أخبار الانتقالات: كومان يجتمع بميسي وفتى ريال مدريد إلى دورتموند

كومان يجتمع مع ميسي سريعًا ويبدأ في تحديد مستقبل "الأبقار المقدسة"
الهولندي يبدأ سريعًا
يستعد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، للقيام باجتماع عاجل مع قادة النادي الكتالوني من اللاعبين فورًا بعد تقديمه إلى الصحافة في الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لما أوردته تقارير الصحف الإسبانية.
جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، أعلن بالأمس تعيين كومان قبل أن يؤكد القرار بصورة رسمية مساء الأربعاء، وتبدأ بالتبعية أولى خطوات المدرب الهولندي في السيطرة على مقاليد الأمور في كامب نو.
كومان سوف يعقد اجتماعًا إلكترونيًا مع ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه لتواجدهم جميعًا في فترة إجازاتهم بعيدًا عن كتالونيا، ويهدف الاجتماع إلى وضع أسس المرحلة المقبلة مع قادة غرف خلع الملابس.
هافيرتس يقترب من تشيلسي
تقارير إنجليزية أكدت اقتراب تشيلسي كثيراً من حسم صفقة كاي هافيرتس صانع ألعاب ليفركوزن، بوجود محادثات مستمرة بين الطرفين.
الأمور تسير على ما يرام حتى الآن، ولكن تشيلسي عليه إضافة 20 مليون يورو على عرضه الحالي من أجل ضم اللاعب.
تشيلسي يحدد سعر باكايوكو
جابرييل يميل إلى آرسنال
المدافع البرازيلي جابرييل لاعب نادي ليل الفرنسي، سيتخذ قراره النهائي بالانتقال إلى آرسنال أو نابولي خلال ساعات.
صحيفة "تايمز" البريطانية، أكدت أن اللاعب يميل للمدفعجية على حساب نابولي، بعد توصل الثنائي لاتفاق رسمي مع ليل، في انتظار القرار النهائي لصاحب الـ22 سنة.
عرض إنجليزي لبيكيه
صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت رغبة نادي فولهام الإنجليزي الصاعد حديثاً للبريميرليج، في ضم جيرارد بيكيه مدافع برشلونة .
اللاعب على قائمة البيع في البلاوجرانا، بعد تصريحات جوسيب بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، أمس الثلاثاء، عن المجموعة التي ستبقى بالفريق، حيث لم يذكر اسم المدافع المخضرم.
مانشستر يونايتد متمسك بحارسه
دين هندرسون تألق بشكل لافت خلال فترة إعارته مع شيفيلد، و مانشستر يونايتد سيحاول الحفاظ على خدماته لفترة أطول.
تقارير إنجليزية أكدت أن المدرب أولي جونار سولشاير، يحاول تجهيز اللاعب لمنافسة دافيد دي خيا، مع التجديد له براتب أسبوعي يصل إلى 100 ألف جنيه استرليني.
مشكلة في بقاء إبراهيموفيتش في ميلان
مستقبل المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، يعتبر من أهم الملفات في نادي ميلان الإيطالي هذا الصيف
صحيفة "توتو سبورت" أكدت أن الأمور المالية هي المشكلة الوحيدة لبقاء اللاعب، حيث يريد زلاتان الحصول على راتب سنوي قيمته 7.5 مليون يورو، بينما يعرض الروسونيري مبلغ 5 مليون مع بعض الإضافات.
روما يقترب من ضم ميليك
أركاديوش ميليك مهاجم نابولي، كان من الأهداف الرئيسية لنادي يوفنتوس، ولكن يبدو أن روما حسم السباق للتعاقد معه.
موقع "كالتشيو ميركاتو" أكدت أن روما هو الأقرب الآن لضم صاحب الـ26 سنة، وسيقوم بإدخال أحد لاعبيه في صفقة تبادلية
عروض جديدة لبيرنارديسكي
فيديريكو بيرنارديسكي يأتي على رأس قائمة الراحلين عن يوفنتوس هذا الصيف، بناء على رغبة المدرب أندريا بيرلو.
موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد اهتمام كل من أتلتيكو مدريد وتشيلسي، بضم الجناح الإيطالي البالغ من العمر 26 سنة.
توتنهام يعود لديبالا
صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت اهتمام جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، بالحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.
النادي اللندني حاول ضم اللاعب الصيف الماضي لكنه فشل، وسيعود بمحاولة جديدة هذا الصيف، نظراً لإعجاب مورينيو بقدراته.
وتأتي هذه الأنباء رغم تصريحات وكيل أعمال ديبالا، حول رغبته في البقاء مع يوفنتوس وتجديد عقده في أقرب فرصة ممكنة.
رسمياً .. ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه إلى دورتموند
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن انتقال لاعبه رينيير جيسوس إلى نظيره الألماني بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.
جيسوس برز كأحد أفضل المواهب في البرازيل، لينضم لصفوف ريال قادماً من فلامنجو مقابل 30 مليون يورو في يناير الماضي.
وجاء ذلك وفقاً للبيان الرسمي الذي نشره ريال، ليؤكد استمرار اللاعب في الفريق الألماني حتى يونيو 2022.
وكيل بوسكيتس يعلق على أنباء رحيله عن برشلونة
تصريحات مثيرة للجدل من بارتوميو
خرج جوسيب ماريا أوربيتج وكيل سيرجي روبيرتو وسيرجيو بوسكيتس ثنائي برشلونة، للتعليق على أنباء رحيلهما عن النادي الكتالوني.
جوسيب بارتوميو رئيس النادي، تحدث في تصريحات صحفية، حدد خلالها القائمة التي ستبقى مع الفريق، دون ذكر بوسكيتس وروبيرتو، في إشارة كبيرة إلى رحيلهما.
وهو ما علق عليه وكيل الثنائي، في تصريحات لإذاعة "كادينا سير"، مؤكداً عدم وجود أي نية من برشلونة للتخلي عن خدمات أي منهما.
ليفربول يحتاج لبيع 7 لاعبين من أجل تياجو
النادي الإنجليزي لا يمتلك الأموال الكافية
يواصل نادي ليفربول الإنجليزي، محاولاته من أجل تدعيم الفريق، باستهداف تياجو ألكانتارا لاعب وسط نادي بايرن ميونخ الألماني.
تياجو يعتبر الهدف الرئيسي ليورجن كلوب مدرب الريدز، لكن بايرن يرفض التخلي عنه بأقل من 30 مليون يورو.
صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن ليفربول لا يمتلك حالياً الأموال الكافية من أجل الإنفاق على الصفقة وضم اللاعب بشكل رسمي.