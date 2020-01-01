أخبار الانتقالات: ديبالا يتمنى عودة بوجبا ونابولي يحبط مانشستر يونايتد

أنخيلينيو يعود لمانشستر سيتي
بحسب MEN، فإن أنخيلينيو سيعود لمانشستر سيتي بعد نهاية فترة الإعارة التي يقضيها في لايبزيج.
الفريق الألماني قد لا يستطيع تفعيل شرط الشراء في عقد اللاعب المقدر بحوالي 25 مليون جنيه استرليني.
وقد خاض صاحب الـ23 عامًا 12 مباراة مع الفريق الألماني في جميع البطولات هذا الموسم، وذلك منذ انضمامه في يناير الماضي.
توتنهام يغادر السباق على زانيولو
أنهى توتنهام ملاحقته لاعب خط وسط روما نيكولو زانيولو، وفقًا لصحيفة ديلي ستار.
كان السبيرز يراقب اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا عن كثب هذا الموسم بهدف التقدم بعرض من أجل ضمه في سوق الانتقالات.
لكن الجيالوروسي حدد سعر زانيولو عند 62 مليون جنيه استرليني، والفريق اللندني لن يستطيع توفير هذا المبلغ مع بداية الميركاتو بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.
لوفرين على رادار روما
أشارت جازيتا ديلو سبورت إلى أن روما مهتم بالتعاقد مع مدافع ليفربول مع بداية سوق الانتقالات في الصيف.
ويخطط الجيالوروسي للتحرك نحو الكرواتي في حالة فشل الوصول لاتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن كريس سمولينج.
وقد يكون هذا الموسم هو الأخير لوصيف كأس العالم، فمنذ وصول فيرجيل فان دايك في يناير 2018 تقلص معدل مشاركاته مع الريدز.
وولفرهامبتون يستفسر بروجاني
استفسر وولفرهامبتون عن وضع مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني قبل بداية سوق الانتقالات.
وبحسب برمنجهام ميل، فإن صاحب الـ25 عامًا يعاني من التهميش وقلة المشاركات في فريق السيدة العجوز، لكنه لفت أنظار الذئاب وقد يكون تدعيمًا جيدًا للفريق في الميركاتو القادم.
شارك روجاني في 7 مباريات فقط منذ بداية الموسم مع البيانكونيري في الدوري الإيطالي.
بيلينجهام يفضل بوروسيا دورتموند على مانشستر يونايتد
بحسب برمنجهام ميل فإن موهبة فريق برمنجهام جودي بيلينجهام يفضل الانضمام لبوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات، رغم تواجد اهتمام من مانشستر يونايتد.
ولفت صاحب الـ16 عامًا الأنظار مع فريقه في دوري البطولة الإنجليزية هذا الموسم، وهو ما جعله مطلب للفرق الأوروبية.
سعر كوليبالي لن ينخفض بسبب فيروس كورونا
نابولي لا ينوي التنازل
شدد نابولي على أنه لن يسمح لخاليدو كوليبالي بالمغادرة بسعر أقل من المطلوب، وأن سعره لن ينخفض بداعي الأزمة المالية بسبب تفشي فيروس كورونا.
ارتبط المدافع السنغالي بالانتقال إلى عملاقي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وليفربول مع بداية سوق الانتقالات، ورغم أن الأندية قد تضررت في جميع أنحاء أوروبا من تأثير الوباء لن يتنازل فريق الجنوب الإيطالي عن مطالبه المالية مقابل توقيع نجم الفريق.
نابولي يحبط خطط مانشستر يونايتد لضم كوليبالي
أشارت ميرور إلى أن آمال مانشستر يونايتد تبددت في التعاقد مع مدافع نابولي خاليدو كوليبالي مع بداية سوق الانتقالات هذا الصيف.
فريق الجنوب الإيطالي غير مستعد على تخفيض المبلغ المطلوب من أجل التخلي عن لاعبه، والبالغ 100 مليون جنيه استرليني، وهو المبلغ الذي قد لا يتمكن الشياطين الحمر من توفيره نظرًا للأزمة المالية بسبب فيروس كورونا.
ديبالا يتمنى عودة بوجبا ليوفنتوس
تحدث نجم يوفنتوس باولو ديبالا عن إعجابه بلاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا الذي ارتبط بالعودة إلى تورينو مع بداية سوق الانتقالات.
حصل الأرجنتيني على القميص التاريخي للبيانكونيري الذي يحمل الرقم 10 بعد رحيل بطل كأس العالم 2018، ويأمل نجم البيانكونيري الآن في إعادة لم الشمل بزميله القديم هذا الصيف.
مانشستر سيتي يدخل السباق على تشيلويل
الإنجليزي مطلوب لكن سعره لن يكون منخفضًا
بحسب ما أوردت صحيفة تلغراف، فإن بن تشيلويل مدافع ليستر سيتي جذب اهتمام مانشستر سيتي.
ارتبط الظهير الأيسر بالانتقال إلى تشيلسي مع بداية سوق الانتقالات، لكن فريق بيب جوارديولا يبدو الآن على استعداد لاتخاذ خطوة نحو نجم الثعالب.
يمكن أن يقترب سعر الإنجليزي الدولي من 85 مليون جنيه استرليني، وهو سعر قريب من قيمة صفقة انتقال هاري ماجواير لمانشستر يونايتد.