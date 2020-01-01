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أخبار الانتقالات: أصداء بقاء ميسي لا تنتهي وليفاندوفسكي يتحدث عن مستقبله

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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دياز يتحدث عن زيدان بعد انضمامه لميلان

2020-09-06T10:24:44Z

بعد انضمامه رسميًا لميلان على سبيل الإعارة يوم الجمعة الماضية، تحدث براهيم دياز للقناة الرسمية لفريقه الجديد عن تجربته مع مدرب الريال زين الدين زيدان.

وقال دياز: "عملت مع بيب جوارديولا وزيدان، وأعلم أن كليهما لعب في إيطاليا. علاقتي بزيدان كانت جيدة في ريال مدريد وتحدث معي كثيرًا عن إيطاليا والدوري الإيطالي. هو حقًا يحب مدينة ميلانو".

فسخ عقد بيل وحصوله على نصف راتبه

2020-09-06T10:24:32Z

بحسب بعض التقارير الإسبانية، فإن ريال مدريد وصل أخيرًا لحل في أزمة الفريق مع جاريث بيل.

ووفقًا لكادينا سير فإن هذا الحل هو فسخ عقد بيل مقابل التزام البلانكوس بدفع نصف راتبه، والذي يبلغ حوالي 15 مليون يورو.

عرض ريجيلون على مانشستر يونايتد

2020-09-06T10:24:17Z

بعد أن قدم أداء رائع مع إشبيلية وكان أحد عناصر الفوز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي، عاد سيرخيو ريجيلون لريال مدريد بهد انقضاء فترة الإعارة.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن الظهير الإسباني عُرض على مانشستر يونايتد، وذلك بعد فشل انتقاله لتشيلسي الذي وصل لاتفاق مع بين تشيلويل هدفه الأول في هذا المركز.

وكانت صحيفة آس قد أشارت في وقتٍ سابق إلى أن ريال مدريد منفتح على رحيل ريجيلون بمقابل مادي يتراوح بين 25 و30 مليون يورو.

توتنهام قد يتحرك لريجيلون

2020-09-06T10:23:59Z

بحسب فوتبول لندن، فإن توتنهام قد يتحرك نحو ظهير ريال مدريد سيرخيو ريجيلون لضمه في سوق الانتقالات الحالي، لكن على الملكي تخفيض سعره أولاً.

عاد ريجيلون للعاصمة الإسبانية بعد فترة إعارة ناجحة في إشبيلية، وسيكون عليه البحث عن فريق آخر من أجل الحصول على دقائق أكثر على أرضية الميدان، وحتى لا يكون حبيس مقاعد البدلاء في البلانكوس.

برشلونة يتواصل مع وكلاء فينالدوم وديباي

2020-09-06T09:13:11Z

ضم الثنائي قد يكلف أقل من 55 مليون يورو

بحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن برشلونة يستهدف لبيع لاعبيه من أجل تأمين بعض الصفقات، وبالفعل تواصلت الإدارة مع وكلاء جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي.

يتوقع الكتلان بضم اللاعبين بأقل من من 55 مليون يورو، خاصةً وأن عقد الأول مع ليفربول سينتهي في صيف 2021.

مدافع ليفربول مطلوب في الدوري الألماني

2020-09-06T09:09:07Z

بحسب ديلي إكسبريس، فإن نات فيليبس مطلوب من عدد من أندية دوري البطولة الإنجليزية والدوري الألماني في سوق الانتقالات.

قضى النجم الشاب الموسم الماضي مع شتوتجارت على سبيل الإعارة من ليفربول، وبعد قضاء موسم جيد أصبح مطلوبًا من عدد من أندية الدرجة الثانية الإنجليزية على غرار بلاكبيرن وبريستول سيتي وسوانزي سيتي.

ميسي لم يكن لديه خيار إلا البقاء في برشلونة

2020-09-06T09:05:15Z

أشار نجم ريال مدريد السابق هوجو سانشيز إلى أن ميسي لم يكن لديه أي قرار إلا التراجع عن موقفه والبقاء في برشلونة، وذلك بعد نصيحة خاطئة من والده ووكيل أعماله خورخي.

