أخبار الانتقالات: ديبالا يتمنى عودة بوجبا ونابولي يحبط مانشستر يونايتد

أنهى توتنهام ملاحقته لاعب خط وسط روما نيكولو زانيولو، وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

كان السبيرز يراقب اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا عن كثب هذا الموسم بهدف التقدم بعرض من أجل ضمه في سوق الانتقالات.

لكن الجيالوروسي حدد سعر زانيولو عند 62 مليون جنيه استرليني، والفريق اللندني لن يستطيع توفير هذا المبلغ مع بداية الميركاتو بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.