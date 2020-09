أخبار الانتقالات: أصداء بقاء ميسي لا تنتهي وليفاندوفسكي يتحدث عن مستقبله

ضم الثنائي قد يكلف أقل من 55 مليون يورو

بحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن برشلونة يستهدف لبيع لاعبيه من أجل تأمين بعض الصفقات، وبالفعل تواصلت الإدارة مع وكلاء جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي.

are now focused on selling players. But the board already contacted Gini Wijnaldum and Memphis Depay agents.

Barça are expected to submit official bids to and OL on next few days - they’re convinced to sign “both for less than €50/55m”. 🛑 #FCB #LFC #Barça