أخبار الانتقالات: ليفربول يجد بديل روبرتسون ويوفنتوس يحدد بدلاء ساري

هل يخلف نجم ليستر سيتي والده في أولد ترافورد؟

أشار ميكيل بيشوف إلى أن زميله السابق في مانشستر سيتي كاسبر شمايكل يحلم باللعب لمانشستر يونايتد.

ارتبط اسم الدنماركي بالانضمام للشياطين الحمر هذا الصيف، وقال زميله السابق في ملعب الاتحاد لإكسترا بلاديت: "شمايكل مشجع كبير لليونايتد، كان وسيظل كذلك دائمًا، وسيكون حلمًا كبيرًا إذا نجح في تحقيق ذلك".

وأضاف: "إذا حظي كاسبر بفرصة اللعب لمانشستر يونايتد 10 مبارياتٍ فقط، سيقفز من الفرح. إنه شيء كبير بالنسبة له. هو مشجع كبير للفريق وسيفعل أي شيء من أجله".