صدم ليونيل ميسي العالم منذ أسبوعين بإبلاغه إدارة الكتلان بعزمه الرحيل في سوق الانتقالات الحالي، ثم تراجع عن موقفه وأعلن عبر موقع جول أن باقٍ مع الفريق.

نجم ليفربول السابق: "كنت أتمنى انضمام ميسي لمانشستر سيتي"

2020-09-06T08:59:51Z

تحدث جيمي كاراجير عن الأخبار التي ربطت انضمام ليونيل ميسي لمانشستر سيتي في الأسبوعين الأخيرين، وذلك بعد أزمة كبيرة بين الأرجنتيني وإدارة برشلونة.

وعبر نجم ليفربول السابق عن أنه كان يأمل في ضم السيتي لميسي، على الرغم من أن هذه الصفقة كان من شأنها ترجيح كفة فريق جوارديولا في سباق الدوري الإنجليزي.

وبعد أن أعلن ليونيل عبر موقع جول أنه باقٍ في الكامب نو حتى نهاية عقده، عبر كاراجير عن خيبة أمله في أنه لن يرى لاعب بهذا الحجم في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم.

ليفربول يحدد سعر فينالدوم

2020-09-06T08:54:44Z

أشارت صحيفة ميرور إلى أن ليفربول حدد سعر جيورجينيو فينالدوم في حالة رحيله إلى برشلونة.

ينتهي عقد الهولندي مع الريدز في 2021، لكن بطل الدوري الإنجليزي يأمل في الحصول على ما يقرب من 15 مليون جنيه استرليني للاستغناء عنه في سوق الانتقالات الحالي.

صراع إنجليزي على جريزمان

2020-09-06T08:51:20Z

اللاعب مطلوب في ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد

بحسب تقارير نشرت على الديلي ميل، فإن ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد يريدون ضم أنطوان جريزمان في سوق الانتقالات.

كان الفرنسي هو المرشح الأول لقيادة الهجوم الكتالوني في حالة رحيل ليونيل ميسي، والذي قرر البقاء في الأخير، ومع عودة فيليبي كوتينيو فمن المتوقع أن يتراجع دور جريزمان أكثر.

griezmann
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أتلتيكو مدريد يضم موهبة الأرجنتين

2020-09-06T08:48:00Z

أعلن نادي أتلتيكو مدريد اليوم السبت عن نجاحه في ضم اللاعب الأرجنتيني ماريانو جوميز نجم يونيو دي سانتا في.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي، وأعرب من خلاله على سعادته للعب في واحد من أكبر أندية العالم على حد وصفه.

ليفاندوفسكي يريد إنهاء مسيرته في بايرن ميونخ

2020-09-06T08:46:26Z

أكد اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ أنه لا يمانع إنهاء مسيرته الكروية في بايرن ميونخ خلال تصريحات صحفية له.

وقال ليفاندوفسكي: "أشعر أنني بحال أفضل مما كنت عليه عندما كان عمري 26 عامًا، وعقدي الحالي لن يكون الأخير، لكن إنهاء مسيرتي في البايرن يعد ضمن الخيارات الواردة بالنسبة لي"

Robert Lewandowski Bayern

باريس سان جيرمان يعلن ضم حارس إشبيلية

2020-09-06T08:45:42Z

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن نجاحه في ضم الحارس الإسباني سيرخيو ريكو من صفوف إشبيلية بشكل نهائي.

جاء هذا في بيان رسمي أكد من خلاله أن اللاعب سيبقى في صفوفه حتى نهاية موسم 2023-2024

سانشو يعقب على إمكانية انتقاله لمانشستر يونايتد هذا الصيف

2020-09-06T08:44:01Z

الإنجليزي يتحدث عن ارتباطه بالشياطين الحمر

تحدث جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، على التكهنات المتعلقة برحيله إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أنه يركز فقط على ما يقدمه داخل الملعب ولا يكترث لشائعات الصحافة.

ومنذ بداية الصيف وأراد اليونايتد إعادة الدولي الإنجليزي إلى البريميرليج مجددًا، لكن مطالب دورتموند المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة.

Jadon Sancho Borussia Dortmund 2020-21
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