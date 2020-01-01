أخبار الانتقالات: لالانا قد يبقى في ليفربول وتشيلسي يدخل سباق هافيرتس

توماس بارتي على رأس أولويات آرسنال
الجانرز متشوقون لضم نجم الروخيبلانكوس
حدد آرسنال لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد توماس بارتي كهدف أول له مع بداية سوق الانتقالات، وفقًا لموندو ديبورتيفو.
الجانرز على استعداد لدفع 50 مليون يورو لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى استاد الإمارات عندما يُعاد فتح الميركاتو.
شارك بارتي في 35 مباراة لأتليتيكو مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف.
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يوفنتوس يغري أرتور لترك برشلونة
مانشستر يونايتد الأقرب لتوقيع كييزا
تشيلسي يتحرك نحو كاي هافيرتس
ابلوز يستهدف لاعب آخر من الدوري الألماني بعد اقتراب فيرنر
ذكرت صحيفة ديلي ميل أن تشيلسي يستعد للانقضاض على كاي هافيرتس والحصول على توقيعه قبل بداية سوق الانتقالات.
وإذا نجح البلوز في ذلك، سيكون نجم باير ليفركوزن هو اللاعب الثاني من الدوري الألماني الذي يضمه الفريق في الميركاتو، وذلك بعد اقتراب تيمو فيرنر من الانضمام من لايبزيج.
من المتوقع أن تكلف الصفقة 75 مليون جنيهًا استرلينيًا، لكن لن تكون المهمة سهلة وسط اهتمام عدد من كبار أوروبا باللاعب.
لالانا قد يجدد مع ليفربول
ذكرت صحيفة الإندبندنت أن لاعب الوسط الإنجليزي آدم لالانا من المقرر أن يوقع على عقدٍ جديد مع ليفربول.
اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا على استعداد لتخفيض راتبه بعد أزمة فيروس كورونا، وهو الموقف الذي أعجب يورجن كلوب وقد يكون سببًا في استمراره في الفريق.
اهتمام من ميلان بديباي
باريس سان جيرمان يبحث عن بديل تياجو سيلفا في الدوري الإيطالي
مع قرب رحيل تياجو سيلفا من باريس سان جيرمان مع بداية سوق الانتقالات، أشار كالتشيو ميركاتو إلى أن العاصمي الفرنسي يبحث عن البديل في الدوري الإيطالي.
خاليدو كوليبالي نجم نابولي على رأس القائمة، ويأتي خلفه شكرينيار مدافع الإنتر وأليسيو رومانيولي نجم ميلان، ومن خارج فإن جون ستونز لاعب مانشستر سيتي مطلوب أيضًا.