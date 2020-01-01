أخبار الانتقالات: كوتينيو أول صفقات السعودية الكبرى في نيوكاسل وتحديد مصير رونالدو

نيوكاسل يدخل في مفاوضات مع كوتينيو
أوضحت "موندو" نقلاً عن "فرانس فوتبول" أن مسؤولي نيوكاسل دخلوا في مفاوضات مع فريق عمل ووكلاء البرازيلي فيليبي كوتينيو تمهيداً لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وأضاف التقرير أن المحادثات الأولية بين الطرفين شهدت تفاهماً كبيراً يبشر بإتمام الصفقة، وأن برشلونة هو الآخر يسعى لخروجها للنور من أجل إنقاذ موازنته.
الصحيفة أكدت على سابق حديثها بسماح النادي الكتالوني برحيل لاعبه على سبيل الإعارة مقابل قرابة 10 مليون يورو، ولكن يتوقع أن بيعه النهائي سيكون مقابل 80 مليون يورو تقريباً.
برشلونة يكشف خدعة إنتر في مفاوضات لاوتارو
المحاولات مستمرة من برشلونة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، ولكن النادي الإيطالي يرفض التخلي عنه بسهولة، مستخدماً كل الطرق المتاحة أمامه.
بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر، خرج مؤخراً ليؤكد وجود الشرط في عقد لاوتارو، مشيراً إلى انتهاء فاعليته يوم 7 يوليو القادم.
ومع ذلك أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تصريحات ماروتا كانت لخداع برشلونة، والضغط على النادي الإسباني من أجل الإسراع ودفع المبلغ لإنتر.
وأوضحت أن البند الموجود في عقد لاوتارو مستمر حتى 15 يوليو وليس يوم 7 مثلما قال ماروتا، والذي حاول التفاوض مع وسائل الإعلام، لترويج رسائل معينة لإجبار برشلونة على التصرف بسرعة.
نفي إمكانية رحيل رونالدو عن يوفنتوس
ذكر موقع "توتو يوفي" أن لا صحة على الإطلاق للشائعات التي تحدثت عن رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف يوفنتوس بعد نهاية الموسم الجاري.
وأكد الموقع المقرب من البيانكونيري أن النجم البرتغالي سعيد في تورينو، ولا يوجد أي أسباب في الوقت الراهن تدفعه لمغادرة بطل إيطاليا.
أوديجارد أم بوجبا؟ صداع جديد في رأس زيدان
حيرة كبيرة يمر بها زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بسبب مصير لاعب الوسط النرويجي مارتين أوديجارد المعار لصفوف ريال سوسييداد.
صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن زيدان يضع التعاقد مع بول بوجبا كأولوية، ومن بعده كامافينجا لاعب وسط نادي رين الفرنسي.
فكرة التعاقد مع بوجبا أو كامافينجا، ربما تغلق الباب في المستقبل أمام منح أوديجارد الفرصة الكاملة، وهو ما يتعامل معه زيدان بحذر قبل اتخاذ القرار النهائي، مع وجود احتمالية كبيرة لبقاء النرويجي لمدة سنة أخرى في إعارته لسوسييداد قبل العودة لريال من جديد.
50 مليون يورو تقرّب حكيمي من مانشستر سيتي
كشفت مصادر صحفية إسبانية وإنجليزية أن مانشستر سيتي دخل على الخط فيما يخص الأندية الراغبة في التعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي.
وحسب ديفينسا سنترال فإن مانشستر سيتي يجهز 50 مليون يورو بأمر من بيب جوارديولا من أجل التعاقد مع أشرف حكيمي في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويعتبر حكيمي محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية وعلى رأسهم باريس سان جيرمان وإنتر ويوفنتوس وكبار الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتلقى ريال مدريد العديد من الاتصالات في الفترة الأخيرة بشأن الظهير الدولي المغربي من عدد من هذه الأندية التي تحاول التواصل بشكل رسمي وتقديم عروض حقيقية.
أحلام تشيلسي تخدم ريال مدريد في صفقة كانتي
يطمح نادي ريال مدريد الإسباني، في استغلال خطط تشيلسي بسوق الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي.
صحيفة "as" البريطانية، أكدت أن رومان أبراموفيتش مالك البلوز، سيحتاج لتوفير المزيد من الأموال بخزينة النادي، لتكوين الفريق الذي يرغب فرانك لامبارد في العمل معه الموسم القادم.
وهو الأمر الذي قد يُجبر تشيلسي على مراجعة رواتب العديد من اللاعبين والتفكير في رحيلهم، سيكون على رأسهم كانتي، وسط ترقب من ريال مدريد.
كامافينجا يعتبر هو المرشح الرئيسي للمدرب زين الدين زيدان، ليكون البديل المناسب للبرازيلي كاسيميرو، مع الحصول على الفرصة الكاملة كأساسي في المستقبل.
ومع ذلك يظهر كانتي كأحد الخيارات المغرية لزيدان، خاصة وأنه يعتبر أحد أفضل اللاعبين بمركزه على مستوى العالم.
ريال مدريد يدخل على خط التعاقد مع بن ناصر
أكد "فوت ميركاتو" أن ريال مدريد انضم لقائمة المهتمين بالحصول على خدمات الجزائري إسماعيل بن ناصر مع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.
يرى زيدان في بن ناصر اللاعب المناسب للتواجد مع كاسيميرو في خط وسط ريال مدريد الدفاعي ومستعد لتقديم عرض يصل إلى 50 مليون يورو في ظل رفض ميلان التخلي عن اللاعب.
سولشاير يحلم بعودة رونالدو لمانشستر يونايتد
كشف أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن رغبته في عودة كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس والهداف التاريخي لريال مدريد، إلى مسرح الأحلام.
وقال سولشاير في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "لا أنسى أنني لعبت بجوار كريستيانو. إنّه أفضل لاعب في العالم".
وتابع: "كريستيانو دائمًا يرغب في أن يكون الأفضل، كما شكّلته البيئة التي لعب فيها في مانشستر يونايتد ليبحث دائمًا عن القمة".
وأوضح: "رأينا أحد أفضل المواهب على الإطلاق وحاولنا بكل الطرق مساعدته، ولكني أعتقد أنّ دورنا لم يكن كبيرًا بما يكفي. كريستيانو حقق كل ذلك لإيمانه بنفسه وبقدراته".