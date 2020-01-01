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أخبار الانتقالات: لالانا قد يبقى في ليفربول وتشيلسي يدخل سباق هافيرتس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Kai Havertz
Getty Images

توماس بارتي على رأس أولويات آرسنال

2020-06-09T10:05:04Z

الجانرز متشوقون لضم نجم الروخيبلانكوس

حدد آرسنال لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد توماس بارتي كهدف أول له مع بداية سوق الانتقالات، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

الجانرز على استعداد لدفع 50 مليون يورو لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى استاد الإمارات عندما يُعاد فتح الميركاتو.

شارك بارتي في 35 مباراة لأتليتيكو مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف.

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(C)Getty images

ديبالا يعترف برغبته في اللعب لبرشلونة

2020-06-09T10:01:18Z

قال باولو ديبالا إنه سيكون من "اللطيف جداً" اللعب مع برشلونة في المستقبل، حيث ينتظر تجديد عقده في يوفنتوس الذي ينتهي في 2022.

قدم ديبالا موسمًا جيدًا قبل التوقف بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد أن ارتبط بالرحيل في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

يوفنتوس يغري أرتور لترك برشلونة

2020-06-09T09:56:26Z

بحسب RAC، فإن يوفنتوس مستعد لعرض راتب مغري على أرتور من أجل إقناعه بترك برشلونة مع بداية سوق الانتقالات، ويصل هذا الراتب إلى 3 أضعاف ما يتقاضاه البرازيلي مع الكتلان.

ويرغب العملاق الإيطالي في ضم اللاعب بأي طريقة، وهو على استعداد للمضي قدمًا دون تراجع نحوه. 

مانشستر يونايتد الأقرب لتوقيع كييزا

2020-06-09T09:51:12Z

بحسب ​Quotidiano، فإن مانشستر يونايتد قريب من الحصول على توقيع فيديريكو كييزا من فيورنتينا وضمه مع بداية سوق الانتقالات.

هناك العديد من الفرق مهتمة بضم الإيطالي الذي لن يكلف ضمه لأي فريق أكثر من 60 مليون جنيه استرليني أمثال يوفنتوس وإنتر وحتى تشيلسي.

Federico Chiesa, Man Utd, Chelsea, Inter, Juve
Getty composite

تشيلسي يتحرك نحو كاي هافيرتس

2020-06-09T09:46:49Z

ابلوز يستهدف لاعب آخر من الدوري الألماني بعد اقتراب فيرنر

ذكرت صحيفة ديلي ميل أن تشيلسي يستعد للانقضاض على كاي هافيرتس والحصول على توقيعه قبل بداية سوق الانتقالات.

وإذا نجح البلوز في ذلك، سيكون نجم باير ليفركوزن هو اللاعب الثاني من الدوري الألماني الذي يضمه الفريق في الميركاتو، وذلك بعد اقتراب تيمو فيرنر من الانضمام من لايبزيج.

من المتوقع أن تكلف الصفقة 75 مليون جنيهًا استرلينيًا، لكن لن تكون المهمة سهلة وسط اهتمام عدد من كبار أوروبا باللاعب.

Kai Havertz Bayer Leverkusen 2019-20
Getty

لالانا قد يجدد مع ليفربول

2020-06-09T09:43:08Z

ذكرت صحيفة الإندبندنت أن لاعب الوسط الإنجليزي آدم لالانا من المقرر أن يوقع على عقدٍ جديد مع ليفربول.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا على استعداد لتخفيض راتبه بعد أزمة فيروس كورونا، وهو الموقف الذي أعجب يورجن كلوب وقد يكون سببًا في استمراره في الفريق.

اهتمام من ميلان بديباي

2020-06-09T09:39:09Z

وفقًا لكالتشيو ميركاتو فإن ممفيس ديباي يحظى باهتمام ميلان.

ينتهي عقد الفرنسي مع ليون في صيف 2021، وحتى الآن لم يصل الفريق معه لاتفاق بشأن التجديد، وهو ما يتسبب في رحيله مع بداية سوق الانتقالات.

باريس سان جيرمان يبحث عن بديل تياجو سيلفا في الدوري الإيطالي

2020-06-09T09:33:23Z

مع قرب رحيل تياجو سيلفا من باريس سان جيرمان مع بداية سوق الانتقالات، أشار كالتشيو ميركاتو إلى أن العاصمي الفرنسي يبحث عن البديل في الدوري الإيطالي.

خاليدو كوليبالي نجم نابولي على رأس القائمة، ويأتي خلفه شكرينيار مدافع الإنتر وأليسيو رومانيولي نجم ميلان، ومن خارج فإن جون ستونز لاعب مانشستر سيتي مطلوب أيضًا.

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