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أخبار الانتقالات: صلاح وماني لا يحتاجان ريال مدريد وهافيرتس يختار تشيلسي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 20 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Kai Havertz Chelsea
Getty/Goal Composite

صلاح وماني يمكنهما اللعب في ريال مدريد

2020-07-20T10:06:20Z

نيكولاس أنيلكا يتحدث عن ثنائي ليفربول

أشار نيكولاس أنيلكا إلى أن محمد صلاح وساديو ماني لديهما إمكايات تؤهلهم للعب في ريال مدريد.

جاء ذلك في تصريحات لنجم الريال السابق لليفربول إيكو، حيث قال: "يمكن لليفربول اليوم أن ينافس ريال مدريد لذا فهما ليسا في حاجة للانتقال"

Sadio Mane, Mohamed Salah, Liverpool
Getty

دورتموند يتعاقد مع هدف مانشستر يونايتد

2020-07-20T10:03:21Z

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني التعاقد مع جودي بلينجهام قادمًا من برمنجهام الإنجليزي وبعقد طويل الأمد.

دورتموند لم يعلن عن مدة التعاقد ولكن التقارير الصحفية تشير لتوقيعه لمدة خمس سنوات مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب الشاب كان هدفًا لمانشستر يونايتد وتواجد مع عائلته في الكارينجتون في وقت سابق ولكنه فضل دورتموند في النهاية حيث من المتوقع أن يشارك بشكل أكبر

مانشستر يونايتد مهتم بكوندوبيا

2020-07-20T09:56:45Z

أشارت فوت ميركاتو إلى أن مانشستر يونايتد يستعد لإحياء اهتمامه بجيفري كوندوبيا لاعب فالنسيا.

ارتبط اسم متوسط الميدان الفرنسي بالشياطين الحمر منذ فترة طويلة، لكن قد تكون هناك منافسة من توتنهام على توقيعه.

نابولي يدخل السباق على يوفيتش

2020-07-20T09:54:20Z

بحسب ماركا، فإن نابولي يدرس خطوة التحرك لضم مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش مع بداية سوق الانتقالات.

الصربي الدولي انضم لبطل الدوري الإسباني في صيف 2019، لكنه لم ينجح في الحصول على فرصة مناسبة طوال 12 شهر قضاهم مع الفريق.

صراع في الدوري الإنجليزي على لالانا

2020-07-20T09:50:37Z

قالت صحيفة ذا صن إن هناك 4 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز ترغب في ضم آدم لالانا مع بداية سوق الانتقالات.

إيفرتون وبرايتون وليستر سيتي وبيرنلي هم الرباعي المهتم بلاعب ليفربول الذي ينتهي عقده هذا الصيف.

Adam Lallana
getty

تشيلسي قريب من ضم هافيرتس

2020-07-20T09:47:05Z

يبدو أن الألماني سيختار البلوز

وفقًا لأتلتيك فإن تشيلسي قرب من ضم نجم باير ليفركوزن كاي هافيرتس مع بداية سوق الانتقالات.

عدد من الأندية الأوروبية مهتمة بصاحب الـ21 عامًا، لكن البلوز هو الوحيد الذي نجح في إحداث تقارب مع الفريق الألماني.

هافيرتس منفتح تمامًا على الانضمام لستامفورد بريدج، ومن المتوقع أن تكلف الصفقة حوالي 80 مليون يورو.

***GER ONLY*** Kai Havertz Bayer Leverkusen
imago images / Bernd König

صراع بين ليفربول ومانشستر يونايتد على موهبة لشبونة

2020-07-20T09:41:54Z

بحسب كالتشيو ميركاتو نقلاً عن إكسبريس، فإن مانشستر يونايتد وليفربول مهتمان بالتعاقد مع مدافع سبورتينج لشبونة نونو مينديش في سوق الانتقالات.

يوفنتوس مرتبط أيضًا بضم اللاعب صاحب الـ18 عامًا، والذي يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يقدر بحوالي 41 مليون جنيه استرليني.

وقد يكون اليونايتد هو الأقرب للحصول على خدمات مينديش، فوكيله هو نفس وكيل برونو فيرنانديس الذي ضمه الفريق في يناير الماضي.

ماروتا: إنتر لن يتحرك لزانيولو

2020-07-20T09:38:27Z

قال رئيس الإنتر جيوزيبي ماروتا أن فريقه لم يتحرك حتى الآن لضم نيكولو زانيولو من روما، وربما لا يتحرك أبدًا.

وأشار أيضًا إلى أن الفريق يسعى في الوقت الحالي إلى توقيع عقد دائم مع أليكسيس سانشيز المعار من مانشستر يونايتد بدلاً من ذلك.

زيدان: استبعاد بيل قرار فني

2020-07-20T09:36:00Z

أشار زين الدين زيدان إلى أن غياب جاريث بيل عن قائمة ريال مدريد في المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني ضد ليجانيس ما هو إلا قرار فني.

واستبعد بيل من قائمة الريال رغم جاهزيته في آخر مباريات الليجا هذا الموسم، وذلك بعد جلوسه لفترة طويلة على مقاعد البدلاء.

رسالة وداع من كازورلا لفياريال

2020-07-20T09:32:18Z

اللاعب مطلوب في الدوري القطري

وجه سانتي كازورلا رسالة لفياريال قائلاً أنه سيظل دائمًا بيته، وذلك في أعقاب التقارير التي ربطته بالانضمام لتشافي في السد القطري مع بداية سوق الانتقالات.

لعب كازورلا وبرونو سوريانو قائد الفريق آخر مبارياتهم مع الغواصات الصفراء يوم الأحد الماضي، والتي كانت ضد إيبار وانتهت بفوزهم 4-0.

Santi Cazorla Villarreal 2019-20
Getty

خيمينز وميليك على رادار يوفنتوس

2020-07-20T09:25:59Z

يتطلع يوفنتوس إلى ضم مهاجم في سوق الانتقالات يصنع ثنائية قوية مع كريستيانو رونالدو، وهناك مرشحين قويين في هذا التوقيت هما راؤول خيمينيز من وولفرهامبتون وأركاديوش ميليك من نابولي.

أشارت توتوسبورت إلى أن فابيو باراتيتشي يرغب في ضم أحد اللاعبين، خاصةً مع تقدم جونزالو هيجواين في العمر وفشله في لعب البديل الأمثل للدون في كثير من الأحيان.

وبحسب التقارير الإيطالية فإن إدين دجيكو نجم روما وأليكساندر لاكازيت لاعب آرسنال على قائمة السيدة العجوز أيضًا.

جوارديولا يطلب دوجلاس كوستا في مانشستر سيتي

2020-07-20T09:20:56Z

العملاق الإنجليزي يرصد 45 مليون جنيه استرليني

يرغب بيب جوارديولا في لم الشمل مع لاعبه السابق دوجلاس كوستا في مانشستر سيتي مع بداية سوق الانتقالات.

وبحسب توتوسبورت فإن جناح يوفنتوس يحظى باهتمام بيب، ومن المنتظر أن تتحرك إدارة السيتي لتقديم عرض تبلغ قيمته 45 مليون جنيه استرليني.

قضى كوستا 3 أعوام في صفوف بايرن ميونخ من 2015 حتى 2018، وغمل في أحدهم تحت إمرة مدرب السيتيزنس الحالي.

Pep Guardiola Douglas Costa
Alexander Hassenstein / Bongarts