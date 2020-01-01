أخبار الانتقالات: بن ناصر مطلوب في السيتي واهتمام من ليفربول بنجم روما

أشار تياجو سيلفا إلى أن يفكر في العودة إلى ميلان مع بداية سوق الانتقالات، بحسب ما قالت فوت ميركاتو.

سينتهي عقد البرازيلي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، وفي حلة عدم التمديد فقد نراه في الروسونيري في الموسم القادم مجانًا.