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أخبار الانتقالات: سوينجو مطلوب في برشلونة والصراع على بن رحمة يشتعل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 6 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Said Benrahma Chelsea 2019-20
Getty/Goal

برشلونة يستعد للتعاقد مع سوينجو

2020-08-06T13:25:06Z

المدافع التركي مطلوب في الكامب نو

رصد برشلونة مبلغ 40 مليون يورو للتعاقد مع مدافع ليستر سيتي تشالار سيونجو في سوق الانتقالات.

المدافع التركي مستعد للتوقيع على عقد يمتد لخمس سنوات مع الكتلان في حالة وصول الناديين لاتفاق.

Caglar Soyuncu | Leicester City
Getty Images

ليون مستعد لبيع عوار

2020-08-06T13:08:04Z

اللاعب مطلوب في يوفنتوس

أشارت كالتشيو ميركاتو إلى أن ليون قريب من بيع حسام عوار في سوق الانتقالات مقابل 70 مليون يورو.

يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع صاحب الـ22 عامًا منذ أشهر، ويسعى لإتمام الصفقة قبل موسم 2020-21.

صراع بين برشلونة وريال مدريد على سانشو الجديد

2020-08-06T13:04:53Z

بحسب تقارير نشرت على بيلد فإن سانشو الجديد جيمي بينو جيتينس مطلوب في بوروسيا دورتموند وريال مدريد وبرشلونة.

يلعب صاحب الـ15 عامًا في مانشستر سيتي كما كان سانشو، ويحظى باهتمام كبير من عدد من الأندية الأوروبية.

توتنهام مستعد لبيع أورييه

2020-08-06T12:59:49Z

بحسب صحيفة ميرور فإن توتنهام مستعد للتخلي عن سيرج أورييه  في سوق الانتقالات.

ميلان وموناكو مهتمان بالتعاقد مع الإيفواري الدولي، والذي خرج من حسابات جوزيه مورينيو.

باريس سلن جيرمان يريد ألابا

2020-08-06T12:56:42Z

يرغب مدرب باريس سان جيرمان في التعاقد مع دافيد ألابا من بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الحالي، وذلك وفقًا لما ذُكر على لو10 سبورت.

توخيل يرى في ألابا البديل المناسب لتياجو سيلفا في قلب الدفاع، ومن جانبه فإن الفريق الألماني منفتح على بيعه، لكنه يفضل رحيله لريال مدريد أو برشلونة.

خيمينيز مطلوب في تشيلسي

2020-08-06T12:54:01Z

أشارت ديلي ستار إلى أن تشيلسي يرغب في ضم مدافع أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات.

يمتلك اللاعب شرطًا جزائيًا في عقده يصل إلى 110 ملايين جنيه استرليني، لكن البلوز لديهم أمل في إنهاء الصفقة بمبلغ أقل.

رسميًا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع ناثان آكي

2020-08-06T12:49:58Z

أعلن مانشستر سيتي بصورة رسمية عن التعاقد مع ناثان آكي، مدافع بورنموث، في صفقة كلفت خزائن النادي 41 مليون جنيه استرليني.

وارتبط السيتي منذ بداية سوق الانتقالات بالتعاقد مع قلب دفاع بناء على رغبة بيب جوارديولا، إلى أن استقر النادي الإنجليزي على التعاقد مع آكي.

التفاصيل من هنا..

Nathan Ake, Man City
Manchester City

خاص .. آرسنال يتفق مع ويليان وينافس مانشستر يونايتد على مدافع ليل

2020-08-06T12:47:16Z

قرر نادي آرسنال الإنجليزي، الدخول في منافسة مع نظيره مانشستر يونايتد، من أجل التعاقد مع جابرييل ماجاليايس مدافع ليل الفرنسي.

مصادر صحفية أكدت لـ"جول" دخول المدفعجية في سباق ضم المدافع البرازيلي جابرييل، ولكن لم يتم التقدم بعرض رسمي حتى الآن.

وعلى جانب آخر اقترب آرسنال من حسم صفقة الجناح البرازيلي ويليان، بعد رفض اللاعب عرض ناديه الحالي تشيلسي لتجديد عقده.

توتنهام يقتحم سباق التعاقد مع بن رحمة

2020-08-06T12:45:27Z

انضم نادي توتنهام الإنجليزي، لسباق التعاقد مع سعيد بن رحمة نجم وسط برينتفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رحيل اللاعب الجزائري عن فريقه الحالي أصبح وشيكاً، وذلك بعد فشل الفريق في التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارته من فولهام بالمباراة الفاصلة الثلاثاء الماضي.

وست هام وتشيلسي وآرسنال، جميعهم يحاولون التعاقد مع بن رحمة هذا الصيف، والآن انضم لهم توتنهام بقيادة المدرب جوزيه مورينيو وفقاً لما أكدته صحيفة "ميرور" البريطانية.

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Said Benrahma, Brentford 2019-20
Getty

رسمياً.. برشلونة يحسم صفقة جوستافو مايا

2020-08-06T12:44:13Z

أعلن برشلونة تعاقده مع لاعب ساو باولو جوستافو مايا، بعقد لمدة خمس سنوات ليبقى حتى عام 2025 وبصفقة قدرها 4.5 مليون يورو.

ويشمل عقد اللاعب شرطًا جزائيًا يبلغ قيمته 300 مليون يورو .

حيث أصدر النادي الإسباني  بيانًا رسميًا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ، والذي جاء فيه: "اتفق نادي برشلونة مع ساو باولو على ضم جوستافو مايا لصالح برشلونة ب".

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إنتر يعلن التعاقد مع سانشيز بدون مقابل

2020-08-06T12:42:23Z

أعلن نادي إنتر الإيطالي، صباح اليوم، الخميس، عن التعاقد مع أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

سانشيز انضم لليونايتد في 2018 قادماً من آرسنال، لكنه فشل في إثبات نفسه، ليرحل مُعاراً إلى إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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بارتوميو يكشف موعد اعتزال ميسي

2020-08-06T12:40:26Z

بارتوميو يجيب عن أسئلة الجماهير والصحفيين حول برشلونة وميسي ولاوتارو وبيانيتش وأرتور وتير شتيجن وسيتيين

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إن ليونيل ميسي يريد الاعتزال في البلاوجرانا وليس هناك أي نية لديه للرحيل في الوقت الحالي.

وكانت بعض المصادر قد ربطت بين النجم الأرجنتيني وبين إنتر بسبب شراء والده لمنزل في مدينة ميلانو قبل أيام، الأمر الذي لم يستطع أحد نفيه ولا إثباته.

وحول ذلك، قال جوسيب ماريا بارتوميو إن ميسي سيبقى في برشلونة ولا يوجد أي قلق من احتمالية رحيله لأنه لا يريد الرحيل من الأساس.

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Lionel Messi Josep Maria Bartomeu Barcelona 2019-20 GFX
Getty/Goal