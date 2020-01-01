أخبار الانتقالات: ماني إلى ريال مدريد وديمبيلي إلى ليفربول

تيمو فيرنر ينضم إلى تشيلسي
زعمت صحيفة "بيلد" الألمانية أن تيمو فيرنر، لاعب لايبزيج، بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وارتبط اسم فيرنر دائمًا بالانضمام إلى ليفربول بناء على رغبة يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، وأغلب التقارير كانت ترجح أن اللاعب نفسه يود الذهاب إلى أنفيلد.
لكن آخر تقارير بيلد والتي أكدتها مصادر جول تشير إلى أن ثمة اتفاقًا قريبًا بين فيرنر وتشيلسي لانضمام الأخير إلى البلوز نظير دفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع لايبزيج والبالغ 60 مليون يورو.
صفقة تبادلية بين يوفنتوس وروما
تحدثت "كورييري" أن ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، معجب بثنائي روما جاستين كلويفرت ونيكولو زانيولو، وقد يجعل فريقه يتحرك لضمهما هذا الصيف.
وتشير التقارير إلى إمكانية عرض يوفنتوس لاعب فيديريكو بيرنارديسكي، أو رولاندو ماندراجورا المتواجد حالياً في أودينيزي، من أجل عقد تبادل مباشر مع نادي العاصمة.
عرض جديد من أجل لاوتارو
تحدثت "موندو" أن أحدث عروض برشلونة من أجل ضم لاوتارو مارتينيز كان 70 مليون يورو، بالإضافة إلى جونيور فيربو، الظهير الأيسر الذي يحظى بتقدير إنتر.
وذكرت الصحف الإسبانية مساء الخميس أن الصفقة أصبحت أكثر تعقيداً بسبب الوضع المادي الصعب لبرشلونة، ومطالبة رئيس النادي جوسيب بارتوميو للاعبيه بتخفيض الرواتب مجدداً.
تونالي يقترب من إنتر
ذكرت "سكاي" أن نجم بريشيا ساندرو تونالي أصبح أقرب لإنتر بعد أن أبدى اللاعب تفضيله الانتقال لصفوف النيراتزوري على حساب بقية المنافسين.
وأوضح التقرير أن إنتر اتفق مع اللاعب على بنود عقده الشخصية، ويتبقى له الآن التوصل لاتفاق مع ناديه بريشيا، والذي يطلب مبلغاً في حدود 50 مليون يورو.
ريال مدريد يحاول مع لاوتارو مارتينيز
أفادت تقارير من شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن ريال مدريد يحاول التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، في سوق الانتقالات الصيفية، ليكون بذلك منافسًا كبيرًا لغريمه الأزلي برشلونة على توقيع الدولي الأرجنتيني.
ريال مدريد كان مهتمًا بلاوتارو في الأشهر الماضية أيضًا، لكن كل التقارير التي خرجت من الصحف الإسبانية زعمت أنه بات خارج الحسابات، مع تركيز إدارة فلورنتينو بيريز على كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.
لكن بحسب مزاعم سكاي الإيطالية، فإن النادي الملكي يضغط حاليًا في محاولات لخط لاوتارو من النادي الكتالوني، ورغم أن الأرجنتيني نفسه يرغب في الرحيل لبرشلونة، لكنه "لن يقاوم إغراء الريال" وقد يرتدي القميص الأبيض الموسم المقبل.
ساديو ماني إلى ريال مدريد وديبميلي إلى ليفربول؟
تكهنت تقارير من صحيفة "موندو ديبورتيفو" باحتمالية انتقال ساديو ماني، لاعب ليفربول، إلى ريال مدريد الصيف المقبل، ليعوضه الريدز بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة.
الصحيفة الإسبانية نقلت عن شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أنباءً عن أن يورجن كلوب يسعى للحصول على خدمات ديمبيلي على سبيل الإعارة، ما اعتبرته بمثابة التمهيد لرحيل ماني إلى سانتياجو برنابيو.
وفي حال أن تمت الصفقة، فإن إدارة حامل لقب دوري أبطال أوروبا تُخطط لأن تضع بندًا لشراء الفرنسي بصورة نهائية من برشلونة، على أن تكون الإعارة بهدف التأكد من أن الإصابات لم تنل من مستواه ولياقته.
دورتموند يفاوض ريال مدريد لتمديد إعارة حكيمي
يطالب بوروسيا دورتموند من ريال مدريد ترك أشرف حكيمي يكمل الموسم رفقة الفريق رغم انتهاء إعارته بنهاية يونيو الجاري.
وتوقفت كرة القدم في جميع أنحاء أوروبا إلا بعض الدول الصغيرة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في القارة وحول العالم.
ونتيجة لذلك، لن ينتهي الموسم بنهاية يونيو كما كان يحدث كل عام، وبناء عليه فإن بعض عقود اللاعبين ستواجه مشكلة كبرى.
مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع هافيرتس
دخل مانشستر يونايتد في سباق الحصول على خدمات كاي هافيرتس، لاعب باير ليفركوزن، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفق تأكيدات تقارير صحفية إنجليزية.
ويُعد هافيرتس أحد أبرز المواهب الموجودة في عالم كرة القدم حاليًا ما جعله هدفًا لأغلب أندية أوروبا الكبرى، ويحظى الدولي الألماني باهتمام كبير من تشيلسي وعمالقة البريميرليج بشكلٍ عام، كذلك ريال مدريد في إسبانيا.
وكيل بيل يُحبط نيوكاسل: لا يلعب من أجل المال!
اعتبر جوناثان بارنيت، وكيل أعمال جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، أن عودة موكله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون مذهلة، لكنه في الوقت نفسه استبعد حدوثها في الفترة المقبلة.
