شيء خلال 48 ساعة مع بريشيا.
رسميًا .. يوفنتوس يعلن التعاقد مع وستون مكيني
الصفقة الأولى لبيرلو مع البيانكونيري
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إتمام التعاقد مع وستون مكيني من صفوف شالكه الألماني ليكون أول تعاقدات المدرب الجديد أندريا بيرلو.
مكيني تجاوز الفحص الطبي وانضم إلى بطل الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة مقابل مقابل 4.5 مليون يورو مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.
بيرلو يتصل بدجيكو
تواصل أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس مع اللاعب البوسني إدين دجيكو للحديث معه حول دوره في الفريق.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، حيث أكد له أنه سيلعب خلف ديبالا ورونالدو في خطة 3-4-1-2.
هيجواين يتفاوض مع إنتر ميامي
جونزالو هيجواين نجم فريق يوفنتوس يتفاوض في الوقت الحالي مع نادي إنتر ميامي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكهام.
جاء هذا عقب أن أكد أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس عدم حاجته لوجود النجم الأرجنتيني في الموسم الجديد.
يوفنتوس يتخلص من شرط بيتانكور
توصل نادي يوفنتوس لاتفاق مع نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني من أجل إلغاء البند الذي ينص على حصول الأخير على 50% من قيمة البيع المستقبلي للاعبه السابق.
جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن النادي الإيطالي سيدفع 16 مليون يورو من أجل إلغاء ذلك الشرط
بيرلو يطلب فيدال
سواريز يقرر معاملة برشلونة على طريقة بيل
كشفت مصادر خاصة لجول عن خطة لويس سواريز للتعامل مع برشلونة بعد قرار النادي الكتالوني بالاستغناء عنه وعدم الاعتماد عليه في الموسم القادم.
التقارير تشير إلى أن رونالد كومان، مدرب البلاوجرانا الجديد، يعتبر الأوروجوياني خارج حساباته، مما ربطه بعدة أندية كبرى في الأيام الماضية.
ميسي ينفذ تهديده .. أسطورة برشلونة يتخلف عن فحوصات كورونا
الأرجنتيني يتخلف عن موعد خضوعه لفحوصات فيروس كورونا.
نفذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة تهديده بعدم الحضور لموعد خضوعه لفحوصات فيروس كورونا استعدادًا للموسم الجديد.
جاء هذا بعدما تخلف ميسي عن الموعد الذي حدده له النادي للخضوع للفحوصات عن طريق الفريق الطبي في مركز التدريب صباح اليوم الأحد.
وسيعاني ليونيل ميسي من الكثير من العقوبات من قبل ناديه برشلونة، حال استمر في التخلف عن تدريبات الفريق وتجمعاته.التفاصيل من هنا...
إبراهيموفيتش: لن أكون كالدمية في ميلان، ومستعد للتضحية من أجل الفريق
أعرب زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان عن سعادته بتجديد تعاقده رفقة الفريق، وأكد على تطلعه للفترة المقبلة في صفوف النادي.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي لميلان، وأكد خلالها أنه مستعد للتضحية من أجل الفريق.
وقال إبراهيموفيتش: "أردت أن أعود لمنزلي حتى نبدأ بالعمل من جديد ونحصل على نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة بوجودي".