أخبار الانتقالات: بن ناصر مطلوب في السيتي واهتمام من ليفربول بنجم روما

ليفربول مهتم بزانيولو
بسحب تقارير نشرت على سوسي دياريو فإن ليفربول يفكر في التعاقد مع نجم روما الشاب نيكولو زانيولو في سوق الانتقالات القادمة.
ويحظى الدولي الإيطالي باهتمام كبير بعد الأداء الذي قدمه مع الجيالوروسي، ومن ضمن الأندية الراغبة في توقيع مانشستر يونايتد وتوتنهام.
تياجو سيلفا يفتح باب العودة لميلان
أشار تياجو سيلفا إلى أن يفكر في العودة إلى ميلان مع بداية سوق الانتقالات، بحسب ما قالت فوت ميركاتو.
سينتهي عقد البرازيلي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، وفي حلة عدم التمديد فقد نراه في الروسونيري في الموسم القادم مجانًا.
عقبة في مفاوضات التجديد لألابا وتياجو
أفادت تقارير أن مفاوضات بايرن ميونخ مع تياجو الكانتارا وديفيد ألابا للتجديد متوقفة في الوقت الحالي.
وبحسب سكاي سبورت ألمانيا، فإن وكيل النمساوي غير قادر على العودة لألمانيا بسبب جائحة فيروس كورونا، مما يعني أنه لا يمكن إجراء مفاوضات وجهاً لوجه.
في غضون ذلك ، قالت بيلد أن تياجو توصل بالفعل إلى اتفاق بشأن التجديد مع البافاري لكنه لم يقم بوضع توقيعه بالفعل على عقد جديد.
لاعبو برشلونة يرفضون التخفيض الثاني للأجور
وفقًا لريس1، رفض لاعبو برشلونة تخفيض ثانٍ في الأجور قبل استئناف الدوري الإسباني هذا الشهر.
وبحسب ما ورد طلب رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو من اللاعبين تخفيض إضافي للأجور في أواخر مايو لكنهم رفضوا.
توتنهام يغادر السباق على كوتينيو
نيوكاسل يزيد راتب لونجستاف
أفادت تيليغراف أن نيوكاسل عرض على ماتي لونجستاف عقدًا جديدًا قبل بداية سوق الانتقالات.
تم ربط لاعب خط الوسط بالانتقال إلى أودينيزي، لكنه قد يبقى مع استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الناي وتحسين راتبه.
وبحسب ما ورد استمرت محادثات التجديد لعدة أشهر وراتبه الحالي هو 850 جنيهًا إسترلينيًا فقط في الأسبوع.
مانشستر يونايتد ينفي رغبة لينجارد في الرحيل
أنكرت مانشستر يونايتد المزاعم بأن جيسي لينجارد يفكر في الانتقال إلى الدوري الإيطالي مع بداية سوق الانتقالات، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.
أشارت التقارير الأخيرة إلى أن المهاجم سأل كريس سمولينج وآشلي يونج عن المعيشة في إيطاليا وسط اهتمام من ميلان.
لكن المقربين من الشياطين الحمر قد أنكروا هذه الادعاءات وأكدوا أنه باقٍ في أولد ترافورد لمدة طويلة قادمة.
بن ناصر مطلوب في مانشستر سيتي
الجزائري الدوري قد يغادر الدوري الإيطالي
بحسب RMC Sport فإن نجم ميلان إسماعيل بن ناصر يحظى باهتمام مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا.
تحدث المدرب الإسباني مع الجزائري الدولي بشأن الانضمام إلى رياض محرز في ملعب الاتحاد، وذلك في ظل ارتباطه مع باريس سان جيرمان الذي أبدى اهتمامًا أيضًا بضمه في سوق الانتقالات القادمة.
وبحسب ما ورد فإن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الروسونيري هو 50 مليون يورو، وهو منفتح على الرحيل لكنه يريد ضمانات حول وقت اللعب قبل اتخاذ أي خطوة.