وتظهر العديد من الأندية المهتمة بالظفر بخدمات بيل بعد تراجع مردوده ودوره في مدريد بآخر سنتين، آخر تلك الأندية كان نيوكاسل يونايتد، الذي ارتبط بأغلب نجوم العالم بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على ملكيته.
فيران توريس يرفض التجديد مع فالنسيا
لم يتمكن فالنسيا من التوقيع على عقدٍ جديد مع فيران توريس، ومن المقرر أن ينتهي مع بداية سوق الانتقالات.
قدم توريس مستوى جيد هذا الموسم في الدوري الإسباني، وكان من قبل على قائمة اهتمامات ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي ويوفنتوس.
على كامافينجا تجاهل النقد والانضمام لريال مدريد
يعتقد ماريو ميلخيوت مدافع رين السابق أن كامافينجا فقط هو من يعرف ما إذا كان الوقت مناسبًا للانضمام إلى ريال مدريد أم لا.
بعد رفضه الانتقال إلى الملكي قبل اعتزاله، يعتقد مدافع تشيلسي السابق أن الشاب يجب أن ينتقل إلى سانتياجو برنابيو على الفور إذا شعر أنه قادر على التعامل مع الأضواء في العاصمة الإسبانية.
قال ملخيوت لجول: "دعني أخبرك بشيء ، كلاعب افعل ما هو مناسب لك ولا تستمع إلى ما يخبرك به الناس.
"إذا كنت تشعر أنها ليست الخطوة الصحيحة فابق في مكانك. أعتقد أنه يجب عليك دائمًا التفكير في تطورك. الفريق الذي تذهب إليه يجب أن يجعلك أفضل ويجب أن تجعل الفريق أفضل."
برشلونة يجهز خليفتي ميسي هذا الصيف
يرى الكتلان في لاوتارو مارتينيز ونيمار خليفة للأرجنتيني
أشارت صحيفة إكسبريس إلى أن برشلونة لن يتراجع عن ضم نيمار من باريس سان جيرمان ولاوتارو مارتينيز من الإنتر مع بداية سوق الانتقالات.
وقالت الصحيفة إن البلاوجرانا يرى في الثنائي خليفة لليونيل ميسي الذي لا يمكن أن يستبدل بلاعب واحد، ورغم أنه لن يرحل في هذا الصيف، إلا أن الكتلان بدأوا في إعداد العدة لمرحلة ا بعد ميسي
ديمبيلي قد يبقى في برشلونة
وكيله لا يتوقع الضغط من أجل رحيله
قد يبقى عثمان ديمبيلي في برشلونة ولا يرحل مع بداية سوق الانتقالات الصيفية، حيث أن البلاوجرانا قد لا يستفيد كثيرًا من السعر الذي قد يرحل به.
وقال وكيل الفرنسي موسى سيسوكو: "لا أتوقع رحيل ديمبيلي هذا الصيف".
هدية ثمينة من جوارديولا لبرشلونة
وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي قد أعلن أن لاعبه ليس للبيع، ولكن النادي الكتالوني لم ييأس حتى الآن بشأن الحصول على خدمات المدافع الشاب.
ولم يحصل إيريك جارسيا على الفرصة التي كان ينتظرها مع مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية رغم تأكيدات بيب جوارديولا بأنه سيمنحه المزيد من الوقت مستقبلًا.
ولذلك، قد يتسبب بيب جوارديولا في إعطاء هدية لبرشلونة في الوقت الحالي، حيث يبحث الفريق الكتالوني عن تعزيز خط دفاعه.
ليفربول مهتم بزانيولو
بسحب تقارير نشرت على سوسي دياريو فإن ليفربول يفكر في التعاقد مع نجم روما الشاب نيكولو زانيولو في سوق الانتقالات القادمة.
ويحظى الدولي الإيطالي باهتمام كبير بعد الأداء الذي قدمه مع الجيالوروسي، ومن ضمن الأندية الراغبة في توقيع مانشستر يونايتد وتوتنهام.
عقبة في مفاوضات التجديد لألابا وتياجو
أفادت تقارير أن مفاوضات بايرن ميونخ مع تياجو الكانتارا وديفيد ألابا للتجديد متوقفة في الوقت الحالي.
وبحسب سكاي سبورت ألمانيا، فإن وكيل النمساوي غير قادر على العودة لألمانيا بسبب جائحة فيروس كورونا، مما يعني أنه لا يمكن إجراء مفاوضات وجهاً لوجه.
في غضون ذلك ، قالت بيلد أن تياجو توصل بالفعل إلى اتفاق بشأن التجديد مع البافاري لكنه لم يقم بوضع توقيعه بالفعل على عقد جديد.
لاعبو برشلونة يرفضون التخفيض الثاني للأجور
وفقًا لريس1، رفض لاعبو برشلونة تخفيض ثانٍ في الأجور قبل استئناف الدوري الإسباني هذا الشهر.
وبحسب ما ورد طلب رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو من اللاعبين تخفيض إضافي للأجور في أواخر مايو لكنهم رفضوا.
توتنهام يغادر السباق على كوتينيو
بن ناصر مطلوب في مانشستر سيتي
الجزائري الدوري قد يغادر الدوري الإيطالي
بحسب RMC Sport فإن نجم ميلان إسماعيل بن ناصر يحظى باهتمام مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا.
تحدث المدرب الإسباني مع الجزائري الدولي بشأن الانضمام إلى رياض محرز في ملعب الاتحاد، وذلك في ظل ارتباطه مع باريس سان جيرمان الذي أبدى اهتمامًا أيضًا بضمه في سوق الانتقالات القادمة.
وبحسب ما ورد فإن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الروسونيري هو 50 مليون يورو، وهو منفتح على الرحيل لكنه يريد ضمانات حول وقت اللعب قبل اتخاذ أي خطوة.