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أخبار الانتقالات: بن ناصر مطلوب في السيتي واهتمام من ليفربول بنجم روما

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 4 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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ليفربول مهتم بزانيولو

2020-06-04T11:25:45Z

بسحب تقارير نشرت على سوسي دياريو فإن ليفربول يفكر في التعاقد مع نجم روما الشاب نيكولو زانيولو في سوق الانتقالات القادمة.

ويحظى الدولي الإيطالي باهتمام كبير بعد الأداء الذي قدمه مع الجيالوروسي، ومن ضمن الأندية الراغبة في توقيع مانشستر يونايتد وتوتنهام.

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تياجو سيلفا يفتح باب العودة لميلان

2020-06-04T10:55:09Z

أشار تياجو سيلفا إلى أن يفكر في العودة إلى ميلان مع بداية سوق الانتقالات، بحسب ما قالت فوت ميركاتو.

سينتهي عقد البرازيلي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، وفي حلة عدم التمديد فقد نراه في الروسونيري في الموسم القادم مجانًا.

عقبة في مفاوضات التجديد لألابا وتياجو

2020-06-04T10:54:58Z

أفادت تقارير أن مفاوضات بايرن ميونخ مع تياجو الكانتارا وديفيد ألابا للتجديد متوقفة في الوقت الحالي.

وبحسب سكاي سبورت ألمانيا، فإن وكيل النمساوي غير قادر على العودة لألمانيا بسبب جائحة فيروس كورونا، مما يعني أنه لا يمكن إجراء مفاوضات وجهاً لوجه.

في غضون ذلك ، قالت بيلد أن تياجو توصل بالفعل إلى اتفاق بشأن التجديد مع البافاري لكنه لم يقم بوضع توقيعه بالفعل على عقد جديد.

لاعبو برشلونة يرفضون التخفيض الثاني للأجور

2020-06-04T10:54:34Z

وفقًا لريس1، رفض لاعبو برشلونة تخفيض ثانٍ في الأجور قبل استئناف الدوري الإسباني هذا الشهر.

وبحسب ما ورد طلب رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو من اللاعبين تخفيض إضافي للأجور في أواخر مايو لكنهم رفضوا.

توتنهام يغادر السباق على كوتينيو

2020-06-04T10:54:24Z

مطالب برشلونة مبالغ بها!

أشارت موندو ديبورتيفو إلى إن توتنهام لن يتخذ أي خطوة للتوقيع مع فيليبي كوتينيو سواء على سبيل الإعارة أو بشكل دائم في سوق الانتقالات القادمة.

يرى جوزيه مورينيو أن برشلونة يطلب الكثير للبرازيلي وأن وصوله يمكن أن يسبب مشاكل في الأجور في النادي.

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نيوكاسل يزيد راتب لونجستاف

2020-06-04T10:54:06Z

أفادت تيليغراف أن نيوكاسل عرض على ماتي لونجستاف عقدًا جديدًا قبل بداية سوق الانتقالات.

تم ربط لاعب خط الوسط بالانتقال إلى أودينيزي، لكنه قد يبقى مع استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الناي وتحسين راتبه.

وبحسب ما ورد استمرت محادثات التجديد لعدة أشهر وراتبه الحالي هو 850 جنيهًا إسترلينيًا فقط في الأسبوع.

مانشستر يونايتد ينفي رغبة لينجارد في الرحيل

2020-06-04T10:53:54Z

أنكرت مانشستر يونايتد المزاعم بأن جيسي لينجارد يفكر في الانتقال إلى الدوري الإيطالي مع بداية سوق الانتقالات، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

أشارت التقارير الأخيرة إلى أن المهاجم سأل كريس سمولينج وآشلي يونج عن المعيشة في إيطاليا وسط اهتمام من ميلان.

لكن المقربين من الشياطين الحمر قد أنكروا هذه الادعاءات وأكدوا أنه باقٍ في أولد ترافورد لمدة طويلة قادمة.

بن ناصر مطلوب في مانشستر سيتي

2020-06-04T10:53:22Z

الجزائري الدوري قد يغادر الدوري الإيطالي

بحسب RMC Sport فإن نجم ميلان إسماعيل بن ناصر يحظى باهتمام مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا.

تحدث المدرب الإسباني مع الجزائري الدولي بشأن الانضمام إلى رياض محرز في ملعب الاتحاد، وذلك في ظل ارتباطه مع باريس سان جيرمان الذي أبدى اهتمامًا أيضًا بضمه في سوق الانتقالات القادمة.

وبحسب ما ورد فإن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الروسونيري هو 50 مليون يورو، وهو منفتح على الرحيل لكنه يريد ضمانات حول وقت اللعب قبل اتخاذ أي خطوة.

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