أخبار الانتقالات: كوليبالي أقرب للسيتي من ليفربول وباريس يراقب جوهرة الريال

يحرص باريس سان جيرمان على الحصول على توقيع لاعب خط وسط ريال مدريد تاكيفوسا كوبو، بحسب ما أوردت آس.

لكن، رفض مايوركا الذي يلعب له الياباني على سبيل الإعارة بالفعل عرضًا بقيمة 4 ملايين يورو سنويًا من بطل الدوري الفرنسي، ولا يعتزم البلانكوس نجمه الصاعد.

يرغب كوبو، الذي لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 250 مليون يورو ، البقاء في الريال.