أخبار الانتقالات: السيتي يقترب من كوليبالي وبوجبا يريد الرحيل

وولفرهامبتون يخرج لاعبه على سبيل الإعارة
أعار الذئاب المدافع توتي جوميز إلى نادي جراسهوبرز السويسري بعد التعاقد معه بشكل دائم من نادي استوريل البرتغالي.
ذكرت برمنغهام لايف أن الموهبة البرتغالية البالغة من العمر 21 عامًا انتقلت إلى الدوري السويسري الممتاز لمواصلة تطوره.
سامبدوريا يقترب من لاعب ليستر
اقترب سامبدوريا من ضم لاعب خط وسط ليستر سيتي رسميًا أدريان سيلفا، وفقًا لجيانلوكا دي مارزيو.
أمضى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا آخر 18 شهرًا على سبيل الإعارة في موناكو، والذي لم يقدم له بعد عقدًا لشرائه.يأمل كلاوديو رانييري مدرب ليستر السابق الآن أن يتمكن من بيع سيلفا إلى سامبدوريا، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية عقد النجم البرتغالي الحالي في ملعب كينج باور في عام 2021، ويصبح حينها لاعب حر وينتقل مجانًا.
فرق البوندسليجا تطارد ريني أديلايد
ذكرت صحيفة ليكيب أن باير ليفركوزن وهيرتا برلين حريصون على ضم لاعب خط وسط ليون جيف ريني أديلايد.
لم يخفي اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا رغبته في الرحيل ويمكنه الانطلاق في مغامرة جديدة في ألمانيا.
بوجبا يريد مغادرة الأولد ترافورد
نجم مانشستر يونايتد يريد الرحيل
لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا حريص على العودة إلى يوفنتوس، حسب توتوسبورتأفادت الصحيفة الإيطالية أن الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم، يماطل عن توقيع تمديد مع فريق الدوري الإنجليزي الممتاز لأنه لا يزال يأمل في أن يقدم البيانكونيري عرضًا لخدماته قريبًا.
فيدال يقترب من الإنضمام إلى إحد عمالقة إيطاليا
سيوقع أرتورو فيدال قريبًا عقدًا لمدة عامين مع إنتر، وفقًا لتقرير توتوسبورت.يقطع لاعب خط الوسط التشيلي حاليًا العلاقات مع برشلونة، وسيضع اللمسات الأخيرة في صفقة إنتر التي تستمر حتى عام 2022، مع خيار التمديد لموسم إضافي.
لامبارد كان عامل مؤثر في إتمام صفقة تشيلسي الجديدة
قال كاي هافرتز، إحد صفقات تشيلسي الجديدة، إن فرصة التعلم من المدرب فرانك لامبارد كانت عاملاً رئيسياً في قراره الانضمام إلى البلوز.انتقل هافرتز إلى ستامفورد بريدج قادما من باير ليفركوزن يوم الجمعة في صفقة قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني (91 مليون دولار) .
نيوكاسل يتفاوض من أجل الظهير البرازيلي
يجري نيوكاسل يونايتد مناقشات مع ساسولو لضم الظهير الأيسر روجيريو.
اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تألق في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، يمكنه الانضمام إلى نادي الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل رسوم قدرها 12.5 مليون جنيه إسترليني (14 مليون يورو / 17 مليون دولار)، وفقًا لقناة سكاي سبورتس.
شارك روجيريو دوليًا مع البرازيل على مستوى الشباب وكان سابقًا لاعب في ناشئين يوفنتوس.
برشلونة يريد سرعة الحصول على لاعب ليفربول
كومان يبحث عن ابن موطنه
يبدو أن النجم الهولندي مستعد لمغادرة الآنفيلد
يقترب برشلونة من إتمام صفقة لنجم ليفربول جورجينيو فينالدوم قبل انطلاق موسم الدوري الإسباني الجديد.
مع بقاء فينالدوم 10 أشهر فقط على عقده ، أفادت ألخمين داخبلاد أن الكاتالونيين قد يتفقون مع ليفربول على رسوم للاعب خط الوسط الهولندي تبلغ حوالي 18 مليون جنيه إسترليني (20 مليون يورو / 24 مليون دولار).
يمكن أن يخضع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا للكشف الطبي في الكامب نو يوم الثلاثاء ، مع بدء مباراة برشلونة الأولى في الدوري يوم 27 سبتمبر ضد فياريال.
مانشستر سيتي قريب من ضم نجم نابولي
كوليبالي على أعتاب السيتي
يضاعف مانشستر سيتي جهوده لضم لاعب نابولي كاليدو كوليبالي.
واجه فريق الدوري الإنجليزي الممتاز صعوبات في الاتفاق على رسوم مع نظيره في الدوري الإيطالي، لكن دي مارزيو أفاد بأن السيتي يبدو مستعدًا لدفع السعر المطلوب البالغ 67 مليون جنيه إسترليني (75 مليون يورو / 89 مليون دولار).
أرسنال ينجح في التعاقد مع لاعب ريال مدريد
قام أرسنال بالتعاقد من جديد مع لاعب خط الوسط الإسباني داني سيبايوس على سبيل الإعارة لمدة موسم من ريال مدريد.
سيقضي اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الموسم الثاني على سبيل الإعارة مع فريق أرتيتا، ورفض اللاعب عدة عروض من أندية أخرى.