أخبار الانتقالات: ميسي يريد الرحيل وبرشلونة يوافق!

صدمة.. برشلونة يوافق على رحيل ميسي
يبدو أن مسلسل بقاء ليونيل ميسي أو مغادرته لناديه برشلونة ستزداد إثارته في الفترة المقبلة، وهذه المرة بعد خروج تقارير تشير إلى أن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي لا يمانعون رحيل البرغوث كما يُريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وكانت تقارير من الصحف الإسبانية قد أشارت إلى أن ميسي أبلغ مدربه الجديد رونالد كومان أنه لا يود الاستمرار في كامب نو مع إيمانه بأن المغادرة هذا الصيف صعبة بسبب الشرط الجزائي الضخم الموجود في تعاقده مع النادي الكتالوني
رينيير هو أول خطوة من بيريز لجلب هالاند إلى ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد أراد كسب ود بوروسيا دورتموند من خلال الموافقة على إعارة رينيير جيسوس لهم في السوق الصيفية الحالية.
صحيفة "Diaro" ادّعت أن ريال مدريد يحاول تنمية العلاقات أكثر وأكثر مع إدارة دورتموند الحالية من أجل استغلالها بأفضل شكل ممكن الصيف المقبل والحصول على خدمات إرلينج هالاند.
بيكيه ينجو من القائمة السوداء لكومان في برشلونة
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة لا يعد ضمن القائمة السوداء للمدرب الهولندي الجديد للفريق رونالدو كومان.
وأضافت التقارير اليوم اسم جيرارد بيكيه قائد الدفاع للقائمة، مؤكدة أن كومان يراه كقطعة أساسية وهامة في دفاعات برشلونة من أجل تنفيذ خططه
الحياة ما بعد ميسي .. برشلونة يتفاوض مع ديبالا
يبدو أن نادي برشلونة الإسباني، بدأ التحضير للحياة دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالتفاوض مع باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس.
صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أكدت اهتمام كل من مانشستر سيتي وبرشلونة ومانشستر يونايتد بالحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني.
وأشارت إلى أن يوفنتوس لا يريد التخلي عن اللاعب، نظراً لأهميته والحالة الفنية المميزة التي يتمتع بها الفترة الأخيرة.
ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع حسام عوار
زعمت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قد دخل على خط المهتمين بالتعاقد مع حسام عوار، لاعب ليون، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
تقرير من صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشار إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، من أكبر المعجبين بعوار ويريد أن يضمه إلى سانتياجو برنابيو إذا سمحت الظروف.
ومن المتوقع ألا تقل تكلفة الحصول على توقيع عوار عن 50 مليون يورو، وبالنسبة لزيزو فإن التعاقد مع لاعب وسط ملعب ضرورة ملحة، وتحديدًا عوار هو أولويته التي يصر عليها
وكيله: انتقال ميسي لباريس أسهل من عودة نيمار لبرشلونة
يؤمن فاجنر ريبييرو وكيل أعمال المهاجم البرازيلي نيمار، بأنه سيستمر مع باريس سان جيرمان، ولن يرحل إلى برشلونة في المستقبل القريب.
وقال ذلك في تصريحات لـ"Revista Placar" موضحاً:"كانت هناك العديد من الأوقات الصعبة التي مر بها بسبب الإصابة، جعلته يفكر في الرحيل إلى ريال مدريد أو برشلونة".
وأضاف:"الأمور تغيرت الآن حيث يشعر بسعادة كبيرة، وأعتقد أنه سيبقى مع النادي الفرنسي لمدة عامين على الأقل".
وتابع:"اليوم، وبدون أدنى شك، أصبح من الأسهل على ميسي الذهاب إلى باريس سان جيرمان، بدلاً من عودة نيمار لبرشلونة، وكذلك كريستيانو رونالدو، نظراً للقوة المالية الكبيرة التي يملكها رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي"
خاص.. تياجو قد ينقل فينالدوم إلى برشلونة
المفاوضات مستمرة بين ليفربول فينالدوم، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2021، ولكن تعيين مواطنه الهولندي رونالد كومان كمدرب لبرشلونة قد يغير الصورة تماماً.
مصادر صحفية أكدت لـ"جول"أن كومان ربما يحاول التعاقد مع فينالدوم، ولكنه ليس على رأس أولوياته في سوق الانتقالات لإعادة بناء برشلونة.
وأوضحت أن ليفربول متمسك باللاعب، ولكن في حالة التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ، سيصبح أكثر قابلية للتخلي عنه.
وفي حالة حدوث هذا التغير في السيناريو، ربما يتجه كومان نحو فينالدوم، ليلعب بجوار مواطنه فرينكي دي يونج في خط وسط برشلونة، واستغلال التفاهم بين الثنائي.
الصفقة الأكبر في تاريخ الدرجة الثانية الإسبانية.. تركي آل شيخ يجني ربحًا كبيرًا في عام واحد!
سيجني ألميريا المملوك للمستشار تركي آل الشيخ ربحًا استثنائيًا في تاريخ دوري الدرجة الثانية الإسبانية عندما يبيع داروين نونيز خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
نونيز انضم إلى ألميريا في الصيف الماضي نظير 7 ملايين يورو قادمًا من بينارول الأوروجوياني، والآن هو محط اهتمام أغلب الأندية الأوروبية.
وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد نونيز مع ألميريا 20 مليون يورو، وفي حال أن تم انتقاله إلى أحد الطامحين بالظفر به، فستكون هذه هي أكبر صفقة في تاريخ الدرجة الثانية الإسبانية.
أتليتكو مدريد يقترب من التعاقد مع لويس سواريز
بدأ أتلتيكو مدريد في البحث عن مهاجم لخلاف دييجو كوستا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بناء على طلب من دييجو سيميوني رغم الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها النادي كأغلب أندية العالم بسبب فيروس كورونا.
وبحسب الأنباء، فإن المرشح الأول لخلافة كوستا في هجوم الروخيبلانكوس هو لويس سواريز، مهاجم ريال سرقسطة المُعار من واتفورد، والذي تبلغ قيمته المتوقعة 50 مليون يورو
ساوثامبتون يقترب من ويلبيك
برز ساوثامبتون كمرشح قريب للتعاقد مع داني ويلبيك مهاجم واتفورد، وفقًا لصحيفة ذا صن.
ويلبيك حريص على الانتقال بعد هبوط القديسين، ومن المتوقع أن يكلف حوالي 5.5 مليون جنيه استرليني (7 ملايين دولار) مع شرط جزائي في عقده.
سيلفا يكشف سبب رفضه لاتسيو لصالح سوسييداد
قال دافيد سيلفا إن أسلوب لعب ريال سوسييداد واعتبارات الأسرة دفعته إلى اختيار الباسك كوجهة تالية له بدلاً من لاتسيو.
بعد 10 سنوات من النجاح الهائل في مانشستر سيتي، غادر سيلفا إنجلترا كلاعب حر مع الكثير من الأندية حول العالم التي تبدي اهتمامًا.
العاصمي الإيطالي أنهى الموسم الحالي في المركز الرابع، ودائمًا ما ينافس على صدارة الدوري الإيطالي.
لكن في خطوة غير متوقعة قام سيلفا بالتوقيع مع سوسييداد يوم الإثنين بعقد لمدة عامين.