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أخبار الانتقالات: ليفربول يجد بديل روبرتسون ويوفنتوس يحدد بدلاء ساري

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Cristiano Ronaldo Maurizio Sarri Juventus 2019-20 GFX
Getty/Goal

شمايكل يحلم باللعب لمانشستر يونايتد

2020-08-05T09:30:05Z

هل يخلف نجم ليستر سيتي والده في أولد ترافورد؟

أشار ميكيل بيشوف إلى أن زميله السابق في مانشستر سيتي كاسبر شمايكل يحلم باللعب لمانشستر يونايتد.

ارتبط اسم الدنماركي بالانضمام للشياطين الحمر هذا الصيف، وقال زميله السابق في ملعب الاتحاد لإكسترا بلاديت: "شمايكل مشجع كبير لليونايتد، كان وسيظل كذلك دائمًا، وسيكون حلمًا كبيرًا إذا نجح في تحقيق ذلك".

وأضاف: "إذا حظي كاسبر بفرصة اللعب لمانشستر يونايتد 10 مبارياتٍ فقط، سيقفز من الفرح. إنه شيء كبير بالنسبة له. هو مشجع كبير للفريق وسيفعل أي شيء من أجله".

Kasper Schmeichel Leicester City 2019-20
Getty/Goal

خاميس لن يكلف أتلتيكو مدريد أكثر من 15 مليون يورو!

2020-08-05T09:26:10Z

أوردت تقارير صحفية إسبانية إلى أن خاميس رودريجيز قد ينتقل من ريال مدريد إلى أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات.

وتحدث الصحفي الإسباني بيدرو بابلو بارادو لبرنامج الجولاثو دي جول في هذا الصدد، وأشار إلى أنه سيرحل بمبلغ يتراوح بين 10 و15 مليون يورو.

أورييه منفتح على الرحيل لميلان

2020-08-05T09:19:57Z

أشار جيانلوكا دي مارزيو إلى أن سيرج أورييه منفتح على الانتقال من توتنهام لميلان في سوق الانتقالات.

يتواجد الإيفواري الدولي على رأس قائمة أولويات الروسونيري في الميركاتو، وهو ما يتوافق مع رغبات اللاعب الذي يرغب في خوض مغامرة جديدة في الدوري الإيطالي.

لن يترك السبيرز صاحب الـ27 عامًا بأقل من 20 مليون يورو، ويأمل الديافولو في الحصول عليه بسعر أقل.

Serge Aurier VAR Tottenham 2019
Getty/Goal

يوفنتوس يحدد المرشحين لخلافة ساري

2020-08-05T09:15:57Z

بحسب توتو ميركاتو، فإن يوفنتوس قد يتخلى عن ماوريتسيو ساري مع نهاية موسم الفريق.

وبالرغم من فوزه بالدوري الإيطالي، إلا أنه لم يقدم المنتظر منه، وفي حالة الفشل في دوري أبطال أوروبا على يد ليون سيكون من شبه المؤكد إقالة مدرب نابولي السابق.

وضع البيانكونيري مجموعة من المرشحين لخلافة ساري، لعل أبرزهم ماوريسيو بوتشيتينو وسيموني إنزاجي وجيان بييرو جاسبيريني ولوتشيانو سباليتي.

إيمري يخطط للم الشمل بجيندوزي في فياريال

2020-08-05T09:12:00Z

قد يجمع فياريال شمل مدربه الجديد أوناي إيمري بلاعبه السابق في آرسنال ماتيو جيندوزي في سوق الانتقالات، وذلك حسبما ذكرت فوت ميركاتو.

صاحب الـ21 عامًا خرج من حسابات ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز، وقد يكون الانضمام للغواصات الصفراء قبلة الحياة لمسيرته.

ليفربول يستعد للتحرك نحو لويس

2020-08-05T09:08:39Z

بحسب ما ورد في ميرور، فإن ليفربول يرغب في التحرك نحو الظهير الأيسر لنوريتش سيتي جمال لويس.

قدم صاحب الـ22 عامًا موسمًا جيدًا رغم هبوط فريقه من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأمل الريدز في إغلاق الصفقة مقابل 10 ملايين جنيه استرليني.

ويليان يخبر أصدقاءه برغبته الانتقال لآرسنال

2020-08-05T09:02:42Z

البرازيلي لاعب حر بعد انتهاء عقده مع تشيلسي

أشارت ميرور إلى أن نجم تشيلسي ويليان أخبر بعض أصدقاءه أنه يريد الانضمام لآرسنال في سوق الانتقالات.

عقد البرازيلي مع البلوز انتهى مع نهاية الموسم، وقد سبق وأن رفض جميع عروض التجديد والبقاء في ستامفورد بريدج.

هناك اهتمام باللاعب من الدوري الأمريكي أيضًا، وتحديدًا من فريق إنتر ميامي المملوك لديفيد بيكهام.

Willian Arsenal GFX
Getty/Goal

مانشستر يونايتد يبدي استعداده لصرف النظر عن سانشو

2020-08-05T08:59:26Z

هل يفشل انتقال سانشو إلى اليونايتد؟

لا يزال جناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو هدفًا ذا أولوية بالنسبة لمانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض المصادر قد تحدثت عن حسم الصفقة، وأخرى قالت إن الشياطين الحمر سيتفاوضون من أجل تخفيض السعر بعض الشيء.

وحول ذلك، علم جول أن اليونايتد يدرك أنه من المحتمل ألا يتعاقد مع الجناح الإنجليزي الشاب بسبب الظروف الاقتصادية التي فرضتها كورونا.

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Jadon Sancho Manchester United GFX
Getty/Goal

بعد هبوط بريشيا.. بالوتيلي نحو رحلة جديدة في رومانيا

2020-08-05T08:57:57Z

يبدو أن النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي قد قرر الانتقال إلى الدوري الروماني بعد نهاية مسيرة فريقه الحال في الدوري الإيطالي.

وكشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يتفاوض الآن مع كلوج الروماني من أجل الانتقال إليهم هذا الصيف.

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رسميًا.. فيران توريس إلى مانشستر سيتي

2020-08-05T08:56:14Z

السيتي يعلن ضم نجم فالنسيا

أعلن مانشستر سيتي رسميًا التعاقد مع نجم نادي فالنسيا الشاب فيران توريس في صفقة كلفت خزائنه حوالي 23 مليون يورو.

وكان النجم الإسباني الشاب قد ارتبط بالسيتي منذ أسابيع، وتحدثت الصحف عن اقتراب حسم الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.

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برشلونة يرفض 50 مليون يورو مقابل لاعب لم يلعب!

2020-08-05T08:53:36Z

كشفت مصادر صحفية إنجليزية عن تلقي إدارة برشلونة لعرض مقابل 50 مليون يورو من ليستر سيتي لضم لاعبه الشاب فرانشيسكو ترينكاو.

وكان البلاوجرانا قد ضم ترينكاو خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية ولكنه أكمل الموسم مع فريق سبورتينج براجا البرتغالي، على أن ينضم الموسم المقبل للكتلان.

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