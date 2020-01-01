أخبار الانتقالات: سوينجو مطلوب في برشلونة والصراع على بن رحمة يشتعل

يرغب مدرب باريس سان جيرمان في التعاقد مع دافيد ألابا من بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الحالي، وذلك وفقًا لما ذُكر على لو10 سبورت.

توخيل يرى في ألابا البديل المناسب لتياجو سيلفا في قلب الدفاع، ومن جانبه فإن الفريق الألماني منفتح على بيعه، لكنه يفضل رحيله لريال مدريد أو برشلونة.