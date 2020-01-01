أخبار الانتقالات: اليونايتد يريد فان دي بيك ودورتموند يستهدف سانشو الجديد

لاعب خط وسط يوفنتوس أدريان رابيو منفتح للانتقال في الصيف لمانشستر يونايتد، حسب تقارير الديلي ميل.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يكافح من أجل الحفاظ على مكان في التشكيل الأساسي للبيانكونيري منذ انضمامه إلى النادي من باريس سان جيرمان العام الماضي.

رابيو سينظر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع اليونايتد ، الذي ارتبط بالفرنسي قبل وصوله إلى إيطاليا.