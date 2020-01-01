أخبار الانتقالات: خطوة جديدة تقرب ميسي من إنتر وصدمة في ريال مدريد

دورتموند يغري سانشو بضعف الراتب لرفض مانشستر
أشارت تقارير ألمانية إلى محاولات من بوروسيا دورتموند مع نجمه جادون سانشو من أجل الإبقاء عليه وإقناعه برفض عرض مانشستر يونايتد والاستمرار الموسم المقبل.
وذكرت "بيلد" أن الآن موقف بوروسيا دورتموند هو عرض التجديد على سانشو، مع رفع راتبه إلى ضعف الحالي الذي يقارب 12 مليون يورو موسمياً.
وأضافت "بيلد" أن بوروسيا وضع موعداً نهائياً ليونايتد من أجل إتمام الصفقة الاثنين المقبل، وإنهاء الاتفاق بين الطرفين على المبلغ النهائي وطريقة دفعه.
أسامواه يقترب من الرحيل
كشف موقع "غانا سوكر نت" عن اقتراب كوادو أسامواه من مغادرة إنتر والانضمام لصفوف بينيفينتو هذا الصيف.
اللاعب الغاني خرج من الحسابات تماماً، وليس في قائمة النيراتزوري للدوري الأوروبي، وينتظر الفريق الحصول على ثلاثة ملايين يورو نظير بيعه، بحسب التقرير.
صراع ثنائي ميلان على قلب دفاع فيورنتينا
"لاجازيتا" كشفت أن إنتر دخل على الخط مع جاره ميلان من أجل التعاقد مع نيكولا ميلينكوفيتش، مدافع فيورنتينا، الصربي.
الجريدة أوضحت أن النيراتزوري أصبح يملك الأسبقية في صراع ضم اللاعب الشاب المقدرة قيمته في حدود 40 مليون يورو، وذلك بسبب إمكانية عرض عدة لاعبين مثل دالبرت المُعار مع الفيولا ضمن الصفقة.
غضب فينيسيوس من زيدان يثير اهتمام باريس سان جيرمان
يعيش فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، حالة من الحيرة والغضب، بعد مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن اللاعب سيدرس مستقبله جيداً خلال فترة الراحة قبل بداية الموسم الجديد، بعد الفترة المُعقدة التي مر بها مع النادي الإسباني.
وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يراقب الموقف من بعيد، حيث استفسر عن إمكانية ضم اللاعب أكثر من مرة، وسط رفض تام من ريال مدريد للتفاوض.
الدوري الإنجليزي كذلك، يعتبر من الوجهات المفضلة للنجم البرازيلي، حيث سبق وأن حاول بعض كبار المسابقة ضم اللاعب، ولكن موقف ريال يظل كما هو بالرفض.
نجم آرسنال على رادار ميلان
اللاعب لوكاس توريرا نجم فريق آرسنال أصبح ضمن المرشحين للانضمام لصفوف ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز"، المقرب من النادي الإيطالي، والذي أكد أن اللاعب تم مناقشة اسمه في الساعات الماضية.
ميلان يحدد قائمة المغادرين
أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن إدارة ميلان تسعى لحسم قائمة الراحلين عن صفوف الفريق في أسرع وقت ممكن للاستعداد للصفقات الجديدة.
الصحيفة أكدت أن لوكاس بيليا وجاك بونافينتورا أصبح من المؤكد رحيلهم، وأضافت لهم إمكانية رحيل لوكاس باكيتا والثنائي دافيدي كالابريا وأندريا كونتي.
خطوة جديدة للاقتراب من إنتر؟ ميسي يشتري منزلًا في ميلانو
تحدثت شائعات في إيطاليا عن صفقة محتملة تنقل نجم برشلونة ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر بعد شراء الأرجنتيني لعقار في ميلانو بعد قيام والده بنفس الأمر.
"سبورت ميدياست" أوضحت أن ليس فقط الوالد من اشترى عقاراً في نفس المكان، ولكن أيضاً ليو ميسي شخصياً بنفس الموقع المطل على مقر إنتر في مدينة ميلانو، وذلك حسبما نقل موقع "إنتر - نيوز".
وذكرت التقارير أن السبب وراء قرار والد اللاعب هو قيمة الضرائب العقارية المنخفضة في إيطاليا عن إسبانيا، مما يسهل من عملياته في أوروبا.
على آرسنال التصرف بسرعة من أجل جابرييل
آرسنال يحتاج لاتخاذ موقف سريع إذا كان يريد إتمام الصفقة مع جابرييل ماجاليس.
وبحسب موقع UOL فإن نابولي أيضًا يسعى لضم اللاعب بعد احتمال رحيل مدافعهم خاليدو كوليبالي.
مانشستر يونايتد يراقب ميريت
أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه بحارس نابولي أليكس ميريت حسب الديلي ستار.
الشياطين الحمر لديهم بعض الشكوك عن دافيد دي خيا، دين هندرسون وسيرخيو روميرو في سوق الانتقالات ويريدون الاطمئنان أن هناك بدائل حاضرة.
مانشستر يونايتد يستمع للعروض القادمة للينجارد
مانشستر يونايتد على استعداد للاستماع إلى عروض جيسي لينجارد، حسب صحيفة الجارديان .
بعد هبوط مستوى الدولي الإنجليزي في الموسم الماضي قد يرحل عن أولد ترافورد.
خطة تشيلسي لضم رايس
البلوز يستعد لضم نجم الهامرز
يستعد تشيلسي لتقديم عرض بقيمة 65 مليون جنيه استرليني لنجم وست هام ديكلان رايس، وفقا لصحيفة ديلي ستار.
يتوق البلوز إلى إعادة وجه مألوف إلى كتيبتهم بعد أن سمح سابقًا للاعب الإنجليزي بمغادارة أكادميتهم.
اليونايتد خطط لخطف آكي من السيتي
أفادت تقارير أن مانشستر يونايتد كان مهتمًا بلاعب بورنموث السابق ناثان آكي قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي، بحسب سكاي سبورتس نيوز.
وضع الشياطين الحمر رقماً قياسياً عالمياً للمدافع عندما وقعوا مع هاري ماجواير العام الماضي، وزُعم أنهم حريصون على ضم آكي كشريك محتمل للاعب الإنجليزي الدولي.
ولكن ، ضم السيتي الدولي الهولندي بعقد مدته خمس سنوات هذا الأسبوع.
مدرب بايرن يلمح إلى تحرك الدوري الإنجليزي لصالح تياجو
ألمح هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ إلى أن تياجو ألكانتارا قد يكون في طريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وسط تكهنات متكررة بالانتقال إلى ليفربول.
وقال فليك في تصريح له على سبورت 1: "إذا كان يريد المحاولة مرة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز الآن ، فأنا أتفهم ذلك تمامًا. لكن سيكون عارًا لأن تياجو يمنح لعبتنا شيئًا محدداً".