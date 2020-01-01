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أخبار الانتقالات: السيتي يخطط لخطف لاوتارو وبرشلونة يتحرك لجارسيا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 22 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Lautaro Martinez Inter 2019-20
Getty/Goal

بيرلو يريد ضم نيستا إلى يوفنتوس

2020-08-22T13:08:10Z

يريد أندريا بيرلو من زميله السابق في الفريق أليساندرو نيستا أن ينضم إليه في يوفنتوس، بحسب كورييري ديلو سبورت.

يريد المدير الفني الجديد أن يصبح مدافع ميلان وإيطاليا السابق عضوًا في طاقمه التدريبي.

تعطيل صفقة كافاني إلي بنفيكا، ومن سيكون بديله؟

2020-08-22T13:06:26Z

أفادت تقارير صحفية أن المحادثاث قد توقفت بين نادي بنفيكا و النجم إدينسون كافاني.

وكان مهاجم أوروجواي قريب من الإنضمام للعملاق البرتغالي، لكن النادي لا يستطيع تحمل مطالبه.

ويفكر بنفيكا في الانقضاض على داروين نونيز البالغ من العمر 21 عامًا بدلاً من كافاني، بينما كان كافاني مطلوبًا في السابق من قبل إنتر ويوفنتوس ولاتسيو وروما.

EDINSON CAVANI
Getty Images

برشلونة ينتظر رد السيتي بشأن عرض جارسيا

2020-08-22T13:05:24Z

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة قدم عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو لشراء لاعب مانشستر سيتي الشاب إريك جارسيا.

ينتظر الفريق الكتالوني رد السيتي لكنهم ليسوا على إستعداد لزيادة هذا السعر، في حال رفض السيتي العرض، سينتظر الكتلان حتى يناير للحصول عليه بسعر أقل أو التوقيع معه مجانًا الصيف المقبل.

Eric Garcia Manchester City Barcelona GFX
Getty Images

تشيلسي قريب من شراء تشيلويل

2020-08-22T13:04:35Z

يقترب تشيلسي وليستر سيتي من التوصل لاتفاق لإتمام شراء الظهير الأيسر بن تشيلويل، حسب شبكة سكاي سبورتس.

احتل نجم ليستر مكانة عالية في قائمة البلوز، وقدم مع الثعالب آداء جيد جداً، مما دفع النادي لإتمام شراء اللاعب.

كامافينجا يرفض الانتقال إلى ريال مدريد

2020-08-22T13:03:36Z

أصر إدواردو كامافينجا على أنه سيبقى في رين لموسم 2020-21 وسط شائعات مستمرة عن الانتقال إلى ريال مدريد.

Eduardo Camavinga Rennes
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ميلان يستعد لاتخاذ خطوة لضم نجم توتنهام أورييه

2020-08-22T13:02:38Z

أفادت صحيفة جازيتا ديلو سبورت، أن ميلان يستعد لضم سيرج أورييه لاعب توتنهام.

كافح لاعب ساحل العاج الدولي للفوز مع جوزيه مورينيو و الظهور بمستوى جيد، لكن لم يتم الاتفاق على صفقة بين الناديين حتى الآن.

باريس سان جيرمان يراقب بافارد

2020-08-22T13:01:18Z

يسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع مدافع بايرن ميونخ بنيامين بافارد، بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية.

أفادت تقارير أن البايرن قد وضع سعرًا يبلغ حوالي 45 مليون يورو (40 مليون جنيه إسترليني / 52 مليون دولار) للاعب الذي حقق بطولة كأس العالم، والذي يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيمن أو الدفاع.

GER ONLY Benjamin Pavard FC Bayern
Imago Images / Bernd Feil

كونتي: "لست متأكدا من أنني سأكون مدرب إنتر الموسم المقبل"

2020-08-22T13:00:48Z

صرح أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، إنه قد لا يكون في السان سيرو الموسم المقبل.

شاهد الإيطالي هزيمة فريقه بنتيجة 3/2 أمام اشبيلية، في نهائي الدوري الأوروبي (اليوربا ليج)، لينهي موسم الإنتر بدون تحقيق لقب وفي المركز الثاني بعد منافسة شرسة مع اليوفي، الذي حقق اللقب بفارق نقطة وحيدة عن الإنتر.

مانشستر يونايتد يوقع مع النجم الشاب هانسن آرون

2020-08-22T12:59:30Z

أكد نادي ترومسو النرويجي مغادرة إيزاك هانسن آرون للنادي بعد موافقته على التوقيع مانشستر يونايتد.

قدم المهاجم أول ظهور له مع ترومسو في سن 15، وظهر بمستوى عالي وآداء متميز جدًا،  ويعتبر نجم المستقبل.

السيتي يستعد لخطف مارتينيز

2020-08-22T12:57:49Z

يريد بيب جوارديولا خطف مهاجم الإنتر من برشلونة.

وفقًا لصحيفة ذا صن فإن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع مهاجم إنتر لوتارو مارتينيز.

وتفاوض برشلونة من أجل ضم المهاجم، بعرض وصل قيمته إلى 81 مليون جنيه إسترليني.

Lautaro Martinez Inter Sevilla Europa League final 21082020
Getty Images