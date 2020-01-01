أخبار الانتقالات: صلاح وماني لا يحتاجان ريال مدريد وهافيرتس يختار تشيلسي

صلاح وماني يمكنهما اللعب في ريال مدريد
نيكولاس أنيلكا يتحدث عن ثنائي ليفربول
أشار نيكولاس أنيلكا إلى أن محمد صلاح وساديو ماني لديهما إمكايات تؤهلهم للعب في ريال مدريد.
جاء ذلك في تصريحات لنجم الريال السابق لليفربول إيكو، حيث قال: "يمكن لليفربول اليوم أن ينافس ريال مدريد لذا فهما ليسا في حاجة للانتقال"
دورتموند يتعاقد مع هدف مانشستر يونايتد
أعلن بوروسيا دورتموند الألماني التعاقد مع جودي بلينجهام قادمًا من برمنجهام الإنجليزي وبعقد طويل الأمد.
دورتموند لم يعلن عن مدة التعاقد ولكن التقارير الصحفية تشير لتوقيعه لمدة خمس سنوات مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.
اللاعب الشاب كان هدفًا لمانشستر يونايتد وتواجد مع عائلته في الكارينجتون في وقت سابق ولكنه فضل دورتموند في النهاية حيث من المتوقع أن يشارك بشكل أكبر
مانشستر يونايتد مهتم بكوندوبيا
أشارت فوت ميركاتو إلى أن مانشستر يونايتد يستعد لإحياء اهتمامه بجيفري كوندوبيا لاعب فالنسيا.
ارتبط اسم متوسط الميدان الفرنسي بالشياطين الحمر منذ فترة طويلة، لكن قد تكون هناك منافسة من توتنهام على توقيعه.
نابولي يدخل السباق على يوفيتش
بحسب ماركا، فإن نابولي يدرس خطوة التحرك لضم مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش مع بداية سوق الانتقالات.
الصربي الدولي انضم لبطل الدوري الإسباني في صيف 2019، لكنه لم ينجح في الحصول على فرصة مناسبة طوال 12 شهر قضاهم مع الفريق.
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تشيلسي قريب من ضم هافيرتس
يبدو أن الألماني سيختار البلوز
وفقًا لأتلتيك فإن تشيلسي قرب من ضم نجم باير ليفركوزن كاي هافيرتس مع بداية سوق الانتقالات.
عدد من الأندية الأوروبية مهتمة بصاحب الـ21 عامًا، لكن البلوز هو الوحيد الذي نجح في إحداث تقارب مع الفريق الألماني.
هافيرتس منفتح تمامًا على الانضمام لستامفورد بريدج، ومن المتوقع أن تكلف الصفقة حوالي 80 مليون يورو.
صراع بين ليفربول ومانشستر يونايتد على موهبة لشبونة
بحسب كالتشيو ميركاتو نقلاً عن إكسبريس، فإن مانشستر يونايتد وليفربول مهتمان بالتعاقد مع مدافع سبورتينج لشبونة نونو مينديش في سوق الانتقالات.
يوفنتوس مرتبط أيضًا بضم اللاعب صاحب الـ18 عامًا، والذي يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يقدر بحوالي 41 مليون جنيه استرليني.
وقد يكون اليونايتد هو الأقرب للحصول على خدمات مينديش، فوكيله هو نفس وكيل برونو فيرنانديس الذي ضمه الفريق في يناير الماضي.
ماروتا: إنتر لن يتحرك لزانيولو
قال رئيس الإنتر جيوزيبي ماروتا أن فريقه لم يتحرك حتى الآن لضم نيكولو زانيولو من روما، وربما لا يتحرك أبدًا.
وأشار أيضًا إلى أن الفريق يسعى في الوقت الحالي إلى توقيع عقد دائم مع أليكسيس سانشيز المعار من مانشستر يونايتد بدلاً من ذلك.
زيدان: استبعاد بيل قرار فني
أشار زين الدين زيدان إلى أن غياب جاريث بيل عن قائمة ريال مدريد في المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني ضد ليجانيس ما هو إلا قرار فني.
واستبعد بيل من قائمة الريال رغم جاهزيته في آخر مباريات الليجا هذا الموسم، وذلك بعد جلوسه لفترة طويلة على مقاعد البدلاء.
رسالة وداع من كازورلا لفياريال
اللاعب مطلوب في الدوري القطري
وجه سانتي كازورلا رسالة لفياريال قائلاً أنه سيظل دائمًا بيته، وذلك في أعقاب التقارير التي ربطته بالانضمام لتشافي في السد القطري مع بداية سوق الانتقالات.
لعب كازورلا وبرونو سوريانو قائد الفريق آخر مبارياتهم مع الغواصات الصفراء يوم الأحد الماضي، والتي كانت ضد إيبار وانتهت بفوزهم 4-0.
خيمينز وميليك على رادار يوفنتوس
يتطلع يوفنتوس إلى ضم مهاجم في سوق الانتقالات يصنع ثنائية قوية مع كريستيانو رونالدو، وهناك مرشحين قويين في هذا التوقيت هما راؤول خيمينيز من وولفرهامبتون وأركاديوش ميليك من نابولي.
أشارت توتوسبورت إلى أن فابيو باراتيتشي يرغب في ضم أحد اللاعبين، خاصةً مع تقدم جونزالو هيجواين في العمر وفشله في لعب البديل الأمثل للدون في كثير من الأحيان.
وبحسب التقارير الإيطالية فإن إدين دجيكو نجم روما وأليكساندر لاكازيت لاعب آرسنال على قائمة السيدة العجوز أيضًا.
جوارديولا يطلب دوجلاس كوستا في مانشستر سيتي
العملاق الإنجليزي يرصد 45 مليون جنيه استرليني
يرغب بيب جوارديولا في لم الشمل مع لاعبه السابق دوجلاس كوستا في مانشستر سيتي مع بداية سوق الانتقالات.
وبحسب توتوسبورت فإن جناح يوفنتوس يحظى باهتمام بيب، ومن المنتظر أن تتحرك إدارة السيتي لتقديم عرض تبلغ قيمته 45 مليون جنيه استرليني.
قضى كوستا 3 أعوام في صفوف بايرن ميونخ من 2015 حتى 2018، وغمل في أحدهم تحت إمرة مدرب السيتيزنس الحالي.