أخبار الانتقالات: كومان يجتمع بميسي وفتى ريال مدريد إلى دورتموند

الهولندي يبدأ سريعًا

يستعد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، للقيام باجتماع عاجل مع قادة النادي الكتالوني من اللاعبين فورًا بعد تقديمه إلى الصحافة في الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لما أوردته تقارير الصحف الإسبانية.

جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، أعلن بالأمس تعيين كومان قبل أن يؤكد القرار بصورة رسمية مساء الأربعاء، وتبدأ بالتبعية أولى خطوات المدرب الهولندي في السيطرة على مقاليد الأمور في كامب نو.

كومان سوف يعقد اجتماعًا إلكترونيًا مع ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه لتواجدهم جميعًا في فترة إجازاتهم بعيدًا عن كتالونيا، ويهدف الاجتماع إلى وضع أسس المرحلة المقبلة مع قادة غرف خلع الملابس.

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